  MENIU  
Home > Advertorial > Stilul de viață modern și sănătatea metabolică: 4 obiceiuri care îți pot afecta starea de bine

Stilul de viață modern și sănătatea metabolică: 4 obiceiuri care îți pot afecta starea de bine

Stilul de viață modern și sănătatea metabolică: 4 obiceiuri care îți pot afecta starea de bine
.

Te simți adesea obosită, fără energie, observi că acumulezi kilograme în plus mai ușor ca înainte sau te confrunți cu pofte de dulce greu de controlat? De multe ori, punem aceste stări pe seama stresului sau a programului încărcat, fără să ne gândim la o cauză mai profundă: sănătatea noastră metabolică.

Sănătatea metabolică nu este un termen medical complicat, ci se referă, în termeni simpli, la cât de eficient reușește corpul tău să proceseze și să utilizeze energia din alimente. Un metabolism sănătos înseamnă un nivel de energie constant, o greutate corporală stabilă și un risc redus de a dezvolta afecțiuni pe termen lung. Vestea bună este că sănătatea metabolică este direct influențată de stilul nostru de viață. Iată patru obiceiuri ale vieții moderne care o pot perturba și ce poți face pentru a restabili echilibrul.

1. Alimentația bogată în zaharuri și produse ultra-procesate

Acesta este, probabil, cel mai mare factor de risc pentru metabolism. O dietă bazată pe produse cu un conținut ridicat de zahăr, făină albă și grăsimi de slabă calitate pune o presiune enormă asupra organismului.

  • Impactul asupra organismului: Consumul frecvent al acestor alimente forțează pancreasul să producă cantități mari de insulină pentru a gestiona excesul de zahăr din sânge. În timp, celulele pot deveni „rezistente” la acțiunea insulinei, un prim pas către o serie de dezechilibre metabolice.
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu. De asta au divorțat! Încet, încet, adevărul iese la iveală!
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu. De asta au divorțat! Încet, încet, adevărul iese la iveală!
Recomandarea zilei

Ce poți face:

  • Redu la minimum consumul de băuturi carbogazoase îndulcite, produse de patiserie, dulciuri concentrate și alimente de tip fast-food.
  • Bazează-ți dieta pe alimente integrale, neprocesate: legume din abundență, fructe întregi, proteine slabe (pui, pește, ouă), leguminoase și cereale integrale.
Imaginile fac înconjurul lumii! Ce au remarcat oamenii în cele mai noi poze cu Melania și Donald Trump. Detaliul care stă acum pe buzele tuturor!
Imaginile fac înconjurul lumii! Ce au remarcat oamenii în cele mai noi poze cu Melania și Donald Trump. Detaliul care stă acum pe buzele tuturor!
Recomandarea zilei

2. Impactul asupra ficatului: un organ suprasolicitat

Ficatul este unul dintre cele mai importante organe metabolice, având sute de funcții, printre care și procesarea zaharurilor și a grăsimilor din alimentație. Un stil de viață nesănătos îl poate suprasolicita și poate duce la acumularea de grăsime în interiorul celulelor sale.

Această afecțiune, cunoscută ca ficat gras non-alcoolic, este din ce în ce mai frecventă și este direct legată de o dietă bogată în calorii și de sedentarism. În stadii avansate, acumularea de grăsime poate duce la inflamație și la mărirea în volum a organului. 

A înțelege care sunt cauzele ficatului marit este esențial pentru a conștientiza impactul stilului de viață asupra sănătății interne. Orice disconfort persistent în partea dreaptă a abdomenului sau o stare de oboseală cronică ar trebui să te trimită la un control medical pentru o evaluare corectă.

3. Sedentarismul: mișcarea ca necesitate metabolică

Corpul uman este construit pentru mișcare. Un stil de viață sedentar, petrecut în mare parte pe scaun, la birou sau acasă, încetinește metabolismul și afectează modul în care corpul gestionează zahărul din sânge.

  • Rolul mușchilor: Mușchii sunt principalii consumatori de glucoză (zahăr) din organism. Atunci când facem mișcare, aceștia preiau glucoza din sânge pentru a o folosi ca energie, ajutând la menținerea unui nivel normal al glicemiei.

Ce poți face:

  • Nu este nevoie de antrenamente epuizante. Asigură-te că faci cel puțin 30 de minute de mișcare de intensitate moderată (mers alert, mers pe bicicletă, înot) în majoritatea zilelor săptămânii.
  • Întrerupe perioadele lungi de stat pe scaun. Ridică-te la fiecare oră și fă câțiva pași sau câteva exerciții de stretching.

4. Somnul insuficient și stresul cronic

Somnul și stresul au un impact hormonal direct asupra metabolismului. Neglijarea lor poate anula eforturile pe care le faci în ceea ce privește dieta și mișcarea.

  • Impactul lipsei de somn: Odihna insuficientă afectează producția de grelină și leptină, hormonii care reglează foamea și sațietatea. Acest lucru poate duce la creșterea poftei de mâncare, în special pentru alimente bogate în calorii.
  • Impactul stresului: Stresul cronic menține un nivel ridicat de cortizol în organism. Acest hormon poate crește nivelul de zahăr din sânge și poate favoriza depunerea de grăsime, în special în zona abdominală.

Ce poți face:

  • Prioritizează somnul. Încearcă să dormi 7-8 ore pe noapte și să ai un program de somn cât mai regulat.
  • Găsește metode de a gestiona stresul care funcționează pentru tine: meditație, plimbări în natură, yoga sau pur și simplu un hobby care te relaxează.
  • Dacă te confrunți cu probleme de somn sau cu o stare de epuizare persistentă, discută cu medicul tău. Nu apela la suplimente fără o recomandare avizată, deoarece cauza poate fi una care necesită o investigație medicală.

Sănătatea metabolică nu este o chestiune de noroc sau de genetică, ci o reflexie directă a obiceiurilor noastre zilnice. Nu trebuie să faci schimbări drastice peste noapte. Începe prin a ajusta treptat unul dintre aspectele menționate mai sus. Prin adoptarea unei diete bazate pe alimente curate, prin integrarea mișcării în rutina ta, prin prioritizarea somnului și prin gestionarea conștientă a stresului, nu doar că îți vei îmbunătăți starea de bine pe termen scurt, dar vei face și cea mai importantă investiție în sănătatea ta pe termen lung.

Sursa foto: Pexels

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Raluca Bădulescu a fost dată de gol de Cătălin Botezatu. Puțină lume știe acest detaliu despre concurenta Asia Express
Raluca Bădulescu a fost dată de gol de Cătălin Botezatu. Puțină lume știe acest detaliu despre concurenta Asia Express
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu iubitul ei, Alex Ghionea: „Nu mă ascund, nu mint”
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu iubitul ei, Alex Ghionea: „Nu mă ascund, nu mint”
Proiecte speciale
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Imaginea cu Gina Pistol goală, pe plajă, a împărțit Internetul în două: "Rușine, ești mamă". Cum a pozat-o Smiley, fără nici o reținere. Gina a slăbit 8 kg și arată fabulos
Imaginea cu Gina Pistol goală, pe plajă, a împărțit Internetul în două: "Rușine, ești mamă". Cum a pozat-o Smiley, fără nici o reținere. Gina a slăbit 8 kg și arată fabulos
Cum arăta Raluca Bădulescu când avea 121 de kilograme. Metoda care a ajutat-o să slăbească
Cum arăta Raluca Bădulescu când avea 121 de kilograme. Metoda care a ajutat-o să slăbească
Elle
Dragostea durează... 6 luni! Celebrul cuplu de vedete s-a despărțit la scurt timp după ce imaginile cu cei doi în ipostaze pasionale au ajuns pe internet
Dragostea durează... 6 luni! Celebrul cuplu de vedete s-a despărțit la scurt timp după ce imaginile cu cei doi în ipostaze pasionale au ajuns pe internet
Surpriză de proporții în showbiz! La 70 de ani, celebra artistă a anunțat că s-a logodit și urmează să se căsătorească în curând
Surpriză de proporții în showbiz! La 70 de ani, celebra artistă a anunțat că s-a logodit și urmează să se căsătorească în curând
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
Ce decizie importantă a luat Cătălin Scărlătescu după ce s-a despărțit de Doina Teodoru: „Să fac o chestie drăguță...”
DailyBusiness.ro
Cum putem evita o nouă explozie a prețurilor la energie. Anunțul de ultimă oră făcut de ministru
Cum putem evita o nouă explozie a prețurilor la energie. Anunțul de ultimă oră făcut de ministru
Dorian Popa, condamnat la închisoare cu suspendare după ce a fost prins drogat la volan în 2023
Dorian Popa, condamnat la închisoare cu suspendare după ce a fost prins drogat la volan în 2023
A1.ro
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
Oana Roman, adevărul despre relația fiicei sale cu Marius Elisei: „Nu a venit să o vadă nici măcar o zi”
Oana Roman, adevărul despre relația fiicei sale cu Marius Elisei: „Nu a venit să o vadă nici măcar o zi”
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Elena Merișoreanu, la 78 de ani: „Sper să fie bine”
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Elena Merișoreanu, la 78 de ani: „Sper să fie bine”
Gina Pistol și Smiley vor să se mute în casa de la munte: „Trebuie să iau niște decizii cu Andrei”
Gina Pistol și Smiley vor să se mute în casa de la munte: „Trebuie să iau niște decizii cu Andrei”
Horoscop 18 septembrie 2025. Zodia care are supriza vieții. Dă „nas în nas” cu fericirea
Horoscop 18 septembrie 2025. Zodia care are supriza vieții. Dă „nas în nas” cu fericirea
Observator News
Afacerile româneşti, în pericol din cauza importurilor chinezeşti. Guda: Pierdem 2 miliarde de euro pe an
Afacerile româneşti, în pericol din cauza importurilor chinezeşti. Guda: Pierdem 2 miliarde de euro pe an
Libertatea pentru Femei
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Cine este Joseph Adam de la Asia Express, soțul Andei Adam. De ce a preluat numele soției. A mai fost căsătorit o dată și are doi copii
Cine este Joseph Adam de la Asia Express, soțul Andei Adam. De ce a preluat numele soției. A mai fost căsătorit o dată și are doi copii
Elena Udrea, viață nouă după eliberare! Mamă full time, credincioasă și cu un talent descoperit în celulă! Cum arată o zi din viața ei, pas cu pas
Elena Udrea, viață nouă după eliberare! Mamă full time, credincioasă și cu un talent descoperit în celulă! Cum arată o zi din viața ei, pas cu pas
Viva.ro
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Redactia.ro
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Doliu în lumea filmului. A murit marele actor Robert Redford
Doliu în lumea filmului. A murit marele actor Robert Redford
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Exclusiv. Vor fi restricții de circulație în București când poluarea crește? Ministerul Mediului analizează măsuri noi
Exclusiv. Vor fi restricții de circulație în București când poluarea crește? Ministerul Mediului analizează măsuri noi
Orele periculoase pentru retragerea banilor de la bancomat: Ce trebuie să știi
Orele periculoase pentru retragerea banilor de la bancomat: Ce trebuie să știi
Avertisment pentru toți cei care folosesc acest tratament pentru colesterol
Avertisment pentru toți cei care folosesc acest tratament pentru colesterol
Alergia la ambrozie, mai periculoasă decât o răceală banală. Dr. Roxana Sima: Poate duce la astm
Alergia la ambrozie, mai periculoasă decât o răceală banală. Dr. Roxana Sima: Poate duce la astm
TV Mania
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
Cosmin Stan a făcut publică cea mai rară fotografie cu soția sa! Vezi cum arată Oana acum
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
Ștefan Floroaica, imagine rară cu părinții lui. Concurentul de la Asia Express 2025 are o legătură specială cu familia
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri” – Cum reușește să arate atât de bine
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri” – Cum reușește să arate atât de bine
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton