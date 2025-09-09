Tenorul ŞTEFAN von KORCH aduce noutăţi în stagiunea MUSICAL EXTRAVAGANZA 2025/2026: prima producţie integrală, – Carmina Burana –  invitaţi în premieră şi  scenă deschisă pentru tineri muzicieni

  MENIU  
După succesul răsunător al concertelor „Duelul Tenorilor” de la Grădina de Vară Herăstrău și „Vivo per lei” la Filarmonica Pitești, stagiunea Musical Extravaganza, coordonată artistic de tenorul Ștefan von Korch, își deschide porțile pe 23 septembrie cu concertul „Nessun Dorma,” şi vine către public cu surprize și inițiative inovatoare. Acestea vizează repertoriul – în care va intra în premieră o producţie integrală – „Carmina Burana,” artişti de marcă invitaţi şi – ca noutate absolută – deschiderea stagiunii către muzicienii în curs de afirmare.

Începând cu această stagiune, fiecare concert va include şi apariția unui tânăr muzician în formare, aspect despre care tenorul Ştefan von Korch – solist gazdă şi coordonator artistic spune:  «Este vital să contribuim la viitorul scenei lirice și al muzicii clasice în general. De aceea, din această stagiune vom spune „bun venit” câte unui tânăr talentat, în cadrul fiecăruia dintre concertele noastre.» 

Musical Extravaganza îşi continuă şi misiunea de a aduce muzica cultă aproape de public şi anunţă punerea în scenă a primei producţii integrale – „Carmina Burana” – lucrare emblematică pentru cariera tenorului Ştefan von Korch, în care publicul îl va putea aplauda la Bucureşti pe 17 iulie, în premieră în aer liber în Grădina de Vară Herăstrău.

Solistul spune: «este o mare plăcere să impărtăşesc această monumentală lucrare vocal-simfonică ce îmi este adevărată carte de vizită, cu publicul bucureştean, de care mă leagă atât de strâns concertele Musical Extravaganza şi căruia îi port meu recunoştinţă pentru fidelitate. Mă bucur că le voi putea oferi şi o altfel de experienţă, dincolo de cea de concert sau recital, cea imersivă, de „scufundare” în universul muzical copleşitor de bogat din Carmina Burana.» 

Iar noutăţile continuă şi sub aspectul artiştilor invitaţi: nume tot mai prestigioase se vor alătura tenorului Ştefan von Korch. Chiar în concertul „Nessun Dorma,” programat pe 23 septembrie la Sala Dalles, publicul îi va putea aprecia, în premieră în Musical Extravaganza pe tenorul George Vîrban – invitat frecvent în instituţii lirice de peste hotare, printre care prestigioasele Metropolitan Opera House din New York, Opera din Haifa, Opera din Tel Aviv, Opera din Shanghai sau Opera de Stat din Munchen şi  Andrei Mihalcea – tenorul cu debut fulminant şi 20 de reprezentaţii în musicalul „Romeo & Julieta” în acest an. 

Tenorul Ştefan von Korch detaliază: „Pe lângă soliştii în premieră, stagiunea vizează şi revenirea unor nume ce au absentat îndelung de pe scena Musical Extravaganza şi continuarea întâlnirilor muzicale cu soprana Oana Maria Şerban – solista care a impresionat publicul în deschiderea Jocurilor Olimpice din 2024 la Versaille şi a debutat în producţia „Bărbierul din Sevilla” în această vară, baritonul Fang Shuang, soprana Daniela Bucşan şi tenorul Mihai Urzicana, dar şi o întâlnire cu un nume liric legendar ce va fi anunţat în curând.

Nu în ultimul rând, tot începând din acest sezon, stagiunea Musical Extravaganza mai face un pas pentru a oferi bucuria muzicii clasice unor categorii de public cât mai ample: în acest sens va pune la dispoziție un număr de bilete cu preț redus pentru elevi, studenți și pensionari la fiecare concert şi va explora noi destinaţii culturale.

Programul deja publicat al stagiunea Musical Extravaganza 2025/2026 include

„Nessun Dorma” – 23 septembrie Sala Dalles  

“Valsuri celebre – Dein is mein ganzes Herz” – 15 octombrie – Sala Dalles

„Duelul Tenorilor” – 17 noiembrie – Sibiu

„Vivo per lei” – 19 noiembrie – Sala Dalles

“Duelul Tenorilor” – 21 noiembrie Craiova

„Invitaţie la Vals” – 12 decembrie Teatrul Constantin Tănase – Sala Savoy

„Christmas Extravganza” – 17 decembrie – Sala Dalles

„Carmina Burana” –  *prima lucrare integrală din stagiune* – 17 iulie 2026 – Grădina de Vară Herăstrău

Despre ** Ştefan von Korch – Tenor, solist gazdă  **

Tenorul Ştefan von Korch este lunar apreciat de public în postura de solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu şi Craiova. 

Este vocea inconfundabilă  pentru linia de tenor din Carmina  Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o usurinţă debordantă. Graţie manierei de interpretare  acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în  Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, în 2024 revenindu-i onoarea de deschide Festivalul Palermo Classica în această lucrare, cu o apariţie aclamată în presa din peninsulă şi din România deopotrivă.

În luna octombrie va debuta pe prestigioasa scenă a Ateneului Român, în “Concert la Curtea Imperială,” alături de Filarmonica George Enescu, în noiembrie este invitat în America Centrală în turneul “Los Tres Tenores,” programat în cele mai importante oraşe din Honduras. 

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei” şi „Falstaff,” dar şi de premiera naţională a operei “I Puritani,” de Vicenzo Belinni, una din cele mai înalte partituri scrise pentru voce masculine. 

Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională, Ştefan von Korch a început anul 2025 pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania, în Carmina Burana, lucrarea sa „semnătură,” în care va deschide şi stagiunea Filarmonicii Arad în luna octombrie, a trecut pe la Opera Naţională din Iaşi în „Văduva veselă 2.0” în regia lui Andrei Şerban şi derulează seria de concerte Musical Extravaganza, pentru care este solist-gazdă şi coordonator artistic.

În octombrie la debuta pe prestigioasa scenă a Ateneului Român, în “Concert la Curtea Imperială,” iar în noiembrie este invitat în concertul “Los Tres Tenores,” în America Centrală.

Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian,  la  Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara, iar în anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

A bucurat publicul cu vocea sa în 3 premiere naţionale: “I Puritani” şi “La Sonnambula,” ambele de Vicenzo Bellini, lucrarea vocal-simfonică “Messa di Gloria” de Rossini, dar şi în premiera europeană “Traiano in Dacia.”

 În decursul vremii a interpret al rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: “Rigoletto”, “Bărbierul din Sevilla”, “Elixirul Dragostei”, “Don Pasquale”, pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi este o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale, în “Stabat Mater” de Rosinni,  “Requiemul” de Mozart, „Oratoriul de Crăciun” de Bach şi „Lobesang” de Mendelssohn printre altele.

Pe plan internaţional a concertat la Metropolitan Concert Hall Tokyo, Zhuhai Opera House, Nanjing Poly Grand Theatre şi Chongqing Grand Theatre, Opera Kaiserslautern Germania, Teatro Verdi Padua Italia, Sala de concerte a Academiei de Muzica Zurich, Teatrul National Bratislava. 

Despre stagiunea Musical Extravaganza

Concertele au menirea de a oferi publicului bucuria întâlnirii cu nume reprezentative ale scenei lirice, într-un cadru mai restrâns, ce oferă o perspectivă diferită asupra actului artistic faţă de cea de pe impozanta scenă a operei, dar şi de a apropia genul clasic de publicul de toate vârstele.  Spectatorii sunt invitaţi să îşi admire soliştii preferaţi într-o atmosferă selectă, completată de un acompaniament de cameră, ce pune în valoare interpreţii într-o lumină caldă şi personală.

Prima stagiune Musical Extravaganza, derulată sub îndrumarea artistică a tenorului Ştefan von Korch, a inclus peste 20 concerte de succes, in care au încântat publicul, împreună cu solistul amfitrion: soprana Cristina Maria Oltean, soprana Daniela Bucşan, tenorul Alin Stoica,  baritonii Adrian Mărcan, Lucian Petrean şi Fang Shuang, pianistul Alexandru Burcă, acordeonistul Emy Drăgoi, pianista Bogdana Cocîrlea, Orchestra Filarmonicii Piteşti şi Orchestra Teatrului Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian – în formula de salon.

