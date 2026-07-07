  MENIU  
Home > Advertorial > Când creierul nu se mai oprește. De ce ne este uneori atât de greu să ieșim din starea de stres?

Când creierul nu se mai oprește. De ce ne este uneori atât de greu să ieșim din starea de stres?

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 07.07.2026, 16:26
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ai închis laptopul, ziua de lucru s-a terminat și, teoretic, ar trebui să te relaxezi. În realitate, mintea continuă să facă liste, să refacă discuții și să anticipeze probleme care nici măcar nu au apărut. Pentru mulți oameni, aceasta a devenit aproape o stare obișnuită.

Trăim conectați permanent la informații, notificări și responsabilități. Trecem rapid de la un task la altul și ne așteptăm ca, odată ce am ajuns acasă sau ne-am așezat în pat, creierul să schimbe instantaneu ritmul. Doar că organismul nu funcționează întotdeauna la comandă.

De ce nu este suficient să ne spunem „calmează-te”

În momentele de stres, organismul își adaptează funcționarea la situația pe care o percepe. Atenția se poate orienta către posibile amenințări, crește vigilența și devenim mai pregătiți să reacționăm rapid.

Pe termen scurt, acest mecanism este util. Problema apare atunci când starea de alertă devine frecventă sau persistă mult după ce situația stresantă s-a încheiat. Așa se explică, în parte, senzația pe care o au mulți oameni că „știu că ar trebui să se relaxeze”, însă nu reușesc. Înțelegerea rațională și capacitatea de autoreglare nu sunt întotdeauna același lucru.

Ce veste! Este însărcinată din nou și radiază de fericire! Nimeni nu se aștepta la o asemenea surpriză din partea ei chiar acum!
Ce veste! Este însărcinată din nou și radiază de fericire! Nimeni nu se aștepta la o asemenea surpriză din partea ei chiar acum!
Recomandarea zilei

Poți să știi că un e-mail nu este o urgență și totuși să simți nevoia să îl verifici imediat. Poți să îți spui că o problemă se va rezolva a doua zi și să continui să te gândești la ea ore întregi. Poți pleca în vacanță și să ai nevoie de câteva zile doar pentru a simți că ai ieșit, în sfârșit, din ritmul de lucru.

Creierul învață și din repetiție

Unul dintre aspectele interesante ale funcționării creierului este capacitatea sa de a se adapta și de a învăța din experiență. Dacă repetăm foarte des același tip de răspuns, acesta poate deveni familiar. Uneori, chiar extrem de eficient.

„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Recomandarea zilei

Un om care lucrează ani întregi într-un mediu în care trebuie să anticipeze problemele poate ajunge foarte bun la a observa orice posibil risc. Un părinte care a trecut printr-o perioadă dificilă poate rămâne atent la cele mai mici schimbări ale copilului. O persoană care a trăit mult timp în imprevizibilitate poate deveni extrem de vigilentă.

Aceste reacții au, de multe ori, o logică. Dificultatea apare atunci când vechiul ritm de funcționare continuă și în contexte în care nu mai este necesar.

Ce este neurofeedback-ul și de ce este tot mai cunoscut

În ultimii ani, interesul pentru metodele care investighează autoreglarea activității cerebrale a crescut. Una dintre acestea este neurofeedbackul.

Pe scurt, activitatea cerebrală este înregistrată prin EEG, iar persoana primește feedback în timp real pe baza anumitor parametri ai semnalului. Procesul este conceput ca o formă de antrenament: prin feedback repetat, sunt urmărite anumite obiective de autoreglare.

Cercetarea continuă să analizeze pentru ce persoane, în ce contexte și prin ce protocoale neurofeedback-ul poate fi util. De exemplu, un studiu randomizat publicat în 2024 a investigat un protocol EEG individualizat asociat cu reevaluarea cognitivă și a raportat îmbunătățiri pentru un anumit aspect al reglării emoționale în grupul studiat.

Este important însă de înțeles că neurofeedback-ul nu este un buton de „resetare” a creierului și nici o metodă universală pentru orice problemă. Protocolul, evaluarea inițială și contextul persoanei contează.

În România, această abordare este utilizată inclusiv în cadrul Living Psychology, clinicile fondate de neuroterapeutul și psihoterapeutul Aida Ivan. Aici, neurofeedback-ul este integrat alături de psihoterapie, iar intervențiile sunt gândite în funcție de nevoile individuale.

Autoreglarea nu înseamnă o viață fără stres

Există o industrie întreagă construită în jurul ideii că ar trebui să fim permanent calmi, productivi și echilibrați. În realitate, stresul face parte din viață. Vom avea zile aglomerate. Vom primi vești care ne destabilizează. Vom trece prin conflicte, termene-limită și perioade în care lucrurile nu pot fi controlate.

Capacitatea de autoreglare nu presupune eliminarea acestor reacții. Înseamnă, mai degrabă, flexibilitate. Să putem reveni după o perioadă intensă. Să nu rămânem blocați permanent în aceeași stare. Să existe o diferență între momentul în care avem nevoie să fim în alertă și cel în care putem, în sfârșit, să lăsăm garda jos.

Poate că întrebarea utilă nu este de ce ne stresăm. Uneori, motivele sunt evidente. Întrebarea este cât de ușor reușim să revenim după ce momentul stresant a trecut. Pentru că un creier obișnuit să alerge permanent nu se oprește întotdeauna în secunda în care îi spunem că ziua de lucru s-a terminat. Uneori, autoreglarea este ea însăși un proces de învățare.

Foto: Canva

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cu ce se ocupă unicul copil al Angelei Similea. Sorin Hilgen este stabilit în America de mai mulți ani: „Ce poate fi mai încântător pentru o mamă decât să aibă un copil care să câștige prin forțele proprii un salariu mai mare decât al ei?”
Cu ce se ocupă unicul copil al Angelei Similea. Sorin Hilgen este stabilit în America de mai mulți ani: „Ce poate fi mai încântător pentru o mamă decât să aibă un copil care să câștige prin forțele proprii un salariu mai mare decât al ei?”
Cum s-a enervat Puya în timpul unui concert. Totul s-a întâmplat în fața fanilor 
Cum s-a enervat Puya în timpul unui concert. Totul s-a întâmplat în fața fanilor 
Proiecte speciale
Carina Giorgiu, balerina de 16 ani care a cucerit Opera din Paris: este prima româncă admisă în corpul de balet al prestigioasei instituții
Carina Giorgiu, balerina de 16 ani care a cucerit Opera din Paris: este prima româncă admisă în corpul de balet al prestigioasei instituții
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Cât plătești dacă lași aerul condiționat pornit toată noaptea. Calculul pentru 8 ore de funcționare
Cât plătești dacă lași aerul condiționat pornit toată noaptea. Calculul pentru 8 ore de funcționare
Avantaje
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Elle
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Despărțire neașteptată în lumea mondenă! După doi ani de relație, cele două vedete au pus capăt poveștii lor de dragoste
Despărțire neașteptată în lumea mondenă! După doi ani de relație, cele două vedete au pus capăt poveștii lor de dragoste
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Valentin Butnaru, mesaj public emoționant pentru Ana Bodea, de ziua ei de naștere: „Tu ești scânteia”. Ce i-a transmis iubitul său
Valentin Butnaru, mesaj public emoționant pentru Ana Bodea, de ziua ei de naștere: „Tu ești scânteia”. Ce i-a transmis iubitul său
Primele imagini cu Jessica, fetița cea mică a lui Pepe. Cu cine seamănă mezina familiei
Primele imagini cu Jessica, fetița cea mică a lui Pepe. Cu cine seamănă mezina familiei
Cristina Șișcanu, atac la adresa lui Cătălin Botezatu după ce designerul a criticat influencerii: „Tocmai te-am văzut promovând o clinică”
Cristina Șișcanu, atac la adresa lui Cătălin Botezatu după ce designerul a criticat influencerii: „Tocmai te-am văzut promovând o clinică”
Gabriela Cristea, mai sinceră ca niciodată despre cele 30 de kilograme pierdute cu ajutorul injecțiilor: „Mi-a fost rău câte o săptămână”
Gabriela Cristea, mai sinceră ca niciodată despre cele 30 de kilograme pierdute cu ajutorul injecțiilor: „Mi-a fost rău câte o săptămână”
Maia, fiica lui Teo Trandafir, despre drama copilăriei: „Acolo cred că a fost durerea cea mai mare”
Maia, fiica lui Teo Trandafir, despre drama copilăriei: „Acolo cred că a fost durerea cea mai mare”
Observator News
Filmul teribulului accident din Tulcea. Tatiana a murit aşteptând pe o bancă
Filmul teribulului accident din Tulcea. Tatiana a murit aşteptând pe o bancă
Libertatea pentru Femei
Breaking cumplit, ne plânge inima! Au anunțat acum și e prea rău să fie adevărat!! 💔 Adorata cântăreață A MURIT fulgerător!! Abia devenise mamă, biata ei fetiță va crește orfană 😭 Avea numai...
Breaking cumplit, ne plânge inima! Au anunțat acum și e prea rău să fie adevărat!! 💔 Adorata cântăreață A MURIT fulgerător!! Abia devenise mamă, biata ei fetiță va crește orfană 😭 Avea numai...
Cum? Cine e EA?! BOMBA zilei, de la Cabral! Nu se poate! Toată România l-a văzut dezlănțuit, ipostazele ireal de FIERBINȚI cu noua femeie din viața lui sunt ireale, dar DETALIUL asta nu l-a știut nimeni!
Cum? Cine e EA?! BOMBA zilei, de la Cabral! Nu se poate! Toată România l-a văzut dezlănțuit, ipostazele ireal de FIERBINȚI cu noua femeie din viața lui sunt ireale, dar DETALIUL asta nu l-a știut nimeni!
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Viața bate filmul! S-a căsătorit în urmă cu șapte ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior. Însă ce s-a aflat despre PRIMA SOȚIE a lui Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Dar mai ales gestul făcut de Olguța pentru mama copilului soțului e chiar cireașa de pe tort. Așa ceva chiar nu vezi prea des
Viața bate filmul! S-a căsătorit în urmă cu șapte ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior. Însă ce s-a aflat despre PRIMA SOȚIE a lui Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Dar mai ales gestul făcut de Olguța pentru mama copilului soțului e chiar cireașa de pe tort. Așa ceva chiar nu vezi prea des
Breaking news! Informația ȘOCANTĂ a momentului 😞 Îndrăgitul nostru român, admirat și apreciat de mulți, A MURIT în urmă cu puțin timp. Apropiații lui au rămas fără cuvinte, familia e sfâșiată de durere...Ce pierdere 💔 TULBURĂTOR, ce s-a întâmplat, de fapt, cu el și cum a murit...Înfiorător, ce veste și ce plecare
Breaking news! Informația ȘOCANTĂ a momentului 😞 Îndrăgitul nostru român, admirat și apreciat de mulți, A MURIT în urmă cu puțin timp. Apropiații lui au rămas fără cuvinte, familia e sfâșiată de durere...Ce pierdere 💔 TULBURĂTOR, ce s-a întâmplat, de fapt, cu el și cum a murit...Înfiorător, ce veste și ce plecare
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Celebrul cuplu gay din România s-a căsătorit în secret, într-un decor de poveste din Grecia, direct pe plajă! După o poveste discretă de iubire, cei doi au spus cel mai important „da”, iar imaginile de la eveniment sunt de-a dreptul spectaculoase. Ce au observat fanii în fotografii. Toți au făcut ochii mari când au văzut acest detaliu în mod special
Celebrul cuplu gay din România s-a căsătorit în secret, într-un decor de poveste din Grecia, direct pe plajă! După o poveste discretă de iubire, cei doi au spus cel mai important „da”, iar imaginile de la eveniment sunt de-a dreptul spectaculoase. Ce au observat fanii în fotografii. Toți au făcut ochii mari când au văzut acest detaliu în mod special
Redactia.ro
Durere fără margini pentru un fost finalist MasterChef! Soția lui s-a stins la doar 39 de ani
Durere fără margini pentru un fost finalist MasterChef! Soția lui s-a stins la doar 39 de ani
Începe Summitul NATO de la Ankara, Nicuşor Dan a aterizat. Cine face parte din delegația României la eveniment
Începe Summitul NATO de la Ankara, Nicuşor Dan a aterizat. Cine face parte din delegația României la eveniment
Doliu in lumea muzicii. S-a stins celebra cantareata..La numai 37 de ani a plecat la CERURI
Doliu in lumea muzicii. S-a stins celebra cantareata..La numai 37 de ani a plecat la CERURI
Rezultate BACALAUREAT 2026. Vezi tot ce te intereseaza
Rezultate BACALAUREAT 2026. Vezi tot ce te intereseaza
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Codul ascuns pe certificatul de handicap care îți poate schimba drepturile. Ce bani poți primi, în funcție de grad
Codul ascuns pe certificatul de handicap care îți poate schimba drepturile. Ce bani poți primi, în funcție de grad
Cardiologii avertizează: Suplimentul pe care nu ar trebui să îl iei împreună cu medicamentele pentru tensiune fără acordul medicului
Cardiologii avertizează: Suplimentul pe care nu ar trebui să îl iei împreună cu medicamentele pentru tensiune fără acordul medicului
Horoscop miercuri, 8 iulie. Ziua în care emoțiile schimbă decizii importante
Horoscop miercuri, 8 iulie. Ziua în care emoțiile schimbă decizii importante
Lionel Messi a rupt tăcerea după ce a izbucnit în lacrimi. Ce se întâmplă cu tatăl său
Lionel Messi a rupt tăcerea după ce a izbucnit în lacrimi. Ce se întâmplă cu tatăl său
TV Mania
Incredibil cum arată la 56 de ani! Loredana Groza a încins spiritele la piscină în Monaco: „Câte grade sunt acolo? 60?”
Incredibil cum arată la 56 de ani! Loredana Groza a încins spiritele la piscină în Monaco: „Câte grade sunt acolo? 60?”
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
Cum a slăbit Andra 10 kg fără diete drastice! Artista arată incredibil, iar Cătălin Măruță a devenit „nutriționistul” ei de serviciu
Cum a slăbit Andra 10 kg fără diete drastice! Artista arată incredibil, iar Cătălin Măruță a devenit „nutriționistul” ei de serviciu
CSID.ro
Maria Dragomiroiu, spectaculoasă în costum de baie la 70 de ani. Imaginile din vacanța petrecută în SUA
Maria Dragomiroiu, spectaculoasă în costum de baie la 70 de ani. Imaginile din vacanța petrecută în SUA
Artista celebră, de nerecunoscut la ultima apariție! Fanii au reacționat imediat: „Ce și-a făcut la față?”
Artista celebră, de nerecunoscut la ultima apariție! Fanii au reacționat imediat: „Ce și-a făcut la față?”
Cum arăta Oana Zăvoranu în anul 2000, pe când era toată naturală. Transformarea spectaculoasă a vedetei de-a lungul anilor
Cum arăta Oana Zăvoranu în anul 2000, pe când era toată naturală. Transformarea spectaculoasă a vedetei de-a lungul anilor
Sora malefică a lui Sue Ellen din „Dallas” a ajuns la 66 de ani. Cum arată azi actrița Mary Crosby
Sora malefică a lui Sue Ellen din „Dallas” a ajuns la 66 de ani. Cum arată azi actrița Mary Crosby
Libertatea
Insula superbă din Grecia unde turiștii nu se îngrămădesc și prețurile sunt mici: are doar două orașe și peisaje de vis
Insula superbă din Grecia unde turiștii nu se îngrămădesc și prețurile sunt mici: are doar două orașe și peisaje de vis
Cât plătești dacă lași aerul condiționat pornit toată noaptea. Calculul pentru 8 ore de funcționare
Cât plătești dacă lași aerul condiționat pornit toată noaptea. Calculul pentru 8 ore de funcționare
Prognoza meteo pentru următoarele 2 săptămâni anunță furtuni în mai multe zone: cum va fi vremea în perioada 6–19 iulie 2026
Prognoza meteo pentru următoarele 2 săptămâni anunță furtuni în mai multe zone: cum va fi vremea în perioada 6–19 iulie 2026
Produsul vândut de Lidl cu 99,99 lei în săptămâna 6-12 iulie de care orice român are nevoie în casă
Produsul vândut de Lidl cu 99,99 lei în săptămâna 6-12 iulie de care orice român are nevoie în casă
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton