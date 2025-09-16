  MENIU  
Home > Advertorial > Tenorul ŞTEFAN von KORCH deschide Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră Juniori şi Tineret  2025 prin intonarea imnului naţional şi recitalul „Vivo per lei”

Tenorul ŞTEFAN von KORCH deschide Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră Juniori şi Tineret  2025 prin intonarea imnului naţional şi recitalul „Vivo per lei”

Tenorul ŞTEFAN von KORCH deschide Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră Juniori şi Tineret  2025 prin intonarea imnului naţional şi recitalul „Vivo per lei”
.  Actualizat 16.09.2025, 11:48

Tenorul Ştefan von Korch, cunoscut publicului pentru interpretările inconfundabile ale partiturii sale din Carmina Burana, multiplele roluri de operă şi concertele din stagiunea Musical Extravaganza, îşi leagă numele şi de un moment extraordinar din istoria sportului: solistul  va intona imnul naţional al României în deschiderea Campionatului Mondial de Anduranță Ecvestră Juniori şi Tineret –  2025, cel mai important eveniment de profil organizat vreodată  în Europa de Est şi va aduce concertul „Vivo per lei” – un regal al muzicii şi eleganţei, în acest context de excepţie. Festivitatea de deschidere este programată pe 18 septembrie de la ora 18.00 la Buftea şi reuneşte participanţi din 30 de ţări într-o desfăşurare de forţe fără precedent.  

Despre momentul festiv în care va intona imnul tenorul spune: «este o bucurie şi o onoare să fiu parte din această ceremonie de deschidere a Campionatului Mondial Ecvestru de Anduranţă Juniori şi Tineret, în care se împletesc eleganţa, nobleţea şi fair play-ul şi să îmbogăţesc seara cu programul „Vivo per lei” care reuneşte grandoarea operei cu energia inconfundabilă a muzicii pop-simfonice şi cu spiritul jovial al canzonetelor napoletane.» 

Marilena Mladin – Preşedinte Federaţia Ecvestră Română declară în completare: «Acest moment simbolic unește arta și sportul, printr-un spectacol al emoției, curajului și excelenței – valori care definesc spiritul sportului ecvestru și competiția mondială pe care România o are onoarea să o găzduiască. Este un moment istoric, care așază România pe harta marilor competiții ecvestre internaționale, iar ceremonia de deschidere prin concertul „Vivo per lei” reflectă legătura dintre artă și sport – două domenii unite de emoție, disciplină și excelență. »

România găzduiește, în premieră, cel mai important eveniment ecvestru organizat vreodată în țara noastră – Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret, ce va reuni la Buftea, în perioada 18–20 septembrie 2025, peste 30 de țări participante.

Unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România spune că Tania Budi și Gigi Becali s-ar fi iubit în secret timp de 20 de ani! Atât vedeta TV, cât și patronul FCSB au reacționat imediat! Ce a dezvăluit Gigi Becali i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România spune că Tania Budi și Gigi Becali s-ar fi iubit în secret timp de 20 de ani! Atât vedeta TV, cât și patronul FCSB au reacționat imediat! Ce a dezvăluit Gigi Becali i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Recomandarea zilei

Ceremonia de deschidere a Campionatului Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret 2025  va avea loc la Buftea pe 18 septembrie de la ora 18.00 şi intrarea va fi liberă.  Alături de tenorul Ştefan von Korch pe scenă va fi soprana-invitată Daniela Bucşan şi Orchestra Filarmonicii Piteşti, sub bagheta maestrului Constantin Grigore.

Tenorul ŞTEFAN von KORCH deschide Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră Juniori şi Tineret  2025 prin intonarea imnului naţional şi recitalul „Vivo per lei”

Cei care nu ajung la ceremonia de deschidere din Buftea, au şansa să vadă concertul Vivo per lei şi în Bucureşti, pe 19 noiembrie la Sala Dalles

Wow, ce repede trec anii! Fiul cel mare al Nicoletei Luciu, Zsolt jr., a depășit-o în înălțime pe mama lui! Imagini recente cu Nicoleta Luciu și copiii ei! Fosta vedetă TV are de ce să fie mândră! Foto
Wow, ce repede trec anii! Fiul cel mare al Nicoletei Luciu, Zsolt jr., a depășit-o în înălțime pe mama lui! Imagini recente cu Nicoleta Luciu și copiii ei! Fosta vedetă TV are de ce să fie mândră! Foto
Recomandarea zilei

Despre ** Ştefan von Korch – Tenor  **

Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională, Ştefan von Korch a început anul 2025 pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania, în Carmina Burana, lucrarea sa „semnătură,” în care va deschide şi stagiunea Filarmonicii Arad în luna octombrie, a trecut pe la Opera Naţională din Iaşi în „Văduva veselă 2.0” în regia lui Andrei Şerban şi derulează seria de concerte Musical Extravaganza, pentru care este solist-gazdă şi coordonator artistic, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu şi Craiova. 

Este vocea inconfundabilă  pentru linia de tenor din Carmina  Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o usurinţă debordantă. Graţie manierei de interpretare  acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în  Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, în 2024 revenindu-i onoarea de deschide Festivalul Palermo Classica în această lucrare, cu o apariţie aclamată în presa din peninsulă şi din România deopotrivă.

În luna octombrie va debuta pe prestigioasa scenă a Ateneului Român, în “Concert la Curtea Imperială,” alături de Filarmonica George Enescu, în noiembrie este invitat în America Centrală în turneul “Los Tres Tenores,” programat în cele mai importante oraşe din Honduras. 

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei” şi „Falstaff,” dar şi de premiera naţională a operei “I Puritani,” de Vicenzo Belinni, una din cele mai înalte partituri scrise pentru voce masculine. 

Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian,  la  Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara, iar în anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

A bucurat publicul cu vocea sa în 3 premiere naţionale: “I Puritani” şi “La Sonnambula,” ambele de Vicenzo Bellini, lucrarea vocal-simfonică “Messa di Gloria” de Rossini, dar şi în premiera europeană “Traiano in Dacia.”

Tenorul ŞTEFAN von KORCH deschide Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră Juniori şi Tineret  2025 prin intonarea imnului naţional şi recitalul „Vivo per lei”

 În decursul vremii a interpretat rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: “Rigoletto”, “Bărbierul din Sevilla”, “Elixirul Dragostei”, “Don Pasquale”, pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi este o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale, în “Stabat Mater” de Rosinni,  „Mesa din Gloria” de Pucinni,  “Requiemul” de Mozart, „Oratoriul de Crăciun” de Bach şi „Lobesang” de Mendelssohn printre altele.

Pe plan internaţional a concertat la Metropolitan Concert Hall Tokyo Japonia, Zhuhai Opera House, Nanjing Poly Grand Theatre şi Chongqing Grand Theatre – China, Auditoriumul din Zaragoza Spania, Opera Kaiserslautern Germania, Teatro Verdi Padua Italia, Sala de concerte a Academiei de Muzica Zurich, Teatrul National Bratislava, Steri Concert Hall Italia. 

Sursa foto: Călin Angheluş

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cât te costă să îți spună Ella Vișan „La mulți ani!”. Concurenta de la „Insula Iubirii” și-a dezvoltat o adevărată afacere
Cât te costă să îți spună Ella Vișan „La mulți ani!”. Concurenta de la „Insula Iubirii” și-a dezvoltat o adevărată afacere
Cine este Karmen Minune de la Asia Express 2025. Care este numele ei real, de ce a divorțat de soț și câți copii are
Cine este Karmen Minune de la Asia Express 2025. Care este numele ei real, de ce a divorțat de soț și câți copii are
Proiecte speciale
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Imaginea cu Gina Pistol goală, pe plajă, a împărțit Internetul în două: "Rușine, ești mamă". Cum a pozat-o Smiley, fără nici o reținere. Gina a slăbit 8 kg și arată fabulos
Imaginea cu Gina Pistol goală, pe plajă, a împărțit Internetul în două: "Rușine, ești mamă". Cum a pozat-o Smiley, fără nici o reținere. Gina a slăbit 8 kg și arată fabulos
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Elle
Dragostea durează... 6 luni! Celebrul cuplu de vedete s-a despărțit la scurt timp după ce imaginile cu cei doi în ipostaze pasionale au ajuns pe internet
Dragostea durează... 6 luni! Celebrul cuplu de vedete s-a despărțit la scurt timp după ce imaginile cu cei doi în ipostaze pasionale au ajuns pe internet
Surpriză de proporții în showbiz! La 70 de ani, celebra artistă a anunțat că s-a logodit și urmează să se căsătorească în curând
Surpriză de proporții în showbiz! La 70 de ani, celebra artistă a anunțat că s-a logodit și urmează să se căsătorească în curând
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
DailyBusiness.ro
Dorian Popa, condamnat la închisoare cu suspendare după ce a fost prins drogat la volan în 2023
Dorian Popa, condamnat la închisoare cu suspendare după ce a fost prins drogat la volan în 2023
Andra și Cătălin Măruță plătesc o avere pentru școala celor 2 copii. David și Eva învață la Cambridge School of Bucharest
Andra și Cătălin Măruță plătesc o avere pentru școala celor 2 copii. David și Eva învață la Cambridge School of Bucharest
A1.ro
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
Ioana State a slăbit 20 de kilograme în doar câteva luni. Cum a reușit: „Secretul de data asta a fost altul”
Ioana State a slăbit 20 de kilograme în doar câteva luni. Cum a reușit: „Secretul de data asta a fost altul”
Cine e Dan Alexa de la Asia Express 2025. Antrenorul a devenit cunoscut după scandalul cu Anamaria Prodan
Cine e Dan Alexa de la Asia Express 2025. Antrenorul a devenit cunoscut după scandalul cu Anamaria Prodan
Cine este Anda Adam de la Asia Express 2025. Câte operații estetice are și de ce a divorțat de primul soț
Cine este Anda Adam de la Asia Express 2025. Câte operații estetice are și de ce a divorțat de primul soț
Cine e Joseph Adam de la Asia Express 2025. Bărbatul a ales să ia numele soției sale, Anda Adam
Cine e Joseph Adam de la Asia Express 2025. Bărbatul a ales să ia numele soției sale, Anda Adam
Observator News
Mişcarea pregătită de PSD dacă Bolojan nu prelungește plafonarea preţurilor pentru alimentele de bază
Mişcarea pregătită de PSD dacă Bolojan nu prelungește plafonarea preţurilor pentru alimentele de bază
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Cine este Joseph Adam de la Asia Express, soțul Andei Adam. De ce a preluat numele soției. A mai fost căsătorit o dată și are doi copii
Cine este Joseph Adam de la Asia Express, soțul Andei Adam. De ce a preluat numele soției. A mai fost căsătorit o dată și are doi copii
Elena Udrea, viață nouă după eliberare! Mamă full time, credincioasă și cu un talent descoperit în celulă! Cum arată o zi din viața ei, pas cu pas
Elena Udrea, viață nouă după eliberare! Mamă full time, credincioasă și cu un talent descoperit în celulă! Cum arată o zi din viața ei, pas cu pas
Viva.ro
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Redactia.ro
Doliu în lumea filmului. A murit marele actor Robert Redford
Doliu în lumea filmului. A murit marele actor Robert Redford
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Mamele din România, în burnout. Adicția de ecrane, percepută ca mai periculoasă decât drogurile
Mamele din România, în burnout. Adicția de ecrane, percepută ca mai periculoasă decât drogurile
Bărbaţii din România mănâncă mult şi prost: Primul loc în Europa la obezitate
Bărbaţii din România mănâncă mult şi prost: Primul loc în Europa la obezitate
Ziua Mondială a Siguranței Pacientului, marcată într-un mod inedit în Bucureşti
Ziua Mondială a Siguranței Pacientului, marcată într-un mod inedit în Bucureşti
Doliu în cinemtografie! Actorul și regizorul american Robert Redford s-a stins din viaţă
Doliu în cinemtografie! Actorul și regizorul american Robert Redford s-a stins din viaţă
TV Mania
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
Aici era alături de Alexandru Papadopol, dar cum arată acum Corina Dănilă? Actrița din „Numai iubirea” a bifat o apariție spectaculoasă la 53 de ani!
Aici era alături de Alexandru Papadopol, dar cum arată acum Corina Dănilă? Actrița din „Numai iubirea” a bifat o apariție spectaculoasă la 53 de ani!
Catinca și Calina, primele declarații după eliminarea din Asia Express 2025: „Mama chiar a avut probleme”
Catinca și Calina, primele declarații după eliminarea din Asia Express 2025: „Mama chiar a avut probleme”
Lily Collins, transformare radicală. Actrița din „Emily in Paris” și-a îngrijorat fanii: „Nu este sănătos să arăți așa”
Lily Collins, transformare radicală. Actrița din „Emily in Paris” și-a îngrijorat fanii: „Nu este sănătos să arăți așa”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri” – Cum reușește să arate atât de bine
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri” – Cum reușește să arate atât de bine
Mâncarea preferată a lui Ion Țiriac! Își permite orice, dar preferă acest preparat românesc. Ce consumă des miliardarul
Mâncarea preferată a lui Ion Țiriac! Își permite orice, dar preferă acest preparat românesc. Ce consumă des miliardarul
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton