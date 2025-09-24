Tipuri de chisturi ovariene și diferențele dintre ele

Chisturile ovariene sunt formațiuni lichide sau semi-solide care se dezvoltă pe sau în interiorul ovarelor. Deși pot suna alarmant, majoritatea chisturilor sunt benigne și apar frecvent la femeile aflate la vârsta reproductivă. Înțelegerea tipurilor de chisturi ovariene și diferențele dintre ele este esențială pentru un diagnostic corect și un tratament adecvat.

Ce sunt chisturile ovariene?

Un chist ovarian este un sac plin cu lichid care se dezvoltă la nivelul ovarului. Ele pot fi descoperite întâmplător în cadrul unei ecografii de rutină sau pot provoca simptome precum dureri pelvine, balonare, cicluri menstruale neregulate sau probleme de fertilitate. Majoritatea chisturilor ovariene sunt funcționale și dispar de la sine, dar unele necesită monitorizare atentă sau chiar intervenție medicală.

Tipuri principale de chisturi ovariene

1. Chisturile funcționale

Cele mai comune tipuri, apar ca parte a ciclului menstrual normal și, de regulă, se resorb singure în câteva săptămâni sau luni. Există două subtipuri:

Chistul folicular : se formează atunci când foliculul ovarian nu eliberează ovulul și continuă să crească. De obicei, nu provoacă simptome și dispare spontan.

: se formează atunci când foliculul ovarian nu eliberează ovulul și continuă să crească. De obicei, nu provoacă simptome și dispare spontan. Chistul luteal (corpus luteum): apare după eliberarea ovulului, când foliculul se închide și se umple cu lichid. Poate provoca dureri abdominale sau sângerări neregulate.

2. Chisturile dermoide (teratoame)

Aceste chisturi sunt formate din celule embrionare și pot conține țesuturi precum păr, dinți sau grăsime. Deși sunt benigne, ele pot deveni mari și pot cauza complicații precum torsiunea ovariană. Necesită adesea îndepărtare chirurgicală.

3. Cistadenomele ovariene

Sunt chisturi care se dezvoltă din țesutul superficial al ovarului și sunt umplute cu lichid seros sau mucinos. Pot atinge dimensiuni mari și, în cazuri rare, pot deveni canceroase. Din cauza riscului de complicații, se recomandă monitorizarea atentă sau excizia chirurgicală.

4. Chisturile endometriozice (endometriom)

Apar la femeile care suferă de endometrioză, o afecțiune în care țesutul asemănător endometrului crește în afara uterului. Aceste chisturi sunt pline cu sânge închis la culoare, motiv pentru care mai sunt numite și „chisturi de ciocolată”. Ele pot cauza dureri menstruale intense și pot afecta fertilitatea.

5. Chisturile polichistice

În cadrul sindromului ovarelor polichistice (SOPC), ovarele pot dezvolta multiple chisturi mici, asociate cu dezechilibre hormonale. SOPC este o afecțiune complexă care poate provoca cicluri menstruale neregulate, acnee, hirsutism și dificultăți în obținerea unei sarcini.

6. Chisturile hemoragice

Acestea se formează atunci când un vas de sânge de la nivelul peretelui unui chist ovarian se rupe și sângele se acumulează în interior. Pot provoca dureri acute, dar de cele mai multe ori se resorb de la sine în câteva săptămâni.

Diferențele dintre tipurile de chisturi ovariene

Originea : cele funcționale sunt legate de ovulație, în timp ce dermoidele și cistadenomele apar din dezvoltarea anormală a țesuturilor.

: cele funcționale sunt legate de ovulație, în timp ce dermoidele și cistadenomele apar din dezvoltarea anormală a țesuturilor. Conținutul : chisturile funcționale conțin lichid clar, dermoidele pot conține țesuturi variate, iar endometriomele sunt pline cu sânge închis la culoare.

: chisturile funcționale conțin lichid clar, dermoidele pot conține țesuturi variate, iar endometriomele sunt pline cu sânge închis la culoare. Evoluția : majoritatea chisturilor funcționale dispar singure, pe când cele dermoide, endometriozice sau cistadenomele tind să persiste și necesită tratament.

: majoritatea chisturilor funcționale dispar singure, pe când cele dermoide, endometriozice sau cistadenomele tind să persiste și necesită tratament. Riscurile: unele chisturi pot afecta fertilitatea (endometriozice, polichistice), iar altele pot cauza complicații mecanice (torsiune ovariană, ruptură).

Când trebuie să mergi la medic?

Nu toate chisturile ovariene sunt periculoase, însă este important să consulți un medic ginecolog dacă:

ai dureri pelvine persistente sau severe,

menstruațiile sunt foarte dureroase sau neregulate,

observi balonare constantă sau presiune abdominală,

întâmpini dificultăți în a rămâne însărcinată.

Un examen ginecologic și o ecografie pelvină pot stabili tipul de chist și necesitatea tratamentului.

Chisturile ovariene sunt frecvente și, de cele mai multe ori, inofensive. Totuși, unele tipuri – precum endometriomele, cistadenomele sau chisturile dermoide – pot cauza complicații și necesită monitorizare medicală sau tratament chirurgical. Diferențele dintre chisturi țin de modul în care apar, de conținutul lor și de impactul asupra sănătății reproductive.

O evaluare regulată la ginecolog și controalele de rutină sunt cele mai sigure metode pentru a preveni problemele și pentru a menține sănătatea ovariană.

Sursa foto: https://drdianamihai.ro/

