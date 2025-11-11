„SPĂRGĂTORUL DE NUCI” în turneu naţional cu Compania Internațională de Balet Messapica – Italia, între 14 şi 28 noiembrie

Compania Internațională de Balet Messapica – Italia prezintă Turneul Național 2025 cu faimosul balet „Spărgătorul de Nuci” de Piotr Ilici Ceaikovski. O producție spectaculoasă, cu soliști ai Operei Naționale București, aduce magia Crăciunului pe scenele din România, după următorul program:

Constanța- 14 noiembrie,

Călărași- 15 noiembrie,

Ploiești- 16 noiembrie,

Pitești- 17 noiembrie,

Râmnicu Vâlcea – 18 noiembrie,

Drobeta Turnu Severin- 19 noiembrie,

Deva – 20 noiembrie,

Oradea – 21 noiembrie,

Bacău – 23 noiembrie,

Piatra Neamț – 24 noiembrie,

Botoșani – 25 noiembrie,

Galați – 26 noiembrie,

Miercurea Ciuc – 27 noiembrie

Târgu Mureș- 28 noiembrie 2025.

Turneul se bucură de prezența unor invitați speciali de talie națională, care urcă pe scenă alături de corpul de balet al Companiei Messapica: Amyra Badro şi Robert Enache.

Sub bagheta coregrafică a renumitului coregraf Valentin Barteș, spectacolul „Spărgătorul de Nuci” revine în fața publicului român într-o montare impresionantă.

Publicul din România este invitat să pășească într-o lume de vis, plină de eleganță și feerie, care promite să fie evenimentul cultural al sezonului rece.

Biletele sunt disponibile pe Ticketstore.ro, Biletlatetru.ro, Startickets, DynamicTicket.ro.

Sursa foto: Opera Națională București.

Urmărește-ne pe Google News