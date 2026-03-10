  MENIU  
Home > Advertorial > Splendoarea sălbatică a Deltei: o incursiune în universul apelor și al stufului

Splendoarea sălbatică a Deltei: o incursiune în universul apelor și al stufului

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Delta Dunării reprezintă un ecosistem fragil și spectaculos, fiind recunoscută la nivel mondial pentru diversitatea sa biologică impresionantă. Pentru vizitatorul care ajunge aici, impactul vizual este imediat: un labirint de canale, lacuri acoperite de nuferi și păduri care par desprinse din legende. 

Dincolo de peisajul de carte poștală, Delta este un loc al contrastelor, unde forța fluviului întâlnește liniștea mării, creând un habitat ideal pentru mii de specii de plante și animale. O călătorie în acest spațiu nu este doar o lecție de geografie, ci o oportunitate de a înțelege echilibrul delicat al naturii și importanța conservării zonelor umede care funcționează ca un plămân verde pentru întregul continent.

Observarea faunei, un spectacol vizual în inima naturii

Pasionații de natură și fotografie găsesc în acest colț de lume un paradis greu de egalat. Migrația sezonieră transformă canalele în coridoare pline de viață, oferind ocazia rară de a vedea specii rare în mediul lor natural. De la eleganța pelicanilor care planează deasupra lacurilor, până la rapiditatea pescărușului albastru, fiecare moment petrecut în barcă aduce o nouă descoperire.

Pentru a profita din plin de această ieșire, este util să cunoști principalele specii de păsări din Delta Dunării de văzut, deoarece identificarea lor adaugă o notă de profunzime experienței. Observarea egretelor mari, a stârcilor cenușii sau a vulturului codalb necesită răbdare și liniște, elemente care te ajută să te integrezi în peisaj și să devii un observator discret al vieții sălbatice.

Imaginile momentului: Lidia Buble și iubitul milionar, Horațiu Nicolau, fotografiați la cumpărături. Cum au fost surprinși cei doi / Foto
Imaginile momentului: Lidia Buble și iubitul milionar, Horațiu Nicolau, fotografiați la cumpărături. Cum au fost surprinși cei doi / Foto
Recomandarea zilei

Conectarea cu tradițiile locale și ritmul vieții pescărești

Dincolo de biodiversitate, Delta este definită de comunitățile sale, oameni care și-au adaptat existența la capriciile apelor. Satele pescărești, cu casele lor vopsite în nuanțe de albastru și acoperișuri de stuf, păstrează un farmec arhaic ce te invită la introspecție. Dialogul cu localnicii și descoperirea modului lor de a găti sau de a construi bărci oferă o perspectivă valoroasă asupra rezilienței umane în fața forțelor naturii.

Dacă dorești să depășești stadiul de simplu turist, poți căuta diverse experiențe autentice în Delta Dunării, cum ar fi participarea la prepararea unui borș de pește la ceaun sau explorarea canalelor mai puțin umblate alături de un ghid local. Aceste interacțiuni îți permit să înțelegi spiritul locului și să apreciezi simplitatea unei vieți dictate de răsăritul și apusul soarelui, departe de notificările constante ale telefonului.

Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La aproape 7 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut, dacă nu mă înșel”
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La aproape 7 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut, dacă nu mă înșel”
Recomandarea zilei

Sfaturi pentru o explorare responsabilă și confortabilă

Pregătirea bagajului pentru o incursiune în Deltă necesită puțină atenție la detalii, având în vedere condițiile specifice de mediu.

  • Protecția solară și împotriva insectelor: soarele este puternic pe apă, iar briza poate fi înșelătoare. O pălărie și o cremă cu factor de protecție sunt obligatorii.
  • Echipamentul optic: un binoclu bun transformă radical experiența, permițându-ți să vezi detaliile penajului păsărilor fără a le deranja.
  • Îmbrăcămintea adecvată: optează pentru haine din materiale naturale, de culori neutre, care să te ajute să te camuflezi și să te simți confortabil pe parcursul orelor petrecute în barcă.

Impactul turismului „slow” asupra conservării Deltei

Conceptul de „slow travel” se potrivește de minune în acest context. Delta nu este un loc de parcurs pe fugă, ci unul care cere timp pentru a fi înțeles. Alegerea unor bărci cu motor electric sau chiar a caiacelor reduce poluarea fonică și permite accesul în zonele liniștite, unde zgomotul motoarelor clasice ar speria fauna.

Această abordare protejează cuiburile și perioadele de hrănire ale speciilor protejate. De asemenea, susținerea micilor afaceri locale și respectarea traseelor marcate contribuie la menținerea echilibrului ecologic. Fiecare vizitator are responsabilitatea de a lăsa locul exact așa cum l-a găsit, asigurându-se că și generațiile următoare se vor putea bucura de magia răsăritului printre nuferi.

O vizită în Delta Dunării este o lecție de smerenie în fața naturii și o metodă eficientă de reîncărcare a bateriilor. Contrastul dintre viața modernă, agitată, și tihnă apelor Deltei oferă o perspectivă nouă asupra priorităților noastre. Planificând o călătorie axată pe observație și respect față de comunitatea locală, vei pleca de aici nu doar cu fotografii memorabile, ci și cu o stare de liniște interioară greu de găsit în altă parte. Delta rămâne o invitație deschisă la descoperire, o lume unde fiecare canal ascunde o poveste și fiecare zbor de pasăre este un omagiu adus vieții în forma sa cea mai pură.

Sursa foto: Pexels

Cele mai vândute colecții!
Raftul Roz - Pachet 5 volume Raftul Roz - Pachet 5 volume 335.7 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Oare ţi-am spus vreodată? Oare ţi-am spus vreodată? 65 RON Cumpără acum
21 de femei din Roma Antică 21 de femei din Roma Antică 70 RON Cumpără acum
Sânii. Ghid pentru purtătoare Sânii. Ghid pentru purtătoare 79 RON Cumpără acum
Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor 70 RON Cumpără acum
Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană 89 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cine este Alexandru Dodoaia, cuțitul de aur al lui Chef Richard Abou Zaki. Are 34 de ani și a cucerit juriul cu preparatul lui
Cine este Alexandru Dodoaia, cuțitul de aur al lui Chef Richard Abou Zaki. Are 34 de ani și a cucerit juriul cu preparatul lui
Fanatik
Editorial Andrei Vochin, după prezentarea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Când un antrenor spune asta, mesajul devine periculos”
Editorial Andrei Vochin, după prezentarea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Când un antrenor spune asta, mesajul devine periculos”
GSP.ro
Fără inhibiții la 35 de ani » Fizicul cu care i-a lăsat pe toți mască: „Ai 3 copii și arăți așa?! Oh, Doamne, este nebunesc!”
Fără inhibiții la 35 de ani » Fizicul cu care i-a lăsat pe toți mască: „Ai 3 copii și arăți așa?! Oh, Doamne, este nebunesc!”
Click.ro
Secretele chiftelelor perfecte din cartofi. Preparatul ideal pentru mesele de Postul Paștelui
Secretele chiftelelor perfecte din cartofi. Preparatul ideal pentru mesele de Postul Paștelui
TV Mania
Cum arată casa Loredanei Groza din nordul Capitalei. De ce a refuzat luxul ostentativ și ce obiect neașteptat domină dormitorul artistei? Vezi imagini rare din vila divei!
Cum arată casa Loredanei Groza din nordul Capitalei. De ce a refuzat luxul ostentativ și ce obiect neașteptat domină dormitorul artistei? Vezi imagini rare din vila divei!
Redactia.ro
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ianca Simion, fiica lui Răzvan Simion, suferă de atacuri de panică: „Mi se par cele mai groaznice lucruri din lume. Creierul meu o ia razna”
Ianca Simion, fiica lui Răzvan Simion, suferă de atacuri de panică: „Mi se par cele mai groaznice lucruri din lume. Creierul meu o ia razna”
Gabriela Lucuțar, acuzații la adresa autorităților după ce fiica sa ar fi fost hărțuită. "Copilul meu era victimă! Am avut încredere în Poliție!" Dosarul a fost clasat
Gabriela Lucuțar, acuzații la adresa autorităților după ce fiica sa ar fi fost hărțuită. "Copilul meu era victimă! Am avut încredere în Poliție!" Dosarul a fost clasat
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Astrolog Elena Bunescu, mesaj de atenționare pentru 3 zodii: intră într-o zonă de risc! Capcane ascunse, decizii greșite și consecințe grave
Astrolog Elena Bunescu, mesaj de atenționare pentru 3 zodii: intră într-o zonă de risc! Capcane ascunse, decizii greșite și consecințe grave
Elle
Semnificația ascunsă a bijuteriilor purtate de Kate Middleton de Ziua Commonwealth. Gestul emoționant făcut de Prințesa de Wales
Semnificația ascunsă a bijuteriilor purtate de Kate Middleton de Ziua Commonwealth. Gestul emoționant făcut de Prințesa de Wales
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Flavia Mihășan și partenerul ei, Andrei Ciobanu, despre reproșurile din viața de cuplu: „Toate femeile au aceeași preferință ca și mine…”
Flavia Mihășan și partenerul ei, Andrei Ciobanu, despre reproșurile din viața de cuplu: „Toate femeile au aceeași preferință ca și mine…”
DailyBusiness.ro
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
A1.ro
Cine este Alexandru Ionuț Dodoaia, cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki din sezonul 17 Chefi la cuțite. Cu ce se ocupă
Cine este Alexandru Ionuț Dodoaia, cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki din sezonul 17 Chefi la cuțite. Cu ce se ocupă
Rapperița Gianina Gheorghiu, alias Chica Con Canna, a murit la 37 de ani
Rapperița Gianina Gheorghiu, alias Chica Con Canna, a murit la 37 de ani
Cum arată fetița Marei Bănica. Donca este adorabilă la cei 4 anișori. Cum i-a ales jurnalista numele inedit
Cum arată fetița Marei Bănica. Donca este adorabilă la cei 4 anișori. Cum i-a ales jurnalista numele inedit
Andra, apariție virală într-o rochie mini, provocatoare. Fanii, uimiți de transformarea artistei: "A întinerit cu 10 ani de când a slăbit! Bravo!"
Andra, apariție virală într-o rochie mini, provocatoare. Fanii, uimiți de transformarea artistei: "A întinerit cu 10 ani de când a slăbit! Bravo!"
Scandal la Chefi la Cuțite. Richard Abou Zaki s-a enervat și a plecat din emisiune la lupta pentru amuletă. Ce spun jurații: „Finalul nu a fost plăcut deloc”
Scandal la Chefi la Cuțite. Richard Abou Zaki s-a enervat și a plecat din emisiune la lupta pentru amuletă. Ce spun jurații: „Finalul nu a fost plăcut deloc”
Observator News
Tablouri ale fostului edil al comunei Gogoşu, expuse pe primărie
Tablouri ale fostului edil al comunei Gogoşu, expuse pe primărie
Libertatea pentru Femei
Vlăduț, fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă, apariție rară în direct la TV. Urarea care l-a topit pe tatăl lui, virală. Puștiul cu ochi mari și inteligenți a cucerit România!
Vlăduț, fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă, apariție rară în direct la TV. Urarea care l-a topit pe tatăl lui, virală. Puștiul cu ochi mari și inteligenți a cucerit România!
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Urania avertizează: o zodie trece prin clipe de coșmar la început de martie! Tensiuni, certuri grave, lacrimi și pierderi
Urania avertizează: o zodie trece prin clipe de coșmar la început de martie! Tensiuni, certuri grave, lacrimi și pierderi
Viva.ro
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Redactia.ro
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cancerul pancreatic ar putea deveni tratabil. Cercetătorii au descoperit „comutatorul” care blochează chimioterapia
Cancerul pancreatic ar putea deveni tratabil. Cercetătorii au descoperit „comutatorul” care blochează chimioterapia
A luat vitamina D greșit și a ajuns la spital. Medicii avertizează asupra unei probleme tot mai frecvente
A luat vitamina D greșit și a ajuns la spital. Medicii avertizează asupra unei probleme tot mai frecvente
E nevoie neapărat să speli hainele noi înainte să le porți? Concluzia specialiștilor
E nevoie neapărat să speli hainele noi înainte să le porți? Concluzia specialiștilor
De ce poate crește brusc acidul uric. Medicii explică factorii ascunși care pot declanșa guta
De ce poate crește brusc acidul uric. Medicii explică factorii ascunși care pot declanșa guta
TV Mania
Cum arată casa Loredanei Groza din nordul Capitalei. De ce a refuzat luxul ostentativ și ce obiect neașteptat domină dormitorul artistei? Vezi imagini rare din vila divei!
Cum arată casa Loredanei Groza din nordul Capitalei. De ce a refuzat luxul ostentativ și ce obiect neașteptat domină dormitorul artistei? Vezi imagini rare din vila divei!
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
Mama lui Radu Ștefan Bănică, apariție rară! Cum arată azi Camelia Constantinescu, fosta iubită a lui Ștefan Bănică Jr. Este total schimbată!
Mama lui Radu Ștefan Bănică, apariție rară! Cum arată azi Camelia Constantinescu, fosta iubită a lui Ștefan Bănică Jr. Este total schimbată!
„Șansele sunt minime!” Aurelian Temișan rupe tăcerea despre dezastrul din culisele Antena 1! Există un detaliu tulburător legat de plecarea Andreei Bălan și a lui Andrei Aradits. „Nu trebuia dezbinat acel juriu”
„Șansele sunt minime!” Aurelian Temișan rupe tăcerea despre dezastrul din culisele Antena 1! Există un detaliu tulburător legat de plecarea Andreei Bălan și a lui Andrei Aradits. „Nu trebuia dezbinat acel juriu”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K. Nici nu o mai recunoști!
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K. Nici nu o mai recunoști!
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton