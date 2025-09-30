Tenul tău merită mai mult: 5 greșeli frecvente în rutina de îngrijire pe care le poți evita

Fiecare dintre noi își dorește un ten luminos, sănătos și fără imperfecțiuni. Investim timp și resurse în diverse produse, însă uneori rezultatele întârzie să apară.

De multe ori, nu produsele sunt de vină, ci mici greșeli strecurate în rutina zilnică, pe care le facem fără să ne dăm seama. Hai să descoperim împreună care sunt cele mai comune capcane în îngrijirea tenului și cum le poți ocoli pentru a te bucura de pielea la care ai visat.

1. Aplici produsele în ordinea greșită

Poate părea un detaliu minor, însă ordinea în care aplici produsele de îngrijire este esențială pentru eficiența lor. O regulă de bază este să aplici produsele de la cea mai subțire textură la cea mai groasă.

De exemplu, un ser trebuie aplicat întotdeauna înaintea unei creme, pentru că are o moleculă mai mică și pătrunde mai adânc în piele. Aplicarea unei creme dense la început va crea o barieră, iar produsele aplicate ulterior nu vor mai fi absorbite corespunzător.

Rutina ar trebui să se încheie întotdeauna cu produse care sigilează hidratarea. Așadar, după serumuri și tratamente, poți să finalizezi cu creme de zi hidratante pentru toate tipurile de ten care să acționeze ca un scut protector pe durata întregii zile.

2. Folosești produse nepotrivite tipului tău de ten

Aceasta este poate cea mai frecventă greșeală. O prietenă îți recomandă un produs care a făcut minuni pentru ea și te grăbești să îl încerci, fără să iei în calcul că aveți tipuri de ten diferite. n ten uscat are nevoie de hidratare intensă și lipide, în timp ce un ten gras necesită formule non-comedogenice, care reglează producția de sebum.

Folosirea unor produse nepotrivite poate duce la efecte adverse, precum iritații, acnee sau uscăciune excesivă. Înainte de a face o achiziție, identifică tipul tău de ten (normal, uscat, gras, mixt, sensibil) și problemele lui specifice (riduri, pete pigmentare, acnee). Alegerea unor produse de skin care de calitate, special formulate pentru nevoile tale, este primul pas către un ten sănătos.

3. Neglijezi demachierea și curățarea corectă

Oricât de obosită ai fi seara, demachierea nu se negociază. Un somn cu machiaj pe față este unul dintre cele mai dăunătoare obiceiuri pentru tenul tău. Porii se blochează, pielea nu mai poate respira, ceea ce duce la apariția coșurilor și la un aspect tern, lipsit de viață.

Mai mult, nu este suficient doar să folosești un șervețel demachiant. Rutina corectă implică o curățare în doi pași: mai întâi un demachiant pe bază de ulei sau o apă micelară pentru a dizolva machiajul și impuritățile, urmat de un gel sau o spumă de curățare adaptată tipului tău de ten, pentru a purifica pielea în profunzime.

4. Exfoliezi tenul prea des sau prea agresiv

Exfolierea este un pas important, deoarece ajută la îndepărtarea celulelor moarte și stimulează regenerarea celulară, lăsând pielea fină și luminoasă. Cu toate acestea, „mai mult” nu înseamnă „mai bine”.

Supraexfolierea, fie că folosești produse cu particule abrazive (scruburi), fie acizi (AHA/BHA), poate distruge bariera naturală de protecție a pielii. Acest lucru duce la sensibilitate, roșeață, uscăciune și chiar la o producție crescută de sebum, tenul încercând să compenseze agresiunea.

Limitează exfolierea la 1-2 ori pe săptămână și alege întotdeauna produse blânde.

5. Omiți protecția solară

Dacă ar trebui să alegi un singur produs de îngrijire pe care să îl folosești zilnic, acela ar trebui să fie crema cu factor de protecție solară (SPF). Multe persoane cred că SPF-ul este necesar doar vara sau la plajă. Greșit!

Radiațiile UV sunt prezente pe tot parcursul anului, chiar și în zilele înnorate, și sunt principalul factor responsabil pentru îmbătrânirea prematură a pielii (riduri, linii fine, pete pigmentare) și pentru riscuri mult mai grave de sănătate.

Aplică în fiecare dimineață, la finalul rutinei de îngrijire, o cremă cu SPF de minimum 30, indiferent de anotimp.

În concluzie, o rutină de îngrijire eficientă nu înseamnă neapărat zeci de produse scumpe, ci folosirea corectă a celor potrivite pentru tine. Evitând aceste greșeli simple, vei observa o îmbunătățire vizibilă a aspectului tenului tău și te vei asigura că pielea ta primește exact atenția pe care o merită.

Foto: Pexels

