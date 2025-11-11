Strungăreața sau diastema – Tratamente și soluții

Ce este strungăreața?

Strungăreața este un spațiu anormal între doi dinți. O întâlnim atât la copii, cât și la adulți și apare, de cele mai multe ori, odată cu dinții permanenți. Pentru unii este un mic detaliu de accent, dar pentru alții este un mare defect.

Tipuri de diastemă

Există mai multe tipuri de diastemă. În funcție de locul în care se formează, aceasta poate fi:

Diastemă mediană: Situată între incisivii centrali superiori. Este cea mai frecventă și cea mai vizibilă;

Diastemă laterală: Situată între oricare alți doi dinți de pe arcadă, nu între cei doi incisivi centrali;

Diastemă generală: Situată în mai multe locuri, între mai mulți dinți. Este adesea asociată cu alte anomalii.

Cauzele apariției strungăreței

Există mai mulți factori care te pot aduce în acest punct. Printre cele mai frecvente cauze ale strungăreței regăsim:

Diferența dintre dinți și maxilar: Dacă dinții sunt mult mai mici decât spațiul disponibil pe cele două arcade, automat se formează spații între ei;

Fren mărit: Un fren superior prea gros sau prea jos poate împiedica alăturarea normală a incisivilor frontali;

Obiceiuri vicioase: Suptul degetului la copii, suzeta și împingerea dinților cu limba sunt obiceiuri nocive, care facilitează apariția diastemei;

Boală parodontală: Inflamațiile gingivale severe determină osul să se retragă și, în timp, se vor deplasa și dinții;

Factori genetici: Diastema poate fi ereditară. Dacă tatăl sau mama are strungăreață, sunt mari șanse ca cel mic să moștenească acest artificiu estetic.

Tratament pentru strungăreață

Tratamentul este recomandat de medic. Unii oameni pot purta fațete dentare. Alții au nevoie de un tratament ortodontic complex. Iată ce trebuie să știi aici:

Tratament ortodontic

Cel mai recomandat tratament este cel ortodontic – corectarea diastemei cu ajutorul unui aparat dentar metalic sau cu ajutorul unui aparat dentar modern, realizat din ceramica sau unul invizibil (alignere transparente). Rezultatele sunt naturale și stabile, doar că durata tratamentului este destul de mare – uneori chiar și 2 ani. Depinde mult de complexitatea cazului. Avantajul major este clar alinierea generală a dinților.

Tratament cu fațete dentare

Pentru cei care au nevoie de un rezultat rapid și care nu se încadrează în categoria pacienților cu probleme complexe de aliniere, fațetele dentare pot reprezenta o soluție. Sunt niște foițe subțiri de material, care se aplică pe suprafața frontală a dinților. Pe lângă problemele de aliniere, fațetele dentare corectează forma, culoarea și volumul. Sunt ideale atunci când diastema este mică și nu implică probleme ortodontice.

Închiderea diastemei cu bonding dentar

Bondingul dentar este o soluție rapidă, dar care îți oferă rezultatul mult dorit pe termen limitat. Practic, se aplică material compozit pe dinți pentru a umple spațiul. Rezultatul este natural și imediat, dar nu poate oferi soluții în cazul diastemelor de mari dimensiuni.

În final, trebuie să știi că există soluții pentru a corecta această problemă, dacă tu o consideri o problemă. De-a lungul timpului, strungăreața sau diastema a fost privită diferit de fiecare persoană, în funcție de cultură, origini sau propriile preferințe.

