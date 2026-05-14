„Spargatorul de Nuci" – un turneu de poveste pentru intreaga familie, aduce magia baletului in intreaga tara (15 noiembrie – 15 decembrie, 2026)

Atmosfera sarbatorilor de iarna se impleteste cu eleganta baletului clasic printr-un turneu spectaculos al celebrului balet „Spargatorul de Nuci”, desfasurat in perioada 15 noiembrie – 15 decembrie 2026, in mai multe orase din tara. Spectacolele sunt sustinute de prestigioasa companie Classico Internazionale Napoli, iar invitata special este renumita prim-balerina Oksana Bondareva, una dintre cele mai apreciate figuri ale baletului clasic international.

Inspirat din povestea lui E.T.A. Hoffmann si pus in scena pe muzica inconfundabila a lui Piotr Ilici Ceaikovski, „Spargatorul de Nuci” spune aventura magica a micutei Clara, care in ajunul Craciunului primeste in dar un spargator de nuci ce prinde viata. Intr-o lume de vis, ea porneste intr-o calatorie spectaculoasa, alaturi de Printul Spargator, trecand prin batalia cu Regele Soarecilor si ajungand in taramuri fantastice precum Regatul Dulciurilor. Este o poveste despre curaj, imaginatie, maturizare si magia copilariei, care continua sa fascineze generatii intregi.

„Spargatorul de Nuci” nu este doar un spectacol – este o poveste emotionanta, plina de farmec, eleganta si visare, perfecta pentru intreaga familie. Intr-o lume dominata de ecrane si tehnologie, acest eveniment ofera ocazia perfecta, de a incetini ritmul si de a redescoperi bucuria momentelor petrecute impreuna.

Protagonista turneului este Oksana Bondareva, prim-balerina de renume international, apreciata pentru tehnica impecabila, expresivitatea artistica si prezenta scenica remarcabila. Cu o cariera construita pe marile scene ale lumii, aceasta a interpretat roluri principale in cele mai importante balete clasice, fiind recunoscuta pentru eleganta si forta emotionala pe care le aduce fiecarei reprezentatii. Participarea sa aduce un plus de rafinament si prestigiu intregului turneu. Decorurile spectaculoase, costumele stralucitoare si coregrafiile expresive, vor transforma fiecare moment intr- o experienta vizuala memorabila.

Publicul este invitat sa paseasca intr-un univers feeric, unde muzica si coregrafia spun o poveste atemporala despre copilarie, imaginatie si spiritul Craciunului. Este spectacolul ideal pentru a-i introduce pe cei mici in lumea artei si pentru a crea amintiri pretioase alaturi de cei dragi. O calatorie magica care va transforma o seara obisnuita intr-o amintire de neuitat.

Biletele disponibile pe ticketstore.ro si la casele de bilete ale salilor de spectacole, beneficiaza de pret redus pana la data de 1 iulie. Dupa aceasta data, tarifele vor fi majorate.

Programul turneului national – „Spargatorul de Nuci”, 2026

15 noiembrie – Satu Mare – Casa de Cultura a Sindicatelor
16 noiembrie – Dej – Centrul de Arta
17 noiembrie – Zalau – Casa de Cultura a Sindicatelor
18 noiembrie – Oradea – Casa de Cultura a Sindicatelor
19 noiembrie – Deva – Centrul Cultural „Dragan Muntean”
20 noiembrie – Miercurea Ciuc – Casa de Cultura a Sindicatelor
21 noiembrie – Targu Mures – Centrul Cultural „Mihai Eminescu”
22 noiembrie – Sibiu – Centrul Cultural „Ion Besoiu”
23 noiembrie – Bistrita – Centrul Cultural Bistrita
24 noiembrie – Alba Iulia – Casa de Cultura a Sindicatelor
26 noiembrie – Pitesti – Casa de Cultura a Sindicatelor
27 noiembrie – Drobeta Turnu Severin – Palatul Culturii „Teodor Costescu”
28 noiembrie – Campina – Casa de Cultura „Geo Bogza”
29 noiembrie – Ploiesti – Casa de Cultura a Sindicatelor
30 noiembrie – Vaslui – Centrul Cultural Multifunctional „Dimitrie Cantemir”
02 decembrie – Cluj-Napoca – Casa de Cultura a Studentilor „Dumitru Farcas”
03 decembrie – Bacau – Teatrul de Vara „Radu Beligan”
04 decembrie – Botosani – Casa de Cultura a Sindicatelor „Nicolae Iorga”
05 decembrie – Iasi – Casa de Cultura a Studentilor
06 decembrie – Constanta – Casa de Cultura a Sindicatelor
07 decembrie – Galati – Teatrul National de Opera si Opereta „Nae Leonard”

Partener media al proiectului: Libertatea.ro

Foto credit: Classico Internazionale Napoli

