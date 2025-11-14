Succesul începe când se termină frica! Pe 18, 19 și 20 noiembrie, profesioniștii care pun România în mișcare se întâlnesc la Zilele Biz 2025

Cel mai puternic eveniment de business din România se desfășoară pe 18, 19 și 20 noiembrie, la Terra Events din București. De 25 de ani, Zilele Biz modelează mediul de afaceri românesc și îl conectează la piețele și tendințele internaționale. Zilele Biz 2025 oferă întâlnirea cu peste 100 de speakeri de top, un schimb autentic de informații, networking valoros și insighturi utile profesioniștilor.

18 noiembrie este ziua dedicată ENTREPRENEURSHIP & LEADERSHIP, ziua de miercuri, 19 noiembrie, este rezervată INNOVATION & MARKETING, iar joi, 20 noiembrie, este ziua SUSTAINABILITY & CSR, dar și pentru Gala Biz Sustainability Awards.

„Anul acesta împlinim 25 de ani de când realizăm maratonul Zilele Biz, 25 de ani de când reunim, creștem și consolidăm comunitatea de business din România. Toți marii CEO și profesionistii din business au fost la festivalul de business al României.

Arc peste ani, și la Zilele Biz 2025 continuăm tradiția de a reuni pe cei care pun România în mișcare. Anul acesta tema este curajul. Foarte multi manageri s-au speriat de situația politică și au pus frână, iar frica a parazilat multe domenii. Ca de fiecare dată, noi înfruntăm provocările și tot noi trebuie să depășim frica. Pentru că businessul și succesul încep când se termină frica!”, punctează Marta Ușurelu, owner Biz.

Succesul începe când se termină frica!

Sloganul sub care se desfășoară Zilele Biz 2025 este „Succesul începe când se termină frica”. Pentru a ajunge la succes, antreprenorii trebuie să transforme frica în motivație și să vadă provocările ca pe oportunități de creștere. Zilele Biz oferă exemple concrete la profesioniști și businessuri care au depășit frica, au inovat, s-au reinventat și au atins performanța.

ENTREPRENEURSHIP & LEADERSHIP la ZILELE BIZ 2025: Decizii curajoase în business

Ziua dedicată ENTREPRENEURSHIP & LEADERSHIP începe la ora 9:00 cu înregistrarea participanților și oportunități de networking relaxat.

Cum iau liderii decizii într-o lume în care volatilitatea economică, AI, schimbările culturale și geopolitice rescriu constant regulile jocului? Cum se transformă leadership-ul atunci când frica nu mai este un obstacol, ci un catalizator al curajului? Ce rezervă viitorul pentru leadership și management? Acestea, dar și altele, sunt câteva dintre temele sub care vor sta discuțiile și prezentările marți, pe 18 noiembrie, la Terra Events.

Printre speakerii care vor urca marți pe scena Zilele Biz 2025 se vor afla Corneliu Bodea (CEO, Adrem), Tal Lahav (CEO, SIXT Always Yes), Emma Zeicescu (Director Communications, Philip Morris România), Cristina Sindile (Director Executiv Companii, Banca Transilvania & Membru în Consiliul de Administrație BT Mic), Alina Stancu Bîrsan (Partener și Head of Corporate and M&A, Filip & Company), Adrian Dobre (CEO și fondator, Klarwin), Otilia Pețu (Fondatoare, NOA), Ovidiu Ghiman (CEO, Metaminds), Adrian Danciu (Senior Regional Director – South Eastern Europe, Fortinet), David Coÿne (CEO, EasyDo), Radu Nemeș (Managing Partner, ONV LAW), Denisa Tache & Nick Tache (Fondatori, The Elements Luxury Boutique SPA & Maestro Pizza), Andreea Talpoș (Director Resurse Umane, Salt Bank), Leonard Gilbert Fieraru (CEO, eduJOBS), Dragoș Anastasiu (Antreprenor), Arhip Pogurski (Fondator & CEO, GURSK), Michael Kaiser (Director Comercial, Sezamo România), Radu Timiș Jr. (Owner, Cris TIM), Gabriela Bereș (Central & Eastern Europe Managing Director, Puratos Group), Radu Savopol (Cofondator, 5 to go), Andreea Minuță (Director Executiv, Divizia de Abonamente, Rețeaua de sănătate Regina Maria), Florentin Avădanei (Fondator și Co-CEO, Goldbach Group), Radu Dumitrescu (Fondator și CEO, Stadio Hospitality).

Ultimele locuri pentru înscrierea la Zilele Biz 2025 pentru Ziua de ENTREPRENEURSHIP & LEADERSHIP sunt disponibile la adresa zilelebiz.ro/inscriere.

INNOVATION & MARKETING la ZILELE BIZ 2025: Creativitate care sparge tipare în business

Miercuri este ziua INNOVATION & MARKETING la Zilele Biz 2025. De la ora 9:00 participanții sunt așteptați la Terra Events pentru o experiență intensă de învățare și cunoaștere care oferă acces la lecții din industrii care rescriu regulile jocului. Transformarea media din ultimii ani va avea parte de o sesiune dedicată cu unii dintre cei mai influenți oameni din industrie. Într-o lume a algoritmilor și a fragmentării atenției, cum își păstrează relevanța jurnaliștii, editorii și creatorii de conținut? Cum se redefinește influența și încrederea într-un peisaj media dominat de zgomot și viteză? Acestea, dar și altele, își vor găsi răspunsurile la Zilele Biz 2025.

Pe scena Zilele Biz 2025 vor urca miercuri, printre alții, Radu Georgescu (Chairman, SeedBlink), Diana Ardelean (Director Executiv, ROTSA), Alex Kis (Cofondator & CEO, RentNBuy), Andrei Pitiș (Antreprenor în serie, Cofondator & CEO, Genezio), Alexandra Moisescu (Marketing Manager, 5 to go), Ioana Mârzac-Sigarteu (Communications & CC Manager, Samsung), Sergiu Neguț (Cofondator FintechOS & Angel Investor), Rareș Bănescu (Fondator, theMarketer), Adrian Păsărică (Marketing Director, Orkla Foods România), Laura Mihăilă (Director Marketing & Comunicare, Raiffeisen Bank România), Anca Miron (Head of Dairy Beyond Functionals Brands, Central Eastern Europe, Danone), Corina Stanciu (Co-Owner, g7), Matei Dima (Regizor, Actor, Scenarist și Producător), Alexandra Hash (General Manager, Vidra Productions), Răzvan Acsente (Chief Marketing Officer, eMAG România, Bulgaria & Ungaria), Victor Teioșanu (Marketing Director, Bergenbier (Molson Coors)), Simona Panait (Marketing & Online Director, Samsung Electronics România & Bulgaria), Diana Tănase (Head of Marketing, Mastercard România), Monica de Romeo (Marketing Director, MedLife), Andreea Dumitru (Chief Marketing Officer, Hagag Development Europe), Dragoș Stanca (Cofondator, Thinkdigital), Andrei Bereanda (Managing Director, Ringier România), Cristina Sava (Marketing Director, Kanal D România).

Ultimele locuri pentru înscrierea la Zilele Biz 2025 pentru Ziua de INNOVATION & MARKETING sunt disponibile la adresa zilelebiz.ro/inscriere.

SUSTAINABILITY & CSR la Zilele Biz 2025: Curajul de a schimba lumea

Schimbările climatice, presiunea reglementărilor europene, activismul social și noile așteptări ale generațiilor tinere pun companiile în fața unei întrebări decisive: ești parte din problemă sau parte din soluție?

CSR-ul și sustenabilitatea nu mai sunt departamente sau campanii izolate, ci motorul care decide viitorul businessului. Liderii curajoși nu aleg doar „să reducă răul”, ci să construiască modele regenerative, care lasă în urmă comunități mai puternice, oameni mai încrezători și un mediu mai curat.

Zilele Biz 2025 oferă, joi, la Ziua SUSTAINABILITY & CSR, întâlnirea cu vizionari, executivi, ONG-uri și antreprenori care au ales să își asume decizii incomode, dar transformatoare. Este locul unde poveștile devin soluții, iar soluțiile devin modele pentru întreaga piață.

Ziua va fi deschisă Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana-Anda Buzoianu, cu o perspectivă a autorității implicate într-un proiect de țară pe termen lung. România are șansa să devină un hub regional pentru tranziția verde, dar depinde de curajul și coerența cu care companiile, autoritățile și cetățenii acționează împreună.

Pe scena Zilele Biz 2025 vor mai urca, printre alții, Simona Petrescu (Director ESG, UniCredit Bank), Adina Tudor (External Communications Manager, Coca-Cola HBC Romania), Simona Cocoș (General Manager, Zentiva România & Moldova), Roxana Puia (Director Marketing, ENVIRON), Eugen Ionescu (Founder & CEO, MEVA Concept), Bianca Sbîrcea (Expert Corporate Communications & CSR, Orange), Adrian Vlase (Director operațional, RLG România), Florin Bâlcan (Director General, Provident Financial România), Virginia Oțel (Director Comunicare Corporativă, Garanti BBVA România), Viorica Lăudescu (CSR & Customer Experience Director, Carrefour România), Roberto Pătrășcoiu (CEO, Habitat for Humanity), Dan Dinu (Fotograf, Regizor, Inițiator România Sălbatică), Magor Csibi (Head of Leadership and Organizational Culture Practice, Trend Consult Group).

Ziua se va încheia cu Gala Biz Sustainability Awards, unde sunt celebrate companiile și liderii sustenabilității. Programul complet al galei și detaliile de participare sunt disponibile pe sustainabilityawards.ro.

Ultimele locuri în sală la Zilele Biz 2025

Ultimele locuri pentru a participa la Zilele Biz 2025 se pot rezerva prin înregistrarea pe site-ul www.zilelebiz.ro. Evenimentul are loc exclusiv cu prezență fizică, fără a fi transmis online, pentru a încuraja schimbul de idei și networkingul pe parcursul festivalului de business al României.

Informații complete pentru înscrierea la Zilele Biz sunt disponibile la adresa zilelebiz.ro/inscriere.

Despre Biz Agency

Businessul Biz Agency înglobează revistele Biz și Haute Culture Magazine by Biz, Biz Events – o divizie puternică de organizare evenimente și conferințe, Biz Storymakers – servicii de content marketing pentru clienți, Biz Market View – o divizie dedicată studiilor de piață și portalul online revistabiz.ro.

Biz este brandul care reunește de peste 26 de ani o comunitate puternică de oameni de afaceri, atât online, cât și offline.

Biz Market View: Divizia de market research s-a impus prin realizarea unor importante studii și topuri în parteneriat cu agenții de research, pe cele mai importante domenii de activitate din România: Top 50 companii performante, Anuarul directorilor de marketing, Top 20 companii IT pentru care merită să lucrezi, Topul agențiilor de PR din România, Brand Ro sau BizTech.

Biz Events: Divizia organizează anual zeci de conferințe de business și evenimente corporate sau gale, transmițând conținut relevant în formate inovatoare și atractive pentru publicurile țintă.

Revista Biz: Este o voce originală și profesionistă a presei de business românești. O revistă deschizătoare de drumuri, cu proiecte editoriale care aduc valoare cititorilor și comunităților de business.

Biz Storymakers: Divizia transformă mesajele corporate sau de marketing într-o poveste valoroasă din punct de vedere al formei și conținutului, punând la dispoziția brandurilor toate platformele de comunicare ale Biz Agency.Mai multe informații sunt disponibile pe www.revistabiz.ro.

Sursa foto: BIZ Agency

Urmărește-ne pe Google News