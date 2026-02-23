Tablouri sau tapet? Cum decorezi pereții locuinței, simplu și cu bun gust

Pereții sunt primele suprafețe care ies în evidență într-o locuință. Influențează atmosfera dintr-o cameră și spun multe despre gusturile tale.

Printre cele mai la îndemână moduri în care poți umple spațiile goale și îi poți da locuinței tale un aer personal, montarea unor tablouri pe perete sau a tapetului sunt alternative pe care să le iei în considerare.

Mai primitor, mai plăcut, mai acasă. Iată ce să alegi, în funcție de particularitățile locuinței tale!

Ce rezolvă tapetul și când merită luat în calcul?

Tapetul acoperă suprafețe mari și creează un fundal unitar. Pe pereți întinși, fără multe elemente decorative, umple spațiul. În încăperile mici, cu mult mobilier, poate deveni apăsător din punct de vedere vizual, mai ales dacă modelul este încărcat.

Tapetul este potrivit când:

vrei un perete accent într-o cameră spațioasă;

mobilierul rămâne simplu, în zona minimalistă;

peretele are mici imperfecțiuni care trebuie mascate.

În apartamentele mici sau în camerele deja pline de obiecte, un perete acoperite cu tapet s-ar putea să nu fie o alegere optimă. Odată montat, rămâne acolo mult timp. Schimbarea implică muncă, costuri și deranj.

De ce e mai ușor să alegi tablouri?

Principalul avantaj ține de libertatea de a face modificări. Schimbi rapid modul în care arată o încăpere, dar fără o redecorare majoră sau o investiție mare. Muți, înlocuiești, reorganizezi. Detaliul acesta contează mai ales dacă îți place să faci periodic ajustări în decor.

În plus, poți alege și tablouri personalizate. O fotografie, o ilustrație sau un cadru abstract, o mulțime de variante din care poți alege și care pot exprima mai bine cine ești și ce îți place.

Cum alegi cea mai bună variantă pentru tine?

Nu există o formulă universal valabilă, dar poți ține cont de:

Tapet încărcat + multe decorațiuni pe perete = oboseală vizuală.

Perete simplu + tablouri bine alese = un aspect echilibrat.

Dimensiunea este la fel de importantă ca modelul.

Living

În living, atenția cade pe peretele principal, cel din spatele canapelei sau opus televizorului. Aici arată bine tablourile pentru living în formate medii sau mari, așezate simetric sau grupate. Evită să aglomerezi peretele.

Dormitor

Dormitorul ar trebui să fie ca o oază de liniște. Tablourile pentru dormitor cu imagini simple, fără contraste puternice, sunt mai potrivite decât tapetul pe toți pereții. Un singur perete decorat este suficient, restul ar trebui să fie aerisiți.

Hol și spații de trecere

În zonele de tranzit ai mai multă libertate. Aici arată bine tablourile cu natură, cu culori puternice. Tapetul încarcă rapid un spațiu deja limitat.

Abstract sau figurativ?

Alegerea depinde de stilul casei. Tablourile abstracte se potrivesc în interioarele moderne, cu mobilier simplu și culori neutre.

Imaginile figurative, peisajele sau fotografiile atrag privirea imediat și ocupă mai mult spațiu vizual. Le alegi pe pereți liberi, fără mobilier mare sau alte decorațiuni în jur.

Greșeli frecvente care se evită ușor

montaj prea sus sau prea jos;

tablouri puse fără legătură cu mobilierul din jur;

stiluri de decor amestecate;

Marcarea pozițiilor cu bandă de hârtie direct pe perete te ajută să vezi proporțiile înainte de montaj.

De unde cumperi tablouri?

LuxCanva produce canvas în România, cu print clar și culori stabile. Gama include dimensiuni variate, bine finisate, colecții gândite pentru locuințe moderne, dar și tradiționale.

Vrei ca toată lumea să spună că ai o locuință frumoasă, primitoare și mereu la modă? Alege decorul potrivit de la LuxCanva!

Foto: Unsplash

Urmărește-ne pe Google News