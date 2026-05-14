Soluțiile durabile care înlocuiesc materialele clasice în curți și terase

În curți și terase, pardoseala este constant testată de vreme, sezon după sezon. Lemnul se decolorează și cere tratamente repetate, betonul capătă un aspect tern, iar dalele clasice pot deveni incomode la întreținere când apar pete, mușchi sau variații de nivel. De aceea, în amenajările noi se caută tot mai des o alternativă durabilă și ușor de întreținut, sigură la mers, chiar și când plouă.

Gresia groasă de 2 cm a devenit o opțiune tot mai populară pentru exterior. Înlocuiește materiale tradiționale, dar păstrează un aspect natural, ușor de integrat (piatră, ciment, lemn) și aduce un plus de stabilitate. Plăcile cu suprafață structurată și grad de antialunecare ridicat funcționează bine atât în curți și terase rezidențiale, cât și în HoReCa sau spații comerciale.

De ce gresia porțelanată de 2 cm este o soluție rentabilă la exterior

Grosimea de 2 cm a plăcilor de gresie contează mai ales acolo unde pardoseala este expusă la ploi, îngheț-dezgheț, noroi, trafic și diferențe mari de temperatură între zi și noapte. În practică, ai o terasă sigură datorită suprafeței structurate și a gradului de antialunecare.  

Un alt avantaj este aspectul. Finisajul mat și texturile inspirate din materiale naturale sau clasice pentru pavarea curților și teraselor se potrivesc ușor într-o curte contemporană. Pornești de la o bază neutră și durabilă, ușor de întreținut, apoi completezi cu mobilier, jardiniere, iluminat și textile outdoor.

Ce înseamnă gresie rectificată și de ce schimbă aspectul terasei

În cazul plăcilor, de 60×60 cm, cum sunt cele de gresie groasă de 2 cm, recomandate pentru exterior, rectificarea este un avantaj important. Acest atribut se referă la modul în care sunt finisate: marginile sunt tăiate cu precizie, astfel încât plăcile au dimensiuni foarte exacte și muchii perfect drepte. Rezultatul este un aspect vizual compact, continuu, cu rosturi fine și linii mult mai curate.

Pe terase, aceste detalii de finisaj contează, placarea cu plăci rectificate aducând suprafeței o unitate vizibilă, în care designul (piatră, ciment sau lemn) curge mai natural. Totuși, pentru o lucrare impecabilă și durabilă, montajul trebuie abordat corect. 

Suportul trebuie să fie plan, plăcile se vor manevra cu grijă, iar adezivul se aplică atât pe suport, cât și pe placă. Rosturile nu se elimină complet. Chiar dacă sunt fine și aproape insesizabile, sunt foarte importante pentru etanșare și pentru dilatări și contracții, mai ales la exterior. La exterior, plăcile de 2 cm pot fi montate și fără adeziv: direct pe un pat de pietriș compactat, pe suporți cu înălțime fixă sau pe suporți reglabili. Aceștia din urmă compensează pantele și denivelările și permit accesul facil sub pardoseală, fiind ideali pentru terase și suprafețe mari.

Dacă vrei să alegi mai ușor între tonuri – bej, gri deschis sau închis, maro, negru – și să testezi orientarea plăcilor în spațiul tău, găsești opțiuni și inspirație în aplicația AR Designer de pe cesarom.ro.

Cum alegi estetica potrivită: piatră, ciment sau lemn

Pentru curți și terase, cele mai populare alegeri pentru gresia porțelanată sunt cele care creează un fundal echilibrat pentru restul amenajării. De aceea, paletele inspirate din piatră și ciment sunt frecvent folosite. Se asortează cu verdele din grădină, cu fațade neutre și cu mobilier outdoor în tonuri naturale.

Dacă vrei o atmosferă caldă, mediteraneeană, merg bine nuanțele de bej și texturile de piatră din colecția Colecția KAAMOS de la CESAROM. Este un fundal care arată bine lângă lemn, ratan, teracotă, piatră decorativă și plante.

Dacă preferi un exterior contemporan, minimalist, poți merge pe griuri cu aspect de ciment (Colecție BETONICO) sau piatră rece, completate de metal negru, sticlă și forme simple.

Variantele cu design de lemn (BRICOLA) sunt o alegere firească pentru zone de dining, foișoare sau alei care au nevoie de un plus de căldură cromatică și o atmosferă mai primitoare.

Pentru un proiect coerent, este util să pornești de la un singur ton principal, apoi să adaugi contraste din mobilier, iluminat și textile. Pardoseala rămâne baza care conectează toate celelalte elemente.

Când înlocuiești materialele clasice cu gresie porțelanată groasă de 2 cm, obții un exterior care arată bine pe termen lung și o suprafață sigură la mers, inclusiv în condiții meteo schimbătoare. Cu plăci rectificate, vei avea o terasă impecabilă, cu rosturi fine și linii precise, apreciată în proiectele moderne.

Sursa foto: cesarom.ro

