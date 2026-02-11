Termeni mai puțin cunoscuți, pe care jucătorii de casino online ar trebui să-i știe

Cu cât ești mai informat, cu atât șansele de a avea o experiență pozitivă la casino online sunt mai mari. Înainte să joci, e bine să cunoști termenii de specialitate pe care îi vei întâlni. Astfel, vei reuși să faci alegeri mai potrivite în unele situații sau să înțelegi cum funcționează anumite jocuri.

Volatilitate

Este un termen pe care îl vei întâlni de regulă la sloturi. Orice casino online mizează în primul rând pe sloturi, fiind de departe cele mai populare jocuri pe orice platformă online și în orice cazinou terestru. Una din caracteristicile de referință ale sloturilor este volatilitatea.

Această trăsătură definește frecvența medie cu care apar combinațiile câștigătoare la fiecare slot și mărimea premiilor uzuale. Volatilitatea este una din caracteristicile sloturilor care te ajută să alegi mai ușor un joc care să ți se potrivească. Sunt trei tipuri de volatilitate:

volatilitate mare – plăți mai rare, dar de regulă consistente

volatilitate mică – plăți mai dese, dar destul de mici în general

volatilitate medie – o combinație între cele două de mai sus

În funcție de profilul tău de jucător, poți face o alegere care să ți se potrivească. În general, jucătorii recreaționali aleg sloturile cu volatilitate mică, în timp ce cei high rollers joacă de obicei la cele cu volatilitate mare.

Cashback

În unele situații, jucătorii pot beneficia de cashback din partea operatorilor online. Practic, sistemul de cashback la casino online funcționează la fel ca în programele de fidelitate de la bănci. În cazul cazinourilor online, jucătorii pot primi un procent din suma pierdută într-un anumit interval de timp. De obicei, beneficiază de cashback jucătorii care fac parte din cluburile VIP ale cazinourilor online. În unele situații, pot beneficia și ceilalți jucători. De obicei se oferă cashback de 5–10%.

House Edge

În cazul în care regăsești acest termen în limba engleză, e important să știi că reprezintă avantajul pe care casa îl are. Încă de când au fost inventate, jocurile de casino au oferit un avantaj de câteva procente organizatorului. Acesta diferă de la un joc la altul. Spre exemplu, la sloturi online nu există un avantaj fix, ci este între 1% și 9%. Din acest motiv, e important să verifici RTP-ul fiecărui slot înainte să joci. La ruletă, avantajul casei este de aproximativ 2,70% în versiunea europeană, în timp ce la blackjack avantajul casei poate fi scăzut până la aproximativ 1% prin aplicarea strategiei de bază și prin avantajele pe care utilizatorul le are și dealerul nu.

Furnizor

În aproape toate cazurile, jocurile pe care le întâlnești în cazinourile online sunt realizate de furnizori externi. Termenul „furnizor” se referă la companiile care realizează jocurile respective. De ce este important termenul furnizor pentru tine? În cazul în care alegi sloturi cu jackpot, acestea pot fi conectate la toate jocurile furnizorului respectiv, așa cum se întâmplă în cazul celor de la Amusnet. Deși termenul „furnizor” îl vei întâlni mai adesea când e vorba despre sloturi online, e bine de știut că și mesele de live casino sunt oferite de furnizori externi precum Evolution Gaming, Skywind, Pragmatic Play Live și alții.

KYC

După ce ți-ai efectuat contul la un casino online, conform legislației în vigoare, va trebui să-l verifici printr-un proces numit KYC (Know Your Customer). E un pas obligatoriu și simplu de efectuat. Tot ce trebuie să faci este să oferi un document prin care să demonstrezi că identitatea ta este reală. Până când nu vei efectua acest pas, nu vei putea face nicio retragere. Ai la dispoziție 30 de zile din momentul în care ai efectuat prima depunere să îți verifici contul.

Termenii prezentați în acest articol te vor ajuta să înțelegi mai bine cum funcționează anumite jocuri, să faci alegerile potrivite și să știi că verificarea contului este obligatorie. Cu cât ești mai informat, cu atât vei fi mai realist și vei înțelege mai bine cum funcționează domeniul de casino online.

Urmărește-ne pe Google News