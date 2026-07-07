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Industria jocurilor de noroc online atrage tot mai multe femei 

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.  Actualizat 07.07.2026, 16:27
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Industria jocurilor de noroc online se află într-o continuă creștere de foarte mulți ani de zile. Mai ales în mediul online, acolo unde, chiar și în România, există peste 60 de cazinouri online licențiate.

Doar că această industrie, în prezent, nu se mai adresează doar bărbaților. În ultima perioadă de timp, tot mai multe cazinouri online au început să-și diversifice audiența. Pentru că femeile nu mai consideră acest subiect unul tabu. Ci o modalitate de distracție în timpul liber.

Mai ales că în mediul online, factorul social dispare. Pentru că multe femei nici nu voiau să fie văzute jucând în cazinouri fizice. Ei bine, pe platformele de cazino online, au parte de confidențialitate totală.

Ce spun cifrele globale?

În România încă nu există studii despre comportamentul femeilor în domeniul jocurilor de noroc. Însă există datele colectate la nivel global ne arată prezența acestora.

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În prezent, studiile arată că peste 35% din totalul de jucători de pe platformele de cazino online sunt femei. 

Tot din aceste studii aflăm că 49% dintre cele care au participat la studiu accesează de mai multe ori platforme de jocuri de noroc pe lună. În timp ce restul de 51% preferă să joace doar o dată pe lună sau chiar mai rar. 

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Studiul YouGov arată și preferințele de joc ale femeilor. Acestea au o înclinație mai mare către jocurile de noroc bazate pe numere. Și aici ne referim la loterii, bingo sau keno, cum ar fi loto keno Italia și alte variante disponibile pe platformele online licențiate.

Un alt studiu făcut la nivel global ne arată alte date interesante. Anume faptul că în mediul online, la sloturi, situația se apropie foarte mult de un echilibru perfect, raportul dintre bărbați și femei fiind de aproape 50% cu 50%. Motiv pentru care au apărut, chiar și în România, cazinouri online speciale pentru femei. 

Aici pot fi menționate Lady Casino și Princess Casino, două dintre cele mai populare platforme de jocuri de noroc online pentru femei. Design-ul acestora este simplu și curat, unde femeile reprezintă elementul principal pe grafica platformei.

Cât de mult contează discreția din mediul online

Tot din studiul YouGov la nivel global, am descoperit și alte statistici interesante. Acestea arată că nu mai puțin de 58% dintre femeile care au participat la studiu preferă exclusiv varianta online în detrimentul cazinourilor fizice sau al agențiilor stradale. Opțiunea este strâns legată de confortul de a juca de acasă, de eliminarea barierelor de gen din locațiile fizice și de dorința de a evita interacțiunile sociale nedorite. 

În cercurile sociale, diferența este destul de mare. Dacă peste 20% din bărbați participă la discuții despre jocuri de noroc pe platformele de social media, doar 12% din femei fac acest lucru. 

Tot acest studiu arată și cum regulile impuse de autorități impactează acest domeniu. Dacă peste 30% din bărbați consideră că regulile sunt prea stricte, doar 21% dintre femei sunt de acord cu acest lucru. Asta foarte probabil datorită faptului că femeile văd aceste reguli dure ca pe o măsură de protecție.

Țările cu cea mai mare pondere de femei participante la jocuri de noroc online

Dacă pentru România nu avem statistici relevante pentru acest subiect, studiile ne arată clar cum se situează piața la nivel global.

Media globală a femeilor care se distrează la jocuri de noroc online este de 35% (care au participat la studiu). Însă există câteva țări care trec de această barieră:

  • Marea Britanie: peste 44% din femei joacă măcar o dată pe lună un joc de noroc online
  • Suedia și Mexic: media de femei care încearcă jocuri de noroc este de 39%
  • Franța și Australia: 37% din femei testează jocuri de noroc

Casinolegal.ro: un răspuns la nevoile publicului modern

Datorită interesului din ce în ce mai mare pentru jocurile de noroc online din România, accesul la informații corecte a devenit o prioritate.

Foarte multe platforme de afiliere prezintă doar partea bună a lucrurilor. Arată doar oferte impresionante și prezintă doar avantajele operatorilor de jocuri de noroc. Însă de multe ori, acestea nu menționează și dezavantajele cu care vin la pachet acestea.

Astfel că, din dorința de a oferi informații corecte și transparente, compania Fatboyscanrun LTD a obținut o licență de funcționare ONJN prin decizia nr. 166 din data de 27.03.2026 (valabilă de la 01.04.2026). Lansând pe piața din România portalul informativ Casinolegal.ro.

Astfel că, atât femeile cât și bărbații care accesează această platformă online, găsesc recenzii casino dedicate despre fiecare operator. Articole care le prezintă exact așa cum sunt, cu bune și cu rele, punând în balanță atât avantajele cât și dezavantajele fiecărui cazino licențiat. Dar și ghiduri complete despre anumite jocuri, termene și condiții explicate în clar sau reguli ale anumitor jocuri.

De exemplu, unele platforme de afiliere prezintă doar valorile mari ale unor pachete de bun venit. Că utilizatorii care profită de ele pot încasa mii de lei sau alte beneficii la o depunere. Dar tot acestea nu menționează și termenele și condițiile complete ale acestora.

Care de multe ori conțin informații despre cât de mult trebuie să parieze un utilizator oferta încasată pentru a o putea retrage.

Ei bine, platforma Casinolegal face exact acest lucru. Oferă cititorilor informații concrete, corecte și transparente, verificate în detaliu de către experți din domeniu. Astfel că, atunci când un jucător vrea să încaseze o promoție, știe din start la ce să se aștepte.

Importanța acestor informații transparente este subliniată chiar de către redactorul-șef:

„În anul 2026, profilul utilizatorilor din România s-a schimbat radical; publicul a devenit mult mai pragmatic, mai educat și mai exigent. Oamenii își doresc să afle informații concrete și transparente înainte de a juca pe bani reali. Jucătorii vor să știe exact ce tipuri de jocuri oferă o platformă, care sunt metodele de plată acceptate, cât de sigure sunt și cum funcționează ele. Dar și ce instrumente reale de joc responsabil au la dispoziție pentru a păstra controlul asupra bugetului. Tocmai din această cauză am lansat Casinolegal.ro. Ne asumăm o responsabilitate fermă: oferim exclusiv informații verificate de experți independenți, promovăm strict operatori autorizați de ONJN și nu vom redirecționa niciodată utilizatorii către site-uri ilegale” a declarat Baicu Marius, casino expert și redactor-șef la Casinolegal.ro. 

Jocul responsabil ca stil de viață: Cum păstrăm controlul

Pentru femeile care vor să participe la jocuri de noroc online, este extrem de important să o facă responsabil. În primul rând, această activitate trebuie privită ca și una de divertisment online. Și nu ca o metodă de a face bani rapid.

Pentru un mai bun control, operatorii pun la dispoziție mai multe instrumente de joc responsabil care ajută la combaterea dependenței. Limite la depunere, limite la pierderi și opțiuni de pauză sau auto-excludere temporară.  

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