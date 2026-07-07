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Telemuncă pe termen lung: de ce gâtul și umerii tăi au nevoie de mai multă atenție decât crezi

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.  Actualizat 07.07.2026, 16:26
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Dacă lucrezi de acasă de mai mult de un an și ai început să simți o tensiune surdă în ceafă la sfârșitul zilei, nu ești singura. Este unul dintre cele mai frecvente efecte ale telemuncii pe termen lung și, contrar a ceea ce cred mulți, nu ține doar de volumul de muncă. Ține foarte mult de felul în care stai.

Zona cervicală și umerii sunt printre primele care semnalează o problemă posturală. Tocmai de aceea sunt și primele zone care se adaptează greșit, prin compensări discrete, atunci când nu au sprijinul potrivit. Corpul reține pozițiile repetate, chiar și atunci când sunt greșite.

Ce se întâmplă de fapt în gâtul tău când lucrezi ore întregi fără suport cervical

Gâtul susține greutatea capului, iar poziția capului față de linia umerilor contează mai mult decât pare. Când stai drept, într-o poziție neutră, mușchii cervicali lucrează fără efort excesiv. Când capul avansează spre monitor, solicitarea asupra zonei cervicale crește, iar mușchii rămân tensionați mai mult timp.

După câteva ore în această poziție, trapezul și mușchii cervicali posteriori pot intra într-o stare de tensiune continuă. La început nu doare clar sau doare discret, ușor de ignorat. Efectul acumulat se simte seara: durere de cap pornită din ceafă, senzație de greutate în umeri, rigiditate dimineața și o oboseală fizică pe care nu o poți explica doar prin numărul de taskuri.

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Greșelile apar, de obicei, împreună: scaunul nu are suport pentru cap sau ceafă, spătarul este prea scurt și nu susține zona dintre omoplați, iar monitorul este așezat prea jos sau prea sus față de linia ochilor. Când toate trei se combină, corpul începe să compenseze.

Suportul cervical: ce înseamnă cu adevărat

Nu orice spătar înalt oferă suport cervical real. Un spătar înalt, dar plat în zona capului, poate fi mai puțin util decât unul mediu, profilat corect. Suportul cervical real presupune fie o tetieră reglabilă în înălțime și unghi, fie un spătar care urmărește curburile naturale ale coloanei până în zona cervicală.

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Un scaun cu tetieră fixă, neajustabilă, poate face mai mult rău decât bine dacă nu este la înălțimea potrivită pentru tine. Vei tinde fie să împingi capul înainte, fie să te lași prea mult pe spate, iar ambele poziții pot crea tensiune. De aceea, la un scaun ergonomic, întrebarea importantă nu este doar dacă are tetieră, ci dacă aceasta se poate regla și în ce direcții.

În selecția ImportatorScaune.ro există modele cu tetiere cu reglaj multiplu, potrivite inclusiv pentru lucru de acasă pe perioade lungi. Merită verificate specificațiile fiecărui model înainte de decizie, nu după ce scaunul a ajuns deja în casă.

Umerii: legătura pe care o ignori cu cotierele

Cotierele nu există doar pentru confort superficial. Ele au un rol postural concret: dacă sunt la înălțimea potrivită, permit umerilor să coboare din poziția de tensiune și să rămână relaxați. Umerii ridicați constant, fie pentru că lipsesc cotierele, fie pentru că sunt prea înalte, duc la oboseală în trapez și pot favoriza durerile tensionale de cap.

Reglajul cotierelor este simplu: cotul la aproximativ 90 de grade, antebrațul sprijinit ușor, umerii într-o poziție neutră, nici ridicați, nici căzuți. Sună simplu, dar este un reglaj pe care puțini îl fac. Mulți cumpără scaunul, îl despachetează, se așază și lucrează fără să schimbe nimic.

De ce telemunca pe termen lung este diferită de cea ocazională

Lucrul ocazional de acasă, o zi sau două pe săptămână, tolerează imperfecțiunile setupului. Corpul compensează, obosește, dar are timp să se recupereze până la următoarea zi petrecută la biroul de acasă.

Telemunca permanentă și intensivă este diferită. Corpul nu mai recuperează complet între zile. Tensiunile se acumulează, adaptările posturale greșite se instalează ca poziții implicite și, după câteva luni, ceea ce era o senzație surdă poate deveni un simptom care nu mai dispare după o noapte de somn.

Multe persoane ajung să ia în serios ergonomia abia după ce disconfortul devine constant. Nu pentru că nu ar fi știut că este importantă, ci pentru că au tratat-o ca pe ceva de rezolvat mai târziu. În telemuncă, acel „mai târziu” vine mai repede decât pare.

Ce să verifici înainte să cumperi un scaun ergonomic

Există câteva criterii de bază pe care merită să le verifici conștient, nu să le lași la impresia vizuală din pozele de produs.

Primul este tetiera. Există? Se reglează în înălțime? Se poate înclina? Pentru lucru de lungă durată, o tetieră ajustabilă este de preferat uneia fixe.

Al doilea este suportul lombar. Se poate regla în înălțime sau în adâncime? Sau este doar o proeminență fixă, care poate ajunge exact în locul greșit pentru corpul tău?

Al treilea criteriu sunt cotierele. Se reglează în înălțime? Se pot roti sau deplasa lateral? Cu cât există mai multe axe de reglaj, cu atât cresc șansele să găsești poziția neutră pentru umeri.

Al patrulea este adâncimea șezutului. Dacă șezutul se poate regla în adâncime, genunchii pot rămâne într-un unghi corect, fără presiune inutilă pe coapse.

Modelele recomandate pentru lucrul de acasă pe termen lung pot fi comparate în categoria de scaun ergonomic cu suport cervical, unde specificațiile tehnice contează cel puțin la fel de mult ca imaginile. Alocă 20 de minute comparației înainte de a decide.

Mică rutină preventivă pentru gât și umeri

Chiar și cu un scaun bun, pauzele active rămân importante. O regulă practică este să te ridici la fiecare 45-60 de minute, să faci câteva mișcări ușoare ale gâtului și să lași umerii să coboare natural de două-trei ori. Sunt câteva minute care pot face diferența între o zi de lucru suportabilă și una în care ajungi seara cu senzația că îți cântărește capul dublu.

Telemunca pe termen lung este o realitate tot mai prezentă. Setupul ergonomic nu mai este un moft pentru cei care vor mai mult, ci o condiție pentru a putea lucra bine și fără dureri, pe termen lung.

Foto: importatorscaune.ro

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