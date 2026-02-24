Tendințe în marketing în 2026

Fiecare an nou vine cu tendințe și noutăți în toate domeniile, iar comunicarea și marketingul nu puteau să lipsească.

Așa că, fie că ești freelancer, lucrezi într-o agenție sau într-o companie în acest domeniu sau ești pasionată de această lume, ai ajuns în locul potrivit. O să discutăm despre ce noutăți ne aduce acest an în domeniu și ce mai rămâne din anii trecuți ca să știi la ce să te aștepți și să știi ce trebuie să pui în practică pentru a avea campanii de succes. Sau, dacă te interesează să intri în acest domeniu atât de complex și frumos, acest articol este și pentru tine.

În cazul în care ești la început de carieră în acest domeniu sau pur și simplu dorești să te pui la curent cu noutățile de pe platforme și strategii, cel mai bine este să începi anul participând la cursuri de marketing digital online la APSAP. De aici nu doar că îți vei pune sau reaminti bazele care în timp se uită, ci vei avea contact și cu alți profesioniști cu care să schimbi idei și, de ce nu, să legi noi parteneriate.

Noutăți în marketing în 2026

Există unele trenduri care au început în anii trecuți și care vor continua să își pună amprenta și să se dezvolte, iar altele sunt noi și trebuie să îți intre în obișnuință să te folosești de ele.

Inteligența artificială este acel trend care a intrat nu doar în comunicare, ci și în domenii conexe sau altele care nu au legătură cu aceasta. Deja este greu să discernem între conținutul creat de o persoană reală și cel de inteligența artificială, însă, cu toate acestea, ar trebui să ne ajutăm de ea pentru a ne ușura munca, pentru a ne ajuta la partea de strategie și a aduna idei mai rapid decât o făceam înainte. Nu trebuie să o folosim pentru a crea mesaje false sau pentru a induce pe cineva în eroare, ci mai degrabă pentru a automatiza ceea ce înainte lua mai mult timp.

Platformele de social media devin și platforme de căutare și acest trend este în creștere tot mai accelerată de câțiva ani încoace. Recunoaște și tu că atunci când căutai un cadou mergeai pe oricare dintre rețelele de căutare să cauți brandul din domeniul care te interesa și să vezi ce oferte sau ce noutăți are. La fel fac și alții, iar conținutul tău din social media trebuie să se alinieze în acest sens.

Videourile scurte și conținutul care poate să fie refolosit și remixat câștigă teren, mai ales pentru că este ușor de interacționat cu acestea, iar noi știm că, atunci când oamenii pot să își pună amprenta, se simt cei mai fericiți. Făcând publicul parte din povestea brandului îi vei fideliza într-un fel în care nu ai făcut-o până acum și vei vedea beneficiile în timp.

Autenticitatea rămâne în atenția tuturor și în acest an și conținutul creat de microinfluenceri sau de clienți câștigă teren. Într-o lume invadată de fals, cei care vor veni în fața publicului cu autenticitate vor câștiga mai multă autoritate și încredere atât în brand, cât și în produsele sau serviciile oferite.

Calitate versus cantitate este un concept care se simte tot mai puternic în ziua de azi. Decât postări fără sens în fiecare zi doar ca să fie acolo, mai bine postări mai rare, însă care să ofere calitate din punct de vedere al conținutului. Astfel încearcă să creezi conținut relevant pentru domeniul în care activezi, în așa fel încât urmăritorii să rămână cu informații valoroase de la tine. Desigur că poți să inserezi și conținut care îndeamnă la vânzări, însă să nu fie vorba doar despre asta.

Marketingul și comunicarea, în general, sunt despre oameni, pentru că lor te adresezi. Pune-te în papucii celor la care vrei să ajungi și vei vedea că îți va merge mai bine.

Credite foto: unspash.com

Urmărește-ne pe Google News