Spații care respiră: armonie între interior și exterior printr-un geam culisant

Soarele se strecoară printre frunzele din grădină, iar aerul proaspăt pătrunde în casă cu lejeritate. Totul se simte liber, aerisit. Iar asta nu e o magie, ci este efectul unui geam culisant. Dorința de lumină și conexiune cu exteriorul se află în fiecare dintre noi, iar acest sistem produs de Comfortex Home Design face ca ea să devină realitate.

Libertate de mișcare și spațiu optimizat

La un geam culisant, panourile de sticlă nu sunt fixe, cum se întâmplă la ferestrele obișnuite. Ele alunecă pe șine și pot fi adunate (parcate) în lateral, într-un colț, eliberând deschiderea. Astfel, poți să ieși în aer liber fără să ocupi spațiu deschizând ușa și fără să te împiedici de mobilier.

Mișcarea panourilor este lină și silențioasă. Nu e nevoie de forță, nu implică zgomot, doar un gest simplu și tot spațiul exterior se dezvăluie ca printr-o ușă transparentă. Și da, există un farmec aparte în a lăsa lumina să intre liber, fără bariere, fără cadre masive care să întrerupă perspectiva.

Spațiul respectiv poate fi transformat într-un birou sau într-un loc de joacă pentru copii, unde lumina pătrunde din toate direcțiile și aerul circulă nestingherit. Pentru iubitorii de plante de interior, zona poate deveni o mică seră.

Nu trebuie omise nici beneficiile asupra sănătății. Cercetările arată că expunerea regulată la lumină naturală și aer proaspăt ajută la reducerea stresului, îmbunătățește somnul și întărește sistemul imunitar. Un geam culisant permite toate acestea fără să fie nevoie să sacrifici confortul interior.

Utilitatea sistemului se aplică și spațiilor comerciale. Terasele astfel create atrag clienți care vor să se bucure de o cafea sau de o întâlnire într-un mediu aerisit. Și nu doar relaxarea este beneficiul principal. Accesul constant la aer proaspăt și lumină naturală creează un mediu mai sănătos, reducând oboseala vizuală și anxietatea, astfel încât oamenii se simt mai energici și mai dispuși să petreacă timp în locație.

Confort și protecție indiferent de vreme sau de sezon

Am văzut anterior că un geam culisant oferă libertate de mișcare și lumină. Însă el face mult mai mult de atât. Geamul culisant oferă protecție împotriva vântului, ploilor și zăpezii. Panourile sunt fabricate din sticlă securizată, de 8-10 mm, care rezistă la șocuri și oferă siguranță pentru întreaga familie sau pentru clienții tăi, dacă este vorba de o terasă de cafenea.

Pe lângă protecție, geamul culisant păstrează temperatura constantă. În plus, sunetul traficului, al agitației de afară sau al vântului se reduce considerabil. Este atât de confortabil să stai pe terasa acoperită, cu o carte sau o cafea, și să simți că ești conectat cu natura, fără să te deranjeze frigul și zgomotul! În spațiile comerciale, efectul este similar, determinându-i pe clienți să revină cu plăcere într-un loc în care se simt bine și în care pot admira peisajul orașului sau pe cel natural fără impedimente.

Un sistem pe care îl poți personaliza cum dorești

Un geam culisant poate fi personalizat pentru a se potrivi exact spațiului tău. Poți opta pentru sticlă clară, pentru panorame complete, mată sau colorată, pentru intimitate, sau cu protecție solară. Profilele din aluminiu pot avea finisaje anodizate, vopsite în culori RAL, precum: mahon, wenge, argintiu sau alb, în funcție de preferințe sau de stilul abordat.

La un sistem de sticlă culisant, nu contează doar detaliile tehnice, ci și atmosfera dorită. Terasa unei case poate fi un loc de întâlnire, un colț liniștit de citit sau de luat masa, iar într-un spațiu comercial, clienții rămân mai mult, simțind confort și deschidere. Alegerea sticlei și a finisajelor sunt deci foarte importante pentru a da o destinație dorită unui spațiu aparent banal.

În final, un geam culisant contribuie la o senzație de libertate în spațiile de locuit sau de afaceri. Cu un astfel de sistem, disponibil în portofoliul Comfortex Home Design, terasele sunt protejate, mai luminoase și mai potrivite pentru a petrece în ele momente în armonie cu mediul înconjurător.

Urmărește-ne pe Google News