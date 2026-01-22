Sport Couture – început de an, început de sezon

Ianuarie nu este doar despre începuturi, ci despre primii pași către ce urmează. La Sport Couture, debutul de an aduce deja în prim-plan piese din colecțiile Spring/Summer 2026 – o avanpremieră de stil care redefinește garderoba urbană și setează tonul pentru lunile ce vin.

Este momentul perfect pentru a investi în piese statement, cu ADN fashion puternic, care funcționează acum, dar rămân relevante pe tot parcursul sezonului. O selecție curată, actuală, cu accente cool și o estetică tânără, construită pentru cei care privesc moda ca pe o formă de exprimare personală.

Accesorii care anunță direcțiile SS26

Gențile devin elementul-cheie al începutului de sezon. Modelele Karl Lagerfeld cu linii arhitecturale și detalii signature întâlnesc energia vibrantă Kurt Geiger London – de la Kensington Mini la Pimlico sau Southbank. Texturile, finisajele și culorile transmit clar direcția SS26: playful, confident, urban. Sunt piese gândite să completeze atât ținutele de iarnă târzie, cât și look-urile de primăvară.

Siluete fresh, styling fără efort

Cămășile Karl Lagerfeld cu detalii moderne și rochiile one-shoulder cu croieli fluide introduc acel aer de lejeritate specific colecțiilor Spring/Summer 2026, dar într-o formulă perfect adaptată orașului. Piese versatile, ușor de purtat ziua sau seara, care oferă libertate de styling și un look asumat.

Încălțăminte și detalii care fac tranziția de sezon

Balerinii Kurt Geiger, cu accente metalice sau detalii decorative, marchează tranziția naturală dintre sezoane – suficient de statement pentru iarnă, suficient de fresh pentru primăvară. Accesoriile Karl Lagerfeld, precum mănușile cu elemente glam, și tricourile Just Cavalli cu logo puternic completează un look urban cu influențe clare SS26.

Moda începe mai devreme la Sport Couture

Sport Couture aduce în ianuarie o selecție care privește deja spre viitor. Piese care nu țin cont de calendar, ci de stil, atitudine și dorința de a fi mereu cu un pas înainte.

Colecția este disponibilă în magazinul Sport Couture din Băneasa Shopping City, precum și online pe www.sportcouture.ro.

Sursa foto: www.sportcouture.ro

