Ce merită să pui în coș luna aceasta de la DEICHMANN? Am explorat rafturile și noile lansări și am selectat cele mai puternice direcții în materie de încălțăminte – de la revenirea esteticii Y2K la colaborări pop-culture și siluete urbane cu personalitate. Tendințele sezonului vin cu atitudine, confort și mult stil.

Street icons & screen dreams: pantofii-vedetă ai primăverii

Sneakerii Y2K revin în forță Own the streets. Own your Y2K style.” Nike readuce în prim-plan siluetele iconice ale anilor 2000: sneakers chunky, cu influențe tech și o energie puternică de streetstyle. Estetica retro se întâlnește cu prezentul într-o reinterpretare actuală, gândită atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Noile modele Nike adaugă instant dinamism și atitudine oricărei garderobe urbane.

New Balance: ritmul tău, echilibrul tău Find your balance. În mișcare. În orice moment. Și complet prezent. Noile stiluri New Balance te invită să-ți urmezi propriul flow și să faci o declarație clară de stil. Inspirate de viață urbană și proiectate pentru ritmul cotidian, modelele pun accent pe autenticitate și funcționalitate. Descoperă siluetele 408, 411 și variantele de sneakers cu influențe Y2K — mai puțin spectacol, mai multă identitate personală.

FILA x Anais: energie urbană și statement personal Vibin’ it my way. Artista germană Anais semnează noua colecție FILA, unde influențele urbane întâlnesc siluetele sportive și sneakers cu detalii statement. Inspirată de cel mai nou single al său, colecția transmite încredere, stil și atitudine — o combinație care transformă fiecare apariție într-un manifest personal.

DEICHMANN x Bridgerton: modă cu dramă și romantismTransform your style. Gossip is in the air. Universul Bridgerton revine cu un nou sezon, noi intrigi și look-uri care atrag toate privirile. Colecția DEICHMANN x Bridgerton aduce accente fashion inspirate din atmosfera serialului și poate fi gasită în magazinele DEICHMANN selecționate, precum și online, pe deichmann.com. Un mix de romantism modern și detaliu fashion, perfect pentru apariții memorabile.

Urmărește-ne pe Google News