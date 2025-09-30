The Essence of Fashion: descoperă arta construirii unei ținute complete, de la outfit la parfum

Un weekend de inspirație la Băneasa Shopping City. Piese-cheie din colecțiile FW 25/26, fashion insights, color matching și cadoul premium Discovery Set Xerjoff.

Între 3 și 5 octombrie, Băneasa Shopping City aduce moda mai aproape de vizitatori printr-un weekend dedicat noilor colecții FW 25/26. Trei zile în care stilul prinde viață prin sesiuni de styling personalizat, color matching express, oferte exclusive în magazinele partenere și un cadou olfactiv unic – Discovery Set Xerjoff, oferit împreună cu Obsentum.

Pe parcursul celor trei zile, vizitatorii sunt așteptați la cornerul The Essence of Fashion, special amenajat la parter. Aici, stiliști consacrați și analiști cromatici vor prezenta piesele-cheie ale sezonului: paltoane oversized reinterpretate, rochii fluide din satin, accente de piele și piele întoarsă, dar și palete cromatice vibrante, de la tonuri pământii sofisticate la roșu intens și verde smarald.



Vizitatorii vor putea învăța cum să construiască ținute complete – de la alegerea pieselor de bază până la mixul de culori și texturi, accesorii și detaliul final care face diferența.

Sesiuni de styling și analiză cromatică live

În fiecare zi, între orele 13:00 – 21:00, zona dedicată devine un laborator de stil. Stiliști precum Lucy Faur, Neculai Stanciu, Ema Băniță, Irina Harția, Teo Butoi, Luminița Făurescu și Ana Nichita Amelia vor susține workshopuri și consultanță live, oferind sfaturi practice și răspunsuri personalizate. De la color matching live până la construcția unei ținute adaptate fiecărei siluete și ocazii, aceste sesiuni transformă shoppingul într-o experiență cu adevărat memorabilă.



Pe lângă experiența de styling, magazinele participante pregătesc oferte speciale, disponibile exclusiv în perioada 3–5 octombrie, transformând weekendul într-o oportunitate unică de a achiziționa piesele must-have ale sezonului FW 25/26

Cadoul premium care completează orice ținută – Discovery Set Xerjoff

Pentru a întregi experiența fashion, Băneasa Shopping City, alături de Obsentum, oferă un cadou cu adevărat premium: vizitatorii care fac achiziții de minimum 1.500 lei, cumulate din cel mult trei bonuri fiscale din magazine diferite, vor primi un Discovery Set Xerjoff cadou – o selecție exclusivă de parfumuri de nișă. Un gift sofisticat și valoros, care duce stilul personal la următorul nivel și care adaugă o dimensiune olfactivă unică fiecărui outfit

The Essence of Fashion este mai mult decât un eveniment de prezentare a colecțiilor – este o invitație de a trăi moda ca pe o experiență senzorială, de a învăța trucuri de styling direct de la experți și de a descoperi cum outfitul și parfumul se completează reciproc pentru a crea apariții memorabile.

Mai multe detalii despre campanie, programul activităților, invitați speciali, magazinele participante și ofertele acestora se pot găsi pe New Collection FW25 – BaneasaShoppingCity.

Despre Băneasa Shopping City

Centrul comercial Băneasa Shopping City este lider pe piaţa locală de fashion şi entertainment, oferind clienților săi un mix unic de branduri, care poate satisface şi cele mai exigențe dorinţe în materie de shopping, de la cele de renume internaţional, la magazine ale designerilor români, precum și o varietate de restaurante rafinate și cafenele. Centrul comercial acomodează, de asemenea, o zonă impresionantă pentru divertisment, Cineplexx Băneasa. Toate aceste caracteristici sunt menite să asigure confortul clienților şi transformă Băneasa Shopping City în destinația exclusivistă de shopping, relaxare și entertainment a României.

Sursa foto: Baneasa Shopping City

