„SPĂRGĂTORUL DE NUCI” în turneu naţional cu Compania Internațională de Balet Messapica – Italia, între 14 şi 28 noiembrie
Compania Internațională de Balet Messapica – Italia prezintă Turneul Național 2025 cu faimosul balet „Spărgătorul de Nuci” de Piotr Ilici Ceaikovski. O producție spectaculoasă, cu soliști ai Operei Naționale București, aduce magia Crăciunului pe scenele din România, după următorul program: