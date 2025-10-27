The Marmorosch Bucharest lansează noul meniu Toamnă / Iarnă 2025: o celebrare a gusturilor locale și a rafinamentului contemporan

The Marmorosch Bucharest Autograph Collection a celebrat lansarea noului său meniu de toamnă / iarnă printr-o cină-eveniment exclusivistă dedicată descoperirii aromelor sezonului. Într-o atmosferă elegantă completată de muzică live și degustări atent orchestrate, invitații au avut ocazia să descopere o veritabilă călătorie culinară prin aromele sezonului rece.

Noua colecție gastronomică, semnată de Chef Alin Berba și Chef Laurențiu Vasilachi, reinterpretează ingredientele de sezon într-o manieră rafinată, cu accente contemporane și o profunzime care evocă ideea revenirii la rădăcini. Fiecare preparat explorează echilibrul dintre confortul familiar și creativitatea modernă, fiind completat de o selecție de vinuri românești și internaționale, atent curatoriată de Somelierul Eduard Jakab.

Tadas Evaltas, General Manager The Marmorosch Bucharest

„Prin acest meniu, ne dorim să aducem oaspeților o experiență autentică, construită în jurul ingredientelor locale și al emoției. Este un demers care reflectă filosofia The Marmorosch – aceea de a transforma fiecare moment într-o poveste memorabilă, ghidată de pasiune, atenție la detalii și respect pentru tradiție”, a declarat Tadas Evaltas, General Manager The Marmorosch Bucharest.

Evenimentul de tasting a oferit celor prezenți șapte preparate-surpriză: de la reinterpretări moderne ale bucătăriei românești, până la influențe franțuzești și nordice, fiecare acompaniat de note muzicale delicate și detalii oferite de echipa culinară.

Recent, The Marmorosch Bucharest a fost distins cu o Cheie Michelin, alături de prezența în Ghidul Michelin, unul dintre cele mai influente ghiduri culinare din lume, o recunoaștere care confirmă angajamentul constant al hotelului față de excelență și inovație în ospitalitate. Această performanță consolidează poziția sa ca una dintre cele mai prestigioase destinații culinare și hoteliere din România.

The Marmorosch Bucharest își reafirmă poziția de reper al ospitalității românești, fiind desemnat recent „Cel mai bun hotel din România” de către Hospitality Culture Institute, în cadrul prestigioasei gale Romanian Hospitality Awards 2025. Această recunoaștere vine să completeze performanțele recente ale hotelului, confirmând standardele înalte de calitate, atenția pentru detalii și pasiunea autentică pentru experiențe memorabile oferite oaspeților.

Inaugurat în 2021, după restaurarea completă a unei clădiri bancare din secolul al XIX-lea, The Marmorosch Bucharest Autograph Collection îmbină eleganța patrimoniului arhitectural cu ospitalitatea modernă, oferind oaspeților experiențe care îmbină rafinamentul, confortul și autenticitatea spiritului local.

***

Apex Alliance în Romania

Dincolo de portofoliul puternic de branduri internaționale, Apex Alliance Hotel Management pune un accent deosebit pe construirea unei culturi organizaționale în care profesioniștii din ospitalitate să se dezvolte și să performeze. Grupul investește constant în programe de training, mobilitate internațională și dezvoltarea talentelor, consolidându-și poziția de angajator preferat pentru cei mai buni specialiști din România și din Europa.

România reprezintă una dintre piețele strategice ale companiei, cu șase hoteluri deja operaționale în București: The Marmorosch Bucharest, Hilton Garden Inn Old Town, Courtyard Floreasca, Moxy Old Town, Hilton Garden Inn Bucharest Airport și Europa Royale. Portofoliul va fi extins în curând prin deschiderea hotelului Hilton Garden Inn Brașov.

Apex Alliance Hotel Management, parte a grupului lituanian Apex Alliance, administrează în prezent 17 hoteluri în șase țări europene, sub branduri internaționale de renume precum Hilton, Marriott și Radisson. Grupul a finalizat și are în derulare proiecte imobiliare hoteliere în valoare totală de 627 milioane de euro.

În acest an, Apex Alliance a inaugurat în urma unei investiții de 65 de milioane de euro hotelul Hampton by Hilton Venice Isola Nuova din Veneția. În perioada următoare, compania va demara lucrări de renovare la două proprietăți de lux – Waldhaus Flims din Elveția și Grand Hotel Gardone de pe malul Lacului Garda, Italia.

Sursa foto: Apex Alliance

Urmărește-ne pe Google News