  MENIU  
Home > Advertorial > Somn odihnitor: cum alegi lenjeria perfectă pentru confort și stil

Somn odihnitor: cum alegi lenjeria perfectă pentru confort și stil

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Calitatea somnului este influențată de mai mulți factori, iar unul dintre cei mai importanți este confortul oferit de pat. Dincolo de saltea și pernă, lenjeria joacă un rol esențial în crearea unei atmosfere relaxante. Textura, materialul și designul pot transforma complet experiența de odihnă, oferind senzația de răsfăț pe care o cauți după o zi agitată. Alegerea corectă nu este doar o chestiune estetică, ci și una care ține de sănătate și igienă.

Într-o piață plină de opțiuni, de la bumbac clasic la fibre inovatoare, decizia poate părea complicată. Fiecare material are avantaje și dezavantaje, iar prețul nu este întotdeauna un indicator al calității. O selecție inspirată presupune să înțelegi diferențele dintre țesături, densitatea firelor și modul în care acestea influențează confortul termic. În plus, trebuie să ții cont de preferințele personale și de stilul camerei.

Un alt aspect important este întreținerea. Lenjeriile care se spală ușor și rezistă la multiple cicluri de spălare fără a-și pierde culoarea sau textura sunt o investiție inteligentă. În acest sens, alegerea unor lenjerii de pat de calitate nu înseamnă doar un somn mai plăcut, ci și economie pe termen lung. Durabilitatea și rezistența la uzură sunt criterii care nu trebuie ignorate. O selecție atentă îți va transforma dormitorul într-un spațiu de relaxare autentic, unde lenjerii de pat devin sinonime cu confortul absolut.

Primul criteriu de selecție este materialul. Bumbacul rămâne alegerea clasică datorită respirabilității și senzației plăcute la atingere. Pentru un plus de lux, satinul sau mătasea oferă o textură fină și un aspect elegant, însă necesită întreținere atentă. În schimb, microfibra este apreciată pentru rezistență și preț accesibil, fiind o opțiune practică pentru utilizarea zilnică.

Anda Adam s-a certat cu producătorii Asia Express! O discuție care ar fi trebuit să rămână privată a ajuns pe post. Ce detalii NU s-au văzut la TV
Anda Adam s-a certat cu producătorii Asia Express! O discuție care ar fi trebuit să rămână privată a ajuns pe post. Ce detalii NU s-au văzut la TV
Recomandarea zilei

Densitatea țesăturii este un alt indicator al calității. Un număr mai mare de fire pe inch pătrat înseamnă o textură mai fină și o rezistență sporită. Totuși, nu te lăsa ghidat doar de cifre: un echilibru între densitate și respirabilitate este esențial pentru confortul termic. Lenjeriile prea dense pot reține căldura excesivă, afectând calitatea somnului.

Dimensiunile corecte sunt cruciale pentru un aspect impecabil și o utilizare confortabilă. O lenjerie prea mică se va deplasa în timpul nopții, în timp ce una prea mare poate crea pliuri incomode. Măsoară salteaua și pernele înainte de achiziție și verifică dacă setul include toate piesele necesare: cearceaf, husă pentru pilotă și fețe de pernă.

Ce a făcut tânăra doctoriță Ștefania Szabo cu puțin timp înainte să moară. Acum s-a aflat tot! Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul morții sale
Ce a făcut tânăra doctoriță Ștefania Szabo cu puțin timp înainte să moară. Acum s-a aflat tot! Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul morții sale
Recomandarea zilei

Culoarea și designul influențează atmosfera dormitorului. Nuanțele neutre induc calm și relaxare, în timp ce culorile vibrante sau imprimeurile îndrăznețe pot adăuga personalitate spațiului. Alege modele care se potrivesc cu restul decorului, dar nu ezita să experimentezi cu accente sezoniere pentru a aduce prospețime camerei.

Întreținerea este un aspect adesea ignorat, dar extrem de important. Verifică eticheta pentru instrucțiuni de spălare și evită materialele care necesită curățare chimică, dacă îți dorești o soluție practică. Lenjeriile care își păstrează culoarea și textura după spălări repetate sunt o investiție sigură. În plus, uscarea rapidă este un avantaj pentru gospodăriile active.

Tendințele actuale pun accent pe sustenabilitate. Materialele organice, certificate ecologic, câștigă tot mai mult teren, oferind nu doar confort, ci și siguranța că alegerea ta are un impact redus asupra mediului. Alegând astfel de produse, contribui la protejarea planetei și te bucuri de un somn sănătos, lipsit de substanțe chimice nocive.

Prețul este un criteriu important, dar nu trebuie să fie decisiv. O lenjerie ieftină poate părea avantajoasă pe moment, însă se deteriorează rapid, necesitând înlocuire frecventă. În schimb, o investiție într-un set premium se amortizează în timp prin durabilitate și confort. Analizează raportul calitate-preț și alege în funcție de nevoile tale reale.

Nu uita nici că lenjeriile de pat nu sunt doar un element funcțional, ci și unul estetic. O selecție inspirată poate transforma dormitorul într-un spațiu elegant și primitor, unde fiecare detaliu contează. Alege cu grijă și vei descoperi cât de mult influențează aceste detalii calitatea vieții de zi cu zi.

Somnul odihnitor începe cu un pat confortabil, iar lenjeria joacă un rol esențial în această ecuație. Alegerea materialului potrivit, a dimensiunilor corecte și a unui design care reflectă personalitatea ta sunt pași simpli, dar importanți. O selecție atentă îți va oferi nu doar confort, ci și satisfacția unei investiții inteligente.

Într-o piață plină de opțiuni, calitatea trebuie să primeze în fața prețului. O lenjerie premium rezistă în timp, își păstrează frumusețea și contribuie la un somn sănătos. În plus, modelele realizate din materiale sustenabile adaugă un plus de valoare, oferindu-ți siguranța că faci o alegere responsabilă.

Tu ce preferi: bumbac clasic, satin elegant sau materiale inovatoare? Cum alegi lenjerii de pat care să îmbine confortul cu estetica? Inspiră-i și pe alții să transforme dormitorul într-un sanctuar al relaxării!

Sursa foto: unsplash.com

Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au plecat din România. În ce țară au ajuns: „Zona e superbă”
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au plecat din România. În ce țară au ajuns: „Zona e superbă”
Fanatik
Proiectul uriaș în care s-a implicat David Popovici. Campionul olimpic face echipă cu Raheem Sterling şi Kenneth Omeruo de la CFR Cluj
Proiectul uriaș în care s-a implicat David Popovici. Campionul olimpic face echipă cu Raheem Sterling şi Kenneth Omeruo de la CFR Cluj
GSP.ro
A prezentat derby-ul fără sutien și a stârnit o avalanșă de reacții: „Ar trebui să intri în patrimoniul UNESCO”
A prezentat derby-ul fără sutien și a stârnit o avalanșă de reacții: „Ar trebui să intri în patrimoniul UNESCO”
Click.ro
33 de ani fără Anda Călugăreanu. Saveta Bogdan: „Ioana a rămas a nimănui, după decesul mamei. Dan Tufaru o internase la o casă de copii”. Cum arată mormântul artistei?
33 de ani fără Anda Călugăreanu. Saveta Bogdan: „Ioana a rămas a nimănui, după decesul mamei. Dan Tufaru o internase la o casă de copii”. Cum arată mormântul artistei?
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Redactia.ro
Ce tratament lua Ștefania Szabo, doctorița din Buzău, găsită moartă chiar în camera de gardă
Ce tratament lua Ștefania Szabo, doctorița din Buzău, găsită moartă chiar în camera de gardă

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este bărbatul care a plimbat prin tot Clujul un Porche pe care scria „iartă-mă, iubirea mea!”. Este o persoană celebră
Cine este bărbatul care a plimbat prin tot Clujul un Porche pe care scria „iartă-mă, iubirea mea!”. Este o persoană celebră
Cine este Alejandro Fernandez de la Asia Express 2025. Logodnicul lui Emil Rengle are origini spaniole și a participat la "Vocea României"
Cine este Alejandro Fernandez de la Asia Express 2025. Logodnicul lui Emil Rengle are origini spaniole și a participat la "Vocea României"
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
N-ai să ghicești! Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, frumoasa de la Asia Express! Pare o puștoaică, dar adevărul te va lăsa fără cuvinte! Fanii au refuzat să creadă!
N-ai să ghicești! Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, frumoasa de la Asia Express! Pare o puștoaică, dar adevărul te va lăsa fără cuvinte! Fanii au refuzat să creadă!
Ce regretă și acum Mihaela Bilic din relația cu Costantin Stan, actualul soț al Andreei Berecleanu. Motivul real pentru care s-au despărțit: „Nu am fost niciodată…”
Ce regretă și acum Mihaela Bilic din relația cu Costantin Stan, actualul soț al Andreei Berecleanu. Motivul real pentru care s-au despărțit: „Nu am fost niciodată…”
Elle
Elena Hagi a dezvăluit imagini emoționante din perioada în care a fost gravidă. Cum a apărut soția lui Ianis Hagi pe internet: „Ce binecuvântare…” Foto
Elena Hagi a dezvăluit imagini emoționante din perioada în care a fost gravidă. Cum a apărut soția lui Ianis Hagi pe internet: „Ce binecuvântare…” Foto
Ilinca Vandici, surprinsă împreună cu presupusul ei partener. Cine ar fi iubitul prezentatoarei TV și unde au fost văzuți cei doi. Foto
Ilinca Vandici, surprinsă împreună cu presupusul ei partener. Cine ar fi iubitul prezentatoarei TV și unde au fost văzuți cei doi. Foto
Emily Burghelea, dezvăluiri cutremurătoare despre lupta cu depresia postnatală. Cu ce probleme s-a confruntat: „Multe pastile. Puteam să nu mă mai trezesc. Aveam…”
Emily Burghelea, dezvăluiri cutremurătoare despre lupta cu depresia postnatală. Cu ce probleme s-a confruntat: „Multe pastile. Puteam să nu mă mai trezesc. Aveam…”
DailyBusiness.ro
Sorin Grindeanu: „PNL dă premierul până în 2027. Noi ne ținem de protocol”
Sorin Grindeanu: „PNL dă premierul până în 2027. Noi ne ținem de protocol”
O nouă victorie a PSD în fața lui Bolojan. Guvernul a aprobat modificările la OUG care i-a revoltat pe primari
O nouă victorie a PSD în fața lui Bolojan. Guvernul a aprobat modificările la OUG care i-a revoltat pe primari
A1.ro
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Nicoleta Luciu, dezvăluiri rare despre cei patru copii: „Șefa șefelor este Kim”. Ce pasiuni au Karol și Kevin
Nicoleta Luciu, dezvăluiri rare despre cei patru copii: „Șefa șefelor este Kim”. Ce pasiuni au Karol și Kevin
Influencerița Katy Black și soțul ei, Cristian Cebotari, divorțează după 8 ani de căsătorie. Cei doi au împreună 4 copii
Influencerița Katy Black și soțul ei, Cristian Cebotari, divorțează după 8 ani de căsătorie. Cei doi au împreună 4 copii
Leonard Doroftei și soția lui, Monica, dezvăluiri despre căsnicia lor de peste trei decenii: „După ani îți pui anumite întrebări”
Leonard Doroftei și soția lui, Monica, dezvăluiri despre căsnicia lor de peste trei decenii: „După ani îți pui anumite întrebări”
Bianca Comănici și Andrei Bănuță au avut o relație. Cântărețul a dat tot din casă? „Nu ne-am potrivit”
Bianca Comănici și Andrei Bănuță au avut o relație. Cântărețul a dat tot din casă? „Nu ne-am potrivit”
Observator News
"Şi medicii au limite". Mesajul emoţionant transmis de Colegiul Medicilor după moartea Ştefaniei Szabo
"Şi medicii au limite". Mesajul emoţionant transmis de Colegiul Medicilor după moartea Ştefaniei Szabo
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Rasturnare de situație în cazul morții doctoriței de 37 de ani, din Buzău! Procurorii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. Ce s-a aflat acum este tulburător
Ultima oră! Rasturnare de situație în cazul morții doctoriței de 37 de ani, din Buzău! Procurorii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. Ce s-a aflat acum este tulburător
Uită-te bine la poză, sigur știi cine e! A fost visul bărbaților și invidia femeilor. Are un nume legendar, a fost o divă genială, dar ce s-a întâmplat cu vedeta? Cum a fost surprinsă de paparazzi
Uită-te bine la poză, sigur știi cine e! A fost visul bărbaților și invidia femeilor. Are un nume legendar, a fost o divă genială, dar ce s-a întâmplat cu vedeta? Cum a fost surprinsă de paparazzi
Ultima oră! Gestul complet neașteptat al părinților lui Felix Baumgartner, la 102 de zile de la moartea lui. Mihaela nu a avut nici un cuvânt de spus. Relația ei cu socri e pe un butoi cu pulbere
Ultima oră! Gestul complet neașteptat al părinților lui Felix Baumgartner, la 102 de zile de la moartea lui. Mihaela nu a avut nici un cuvânt de spus. Relația ei cu socri e pe un butoi cu pulbere
Anda Adam, ceartă cu producătorii de la Asia Express! Declarațiile acide din spatele camerelor! Ce nu s-a văzut la televizor? A spus totul într-un podcast!
Anda Adam, ceartă cu producătorii de la Asia Express! Declarațiile acide din spatele camerelor! Ce nu s-a văzut la televizor? A spus totul într-un podcast!
Viva.ro
Ce TRANSFORMAREEE! Monica Gabor a venit ÎN SECRET în România! Cum a fost surprinsă de paparazzi și ce i-a lăsat pe toți ÎNMĂRMURIȚI când au văzut pozele cu ea. Totul e schimbat la fosta doamnă Columbeanu
Ce TRANSFORMAREEE! Monica Gabor a venit ÎN SECRET în România! Cum a fost surprinsă de paparazzi și ce i-a lăsat pe toți ÎNMĂRMURIȚI când au văzut pozele cu ea. Totul e schimbat la fosta doamnă Columbeanu
MAREA ABSENTĂ de la Catedrala Mânturii Neamului! Au fost prezente atât de multe personalități, însă nu și EA! Toată lumea i-a sesizat absența, mai ales după gestul făcut pentru Catedrală. UNDE a ales să se ducă, în timpul sfințirii
MAREA ABSENTĂ de la Catedrala Mânturii Neamului! Au fost prezente atât de multe personalități, însă nu și EA! Toată lumea i-a sesizat absența, mai ales după gestul făcut pentru Catedrală. UNDE a ales să se ducă, în timpul sfințirii
„Plângea și o simțeam că nu mai poate...” Doamne prin ce a putut trece Ștefania Szabo, doctorița care a murit subit la 37 de ani! Nimeni nu știa cu adevărat ce se întâmplă, doar colega ei, care acum rupe tăcerea. Nu a mai ținut cont de nimic și ce a putut povesti i-a îngrozit pe toți
„Plângea și o simțeam că nu mai poate...” Doamne prin ce a putut trece Ștefania Szabo, doctorița care a murit subit la 37 de ani! Nimeni nu știa cu adevărat ce se întâmplă, doar colega ei, care acum rupe tăcerea. Nu a mai ținut cont de nimic și ce a putut povesti i-a îngrozit pe toți
Mutare complet neașteptată! La 3 luni și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, decizia a fost luată de familia lui! Nimănui nu i-a venit să creadă când a auzit ce au decis părinții și fratele cel mic, FĂRĂ Mihaela Rădulescu
Mutare complet neașteptată! La 3 luni și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, decizia a fost luată de familia lui! Nimănui nu i-a venit să creadă când a auzit ce au decis părinții și fratele cel mic, FĂRĂ Mihaela Rădulescu
Redactia.ro
Ce tratament lua Ștefania Szabo, doctorița din Buzău, găsită moartă chiar în camera de gardă
Ce tratament lua Ștefania Szabo, doctorița din Buzău, găsită moartă chiar în camera de gardă
Cine e medicul care a fost găsit fără suflare chiar în camera de gardă. Femeia conducea Spitalul de Urgență
Cine e medicul care a fost găsit fără suflare chiar în camera de gardă. Femeia conducea Spitalul de Urgență
Dana Budeanu a distrus-o pe iubita lui Nicușor Dan după ce a văzut imaginile de la Catedrala Neamului. &quot;Alo, protocolul de la Cotroceni&quot;
Dana Budeanu a distrus-o pe iubita lui Nicușor Dan după ce a văzut imaginile de la Catedrala Neamului. &quot;Alo, protocolul de la Cotroceni&quot;
DOAMNE, CE TRAGEDIEEE!! Familia unui cunoscut politician a murit într-un cumplit accident de elicopter
DOAMNE, CE TRAGEDIEEE!! Familia unui cunoscut politician a murit într-un cumplit accident de elicopter
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
HOROSCOP 29 octombrie 2025. Zodiile avertizate să nu ia decizii!
HOROSCOP 29 octombrie 2025. Zodiile avertizate să nu ia decizii!
LIVE VIDEO. Crucea Roşie, semnal de alarmă: 1,5 milioane de oameni, loviţi de uraganul Melissa!
LIVE VIDEO. Crucea Roşie, semnal de alarmă: 1,5 milioane de oameni, loviţi de uraganul Melissa!
Terapia inovatoare care poate dizolva cu precizie celulele canceroase
Terapia inovatoare care poate dizolva cu precizie celulele canceroase
Cum se scumpesc serviciile medicale în 2026: România, printre țările cu cea mai mare inflație medicală din Europa
Cum se scumpesc serviciile medicale în 2026: România, printre țările cu cea mai mare inflație medicală din Europa
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Cum arată casa în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Are șapte camere și o grădină cu peste 30 de tipuri de trandafiri
Cum arată casa în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Are șapte camere și o grădină cu peste 30 de tipuri de trandafiri
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum a fost descoperită Ștefania Szabo, doctorița care a murit! Colegii sunt șocați: ce avea pe mână?
Cum a fost descoperită Ștefania Szabo, doctorița care a murit! Colegii sunt șocați: ce avea pe mână?
Ultimele imagini cu Ștefania Szabo, directoarea Spitalului Județean de Urgență Buzău. Ce a făcut cu o zi în urmă
Ultimele imagini cu Ștefania Szabo, directoarea Spitalului Județean de Urgență Buzău. Ce a făcut cu o zi în urmă
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A slăbit 45 kg și arată superb! Soțul ei e unul dintre cei mai râvniți bărbați
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A slăbit 45 kg și arată superb! Soțul ei e unul dintre cei mai râvniți bărbați
Îl mai recunoști? La începutul carierei, artistul avea un stil neconformist. A fost descalificat la Festivalul Mamaia
Îl mai recunoști? La începutul carierei, artistul avea un stil neconformist. A fost descalificat la Festivalul Mamaia
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton