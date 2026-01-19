The Prodigy, anunțați ca headliner major la Rockstadt Extreme Fest 2026

Energie fără etichete, show-uri rare și un lineup care redefinește festivalurile din regiune

Ghimbav, Brașov, România — Rockstadt Extreme Fest anunță unul dintre cele mai puternice nume din istoria muzicii live ca headliner al ediției din 2026: The Prodigy. Recunoscută pentru show-uri explozive, o energie care a influențat generații și un sound ce a depășit constant granițele de gen, trupa britanică vine la Rockstadt într-un moment definitoriu pentru festival.

Prezența The Prodigy confirmă direcția asumată a Rockstadt Extreme Fest: un festival care nu mai este definit de etichete muzicale stricte, ci de energie, atitudine și impact cultural. De-a lungul anilor, Rockstadt a evoluat dincolo de statutul de festival de metal, devenind o platformă culturală unde genurile se intersectează, iar publicul este unit de aceeași nevoie de experiențe autentice și intense.

Show-urile The Prodigy sunt extrem de rare în această parte a Europei, iar apariția lor la Rockstadt Extreme Fest 2026 marchează unul dintre cele mai importante momente din istoria festivalului. Este o confirmare a faptului că Rockstadt joacă într-o ligă internațională, alături de festivaluri care își permit să inoveze și să influențeze conversația culturală.

„Rockstadt nu a fost niciodată despre a bifa genuri sau a respecta convenții. A fost întotdeauna despre energie pură, comunitate și experiențe care rămân. The Prodigy întruchipează perfect această filozofie”, transmit organizatorii.

Artiști confirmați până în prezent

Pentru ediția din 2026, Rockstadt Extreme Fest aduce pe aceeași scenă unii dintre cei mai importanți artiști ai scenei rock și metal internaționale, multe dintre show-uri fiind apariții extrem de rare în regiune. Printre numele deja confirmate se numără Sabaton, Helloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb Of God, Arch Enemy

Lineup-ul Rockstadt Extreme Fest 2026 este în continuă creștere, urmând să fie anunțate și alte nume importante în perioada următoare.

Bilete & informații

Abonamentele de 5 zile – acces general sunt disponibile începând de la 1250 lei, iar biletele de o zi au prețuri cuprinse între 585 lei și 685 lei, în funcție de zi.

Abonamentele pot fi achiziționate de pe site-ul oficial al festivalului –

www.rockstadtextremefest.ro dar și în rețeaua iabilet.ro

Despre Rockstadt Extreme Fest

Rockstadt Extreme Fest este unul dintre cele mai relevante festivaluri de muzică alternativă din Europa de Est, recunoscut pentru lineup-uri curajoase, producție de nivel internațional și o comunitate puternică, construită în peste un deceniu de existență. În 2026, Rockstadt Extreme Fest se pregătește pentru mutarea în Ghimbav, într-o locație nouă, mult mai mare, ușor accesibilă, cu infrastructură îmbunătățită. Noul amplasament oferă spații extinse pentru participanți, acces facil datorită gării aflate în proximitate, precum și condiții optimizate pentru camping, cazare și logistică — un pas esențial în evoluția festivalului și în experiența publicului.

