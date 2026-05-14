Stres, oboseală, somn agitat: ce sunt adaptogenii și de ce vorbim tot mai mult despre ei

Termenul „adaptogen” nu mai e rezervat doar magazinelor de produse naturiste. În ultimii cinci ani, plantele clasificate ca adaptogeni — ashwagandha, rhodiola, ginseng — au intrat constant în vocabularul medicilor de familie, al farmaciștilor și al femeilor care caută alternative la tratamentele standard pentru stres cronic și oboseală.

Motivul este simplu: viața femeii adulte între 30 și 55 de ani s-a schimbat radical. Joburi solicitante, responsabilitatea îngrijirii copiilor și a părinților, presiunea performanței constante — toate creează un nivel de stres pe care organismul nu are timp să-l recupereze. Insomnia, oboseala matinală, anxietatea de fundal și scăderea libidoului sunt simptomele care apar primele.

Ce face un adaptogen „adaptogen”

Termenul a fost introdus în anii ’40 de farmacologul rus Nikolai Lazarev pentru a descrie substanțe care ajută organismul să se adapteze la stres fără să-l suprasolicite. Pentru a fi clasificată ca adaptogen, o plantă trebuie să îndeplinească trei criterii: să fie netoxică la doze normale, să producă un efect nespecific (ajută organismul în general, nu o singură funcție) și să normalizeze — adică să echilibreze procesele fiziologice, indiferent de direcția în care sunt dereglate.

În practică, asta înseamnă că ashwagandha sau rhodiola nu acționează ca un stimulent (care te trezește forțat) și nici ca un sedativ (care te calmează artificial). Acționează prin modularea axei hipotalamo-pituitaro-adrenale (HPA) — sistemul care reglează răspunsul la stres prin cortizol.

Ashwagandha: cea mai studiată plantă pentru cortizol

Ashwagandha (Withania somnifera) este probabil cel mai cercetat adaptogen din ultimele două decenii. Un studiu randomizat dublu-orb publicat în Indian Journal of Psychological Medicine (PubMed 23439798) a documentat o reducere semnificativă a nivelului seric de cortizol (-27,9%) la adulții cu stres cronic care au luat 600 mg extract standardizat zilnic timp de 60 de zile, comparativ cu placebo.

Pentru femeile active, ashwagandha pentru stres și echilibru funcționează în mai multe direcții: reduce nivelul de cortizol diurn, îmbunătățește calitatea somnului fără sedare, ajută recuperarea după efort fizic intens și susține echilibrul hormonal — inclusiv tiroidian, conform unor studii preliminare.

Doza eficientă documentată în studii este între 300 și 600 mg de extract standardizat zilnic, conținând minim 5% withanolide (compușii activi). Capsulele cu pulbere brută conțin de obicei sub 1% withanolide, ceea ce le face semnificativ mai puțin eficiente pentru același număr de capsule.

Rhodiola: pentru oboseală și concentrare

Rhodiola rosea, cunoscută și ca „rădăcina de aur”, crește în zonele reci ale Europei de Nord și Asiei. Spre deosebire de ashwagandha, care lucrează în principal pe axa stresului, rhodiola pentru energie naturală influențează direct sistemul nervos central — crește disponibilitatea neurotransmițătorilor (serotonină, dopamină, norepinefrină) și reduce senzația de epuizare mentală.

Studiile pe asistente medicale care lucrau în ture de noapte au arătat o îmbunătățire de aproximativ 20% a performanței cognitive după două săptămâni de administrare cu 200 mg extract standardizat de două ori pe zi. Efectul este resimțit mai rapid decât la ashwagandha — primele beneficii apar în prima săptămână.

Rhodiola este recomandată în mod special pentru perioadele de epuizare acută: schimbări majore de viață, perioade de examen, sesiuni intense de muncă, recuperare după burnout. Nu se administrează seara — efectul ușor energizant poate interfera cu somnul.

De ce contează concentrația activilor

Două capsule cu același nume pe etichetă pot avea efecte radical diferite. Diferența vine din procentul de compus activ standardizat — un extract cu 5% withanolide oferă de cinci ori mai multă substanță activă decât unul cu 1%. Această diferență nu apare întotdeauna evidentă pe ambalaj.

Pe piața românească au apărut în ultimii ani și producători locali care se aliniază cu acest standard.

Înainte de a începe

Adaptogenii nu sunt medicamente fără reacții adverse. Deși profilul lor de siguranță este foarte bun, nu sunt recomandați în timpul sarcinii, alăptării sau în combinație cu tratamente psihiatrice fără consultarea medicului. Persoanele cu afecțiuni tiroidiene autoimune (Hashimoto, Graves) trebuie să consulte endocrinologul înainte de a începe ashwagandha, deoarece poate influența hormonii tiroidieni.

Pentru cele mai bune rezultate, adaptogenii se administrează în cure de 8-12 săptămâni, urmate de pauză. Nu sunt suplimente care produc efect „first day” — răspunsul fiziologic apare progresiv, pe parcursul a două-trei săptămâni de administrare consecventă.

