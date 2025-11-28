  MENIU  
Home > Advertorial > Soluții sustenabile pentru băi moderne: oglinzi de baie

Soluții sustenabile pentru băi moderne: oglinzi de baie

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 28.11.2025, 14:09

Atunci când îți amenajezi baia, fiecare detaliu contează, mai ales dacă îți dorești un spațiu care să fie nu doar frumos, ci și responsabil față de mediu. Oglinda, deși pare un element simplu, poate schimba complet atmosfera: poate lumina camera, poate crea senzația de spațiu și poate deveni chiar piesa centrală a decorului. În ultimii ani, tot mai mulți dintre noi căutăm soluții sustenabile și materiale durabile, iar oglinzile moderne reușesc să îmbine perfect utilul cu grija pentru natură. Dacă și tu îți dorești o baie care să te reprezinte — practică, aerisită și construită pe principii eco — vei descoperi curând că alegerea oglinzii potrivite este un pas surprinzător de important.

Materiale prietenoase cu mediul: opțiuni pentru oglinzile de baie

Materialele folosite la fabricarea unei oglinzi de baie influențează atât impactul asupra mediului cât și durata de viață a produsului. Proprietarii de locuințe pot selecta oglinzi care utilizează:

  • Sticlă reciclată: Aceasta folosește resurse mai puține la fabricare și reduce cantitatea de deșeuri trimise la gropile de gunoi. Producătorii recurg la tehnologii optimizate energetic, astfel încât fiecare oglindă consumă mai puțină energie din surse convenționale.
  • Rame din lemn certificat FSC sau bambus: Lemnul provenit din păduri gestionate responsabil (cu certificare FSC) oferă siguranța exploatării corecte. Bambusul, o plantă ce crește rapid, reprezintă o soluție durabilă pentru cei care doresc un aspect cald și natural.
  • Metal recuperat: Ramele metalice pot fi create din materiale reciclate sau recondiționate, iar acest lucru crește durata de folosire și scade amprenta de carbon.

De asemenea, merită să verifici etichetele de produs: caută mențiuni clare despre utilizarea materialelor reciclate, vopsele sau adezivi fără compuși organici volatili (COV). Astfel, previi poluarea aerului din casă și creezi un spațiu sănătos.

Ultima oră / Vedeta noastră a fost implicată într-un accident rutier! S-a răsturnat cu mașina! La fața locului au intervenit Poliția, Salvarea și Pompierii
Ultima oră / Vedeta noastră a fost implicată într-un accident rutier! S-a răsturnat cu mașina! La fața locului au intervenit Poliția, Salvarea și Pompierii
Recomandarea zilei

Modele moderne care respectă criteriile de sustenabilitate

Designul actual pune accent pe simplitate și eficiență. Integrează în baie oglinzi cu linii clare, rame subțiri sau complet lipsite de ramă pentru a folosi mai puține materiale la producție. Acest tip de oglindă se potrivește perfect unui spațiu minimalist și lasă senzația de curățenie și ordine.

Exemple de alegeri inspirate:

Prima declarație a femeii din Timișoara care și-a înjunghiat fetița de 10 ani. Ce a spus femeia când a fost întrebată de ce a făcut oribilul gest. Cu lacrimile șiroind pe obraji ea a răspuns
Prima declarație a femeii din Timișoara care și-a înjunghiat fetița de 10 ani. Ce a spus femeia când a fost întrebată de ce a făcut oribilul gest. Cu lacrimile șiroind pe obraji ea a răspuns
Recomandarea zilei
  • Oglinzile cu LED integrat aduc un consum de energie scăzut și distribuie lumina uniform, fiind ideale pentru băile cu ferestre mici sau pentru a crea un decor modern, cu accente tehnologice.
  • Modelele rotunde, fără ramă, dau impresia de spațiu mai mare și se potrivesc decorului scandinav sau contemporan.
  • Oglinzile cu dulap sau rafturi ascunse oferă spațiu pentru depozitare, fără a aglomera vizual încăperea.
  • Modelele cu tonuri naturale, forme rotunjite și profile subțiri facilitează integrarea stilului hygge, foarte actual. 

Tehnologie și soluții eficiente din punct de vedere energetic

Tehnologiile moderne disponibile pentru oglinzi oferă avantaje clare pe termen lung. Un exemplu întâlnit tot mai des în băi este iluminarea LED. Acesta consumă mult mai puțin curent față de iluminarea tradițională și păstrează aceeași intensitate ani la rând.

Ce opțiuni găsești la oglinzile tehnologizate:

  • Iluminare LED integrată ce consumă cu până la 80% mai puțină energie decât becurile convenționale și nu necesită schimbări frecvente.
  • Funcție anti-aburire activată prin buton sau senzor, care păstrează oglinda curată după fiecare duș, dar se activează doar la nevoie, evitând risipa de energie.
  • Senzori de prezență care activează iluminatul doar în momentul în care cineva folosește baia.
  • Afișaje digitale pentru oră sau temperatură, disponibile la unele modele smart. Aceste funcții ajută la optimizarea rutinei matinale și reduc necesitatea altor dispozitive suplimentare în baie.

Impactul oglinzilor de baie sustenabile asupra consumului

Implementând o oglindă eco-friendly, observi rapid mai multe beneficii:

  • Facturi mai mici la electricitate, pentru că LED-ul și senzorii reduc consumul.
  • Siguranță sporită, datorită folosirii materialelor non-toxice, potrivite chiar și pentru familiile cu copii mici.
  • Durată de viață extinsă, ceea ce înseamnă mai puține reparații sau înlocuiri.
  • Simplitatea reciclării la finalul utilizării, având avantajul unor componente prietenoase cu mediul.

Alegerea și întreținerea oglinzilor pentru o baie responsabilă

Pentru a alege o oglindă de baie potrivită, aplică următorii pași: 

  1. Măsoară lățimea și înălțimea peretelui unde vrei să montezi oglinda.
  2. Decide dacă ai nevoie de spațiu suplimentar pentru depozitare – optează pentru modele cu dulapuri integrate sau rafturi.
  3. Verifică dacă rama este realizată din lemn certificat, bambus sau metal reciclat.
  4. Asigură-te că produsele alese poartă etichete cu mențiunea „fără COV” și utilizează sticlă reciclată.

Pentru întreținerea oglinzii:

  • Folosește prezent diluat de oțet sau detergent bio, împreună cu o lavetă din microfibră pentru a preveni zgârieturile.
  • Evită produsele chimice puternice, pentru a păstra finisajul intact și a reduce emisiile poluante în casă.
  • Dacă alegi o oglindă cu ramă de lemn sau metal, aplică la câteva luni un strat subțire de ulei sau ceară pentru protecție.

Recomandări pentru băi mici și spații cu nevoi diverse

În băile cu spațiu restrâns sau lumină naturală redusă, oglinzile mari cu iluminare integrată pot mări vizual camera, distribuind uniform lumina. Modelele rotunde, fără ramă, dau impresia de deschidere și ordine, în timp ce oglinzile cu dulap suspendat maximizează spațiul de depozitare.

Exemplu de aranjament:

  • Montează o oglindă iluminată cu LED deasupra lavoarului.
  • Alege accesorii de baie din ceramică sau materiale reciclate.
  • Instalează becuri economice și baterii cu consum redus pentru o baie complet eficientă energetic.
  • Pentru stil minimalist, optează pentru oglinzi cu margini subțiri și finisaje discrete, care se potrivesc atât pe perete, cât și în combinație cu mobilier suspendat.

Caută ca fiecare produs să aibă o certificare verde și să vina de la un producător de încredere. Asigură-te că oglinzile se integrează ușor, indiferent că alegi variante ovale, rotunde sau dreptunghiulare, astfel încât să reflecte cât mai bine spațiul și stilul tău.

Oglinzile sustenabile oferă echilibru între eficiență, estetică și grijă față de mediu. Prin alegerea materialelor reciclate, adoptarea tehnologiilor moderne și designul adaptat nevoilor reale, creezi o baie practică, sigură și plăcută. 

Foto: Shutterstock

Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 29 noiembrie – 5 decembrie 2025. Lună Plină în Gemeni. Venus va intra în zodia Săgetătorului
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 29 noiembrie – 5 decembrie 2025. Lună Plină în Gemeni. Venus va intra în zodia Săgetătorului
Fanatik
„E șocul serii!”. Marius Șumudică, reacție furibundă: „Dacă eram antrenor la FCSB, de azi nu mai intra în cabină. Cine ești tu, mă? Du-te să reziliezi!”. Exclusiv
„E șocul serii!”. Marius Șumudică, reacție furibundă: „Dacă eram antrenor la FCSB, de azi nu mai intra în cabină. Cine ești tu, mă? Du-te să reziliezi!”. Exclusiv
GSP.ro
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
TV Mania
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Redactia.ro
Omul propus ministru la Apărare și-a început cariera la Vara Ispitelor. Dansa lasciv cu Cosmina Păsărin la PRO TV și a ajuns să fie înșelat de vedeta TV
Omul propus ministru la Apărare și-a început cariera la Vara Ispitelor. Dansa lasciv cu Cosmina Păsărin la PRO TV și a ajuns să fie înșelat de vedeta TV

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Povestea fiicei pe care Florin Prunea a adoptat-o la doar două săptămâni de la naștere. Ce l-a inspirat să facă acest gest
Povestea fiicei pe care Florin Prunea a adoptat-o la doar două săptămâni de la naștere. Ce l-a inspirat să facă acest gest
Chef Richard Abou Zaki, dezvăluiri șocante de la începutul carierei de bucătar. "A contat bătaia aia în bucătărie!" Prin ce a trecut juratul de la "Chefi la cuțite"
Chef Richard Abou Zaki, dezvăluiri șocante de la începutul carierei de bucătar. "A contat bătaia aia în bucătărie!" Prin ce a trecut juratul de la "Chefi la cuțite"
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
WOW, fosta soție a lui Valeriu Gheorghiță, tot o frumusețe! Cine este și cum arată doctorița cu care soțul Monicăi Bîrlădeanu are doi copii?
WOW, fosta soție a lui Valeriu Gheorghiță, tot o frumusețe! Cine este și cum arată doctorița cu care soțul Monicăi Bîrlădeanu are doi copii?
Veste extrem, extrem de tristă despre Andreea Marin! Diagnostic cumplit! E boala secolului
Veste extrem, extrem de tristă despre Andreea Marin! Diagnostic cumplit! E boala secolului
Elle
Gina Pistol, despre prieteniile din showbiz-ul autohton. Cu cine se înțelege cel mai bine prezentatoarea: „Suntem ca și surorile...”
Gina Pistol, despre prieteniile din showbiz-ul autohton. Cu cine se înțelege cel mai bine prezentatoarea: „Suntem ca și surorile...”
Meghan Markle, din nou în mijlocul unei controverse! Ducesa de Sussex e acuzată că o copiază pe Pamela Anderson. Ce DETALIU a dus la comparația între ele. Foto
Meghan Markle, din nou în mijlocul unei controverse! Ducesa de Sussex e acuzată că o copiază pe Pamela Anderson. Ce DETALIU a dus la comparația între ele. Foto
Andreea Bănică, despre problema de sănătate cu care se confruntă. Ce a pățit artista: „Când mi se spunea că după 40 așa va fi, nu voiam să cred”
Andreea Bănică, despre problema de sănătate cu care se confruntă. Ce a pățit artista: „Când mi se spunea că după 40 așa va fi, nu voiam să cred”
DailyBusiness.ro
Incendiu la un depozit de muniție în Dâmbovița. 25 de persoane evacuate
Incendiu la un depozit de muniție în Dâmbovița. 25 de persoane evacuate
Propaganda comunistă prinde pe TikTok. 130 de milioane de vizualizări din doar 200 de postări
Propaganda comunistă prinde pe TikTok. 130 de milioane de vizualizări din doar 200 de postări
A1.ro
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Andreea Perju, despre viața după divorț și actuala relație: „Divorțul nu pot să-l percep decât ca pe un eșec”
Andreea Perju, despre viața după divorț și actuala relație: „Divorțul nu pot să-l percep decât ca pe un eșec”
Andreea Antonescu, din nou alături de Traian Spak și cele două fiice ale sale. Cum arată viața ei după ce s-a mutat în America
Andreea Antonescu, din nou alături de Traian Spak și cele două fiice ale sale. Cum arată viața ei după ce s-a mutat în America
Andreea Bălan spulberă misterul. Și-a invitat sau nu tatăl la nuntă? „A spus că nu știe”
Andreea Bălan spulberă misterul. Și-a invitat sau nu tatăl la nuntă? „A spus că nu știe”
Rita Mureșan, dezvăluiri despre relația cu fostul ei soț, la 18 ani de la divorț: „A avut și el momentele lui”
Rita Mureșan, dezvăluiri despre relația cu fostul ei soț, la 18 ani de la divorț: „A avut și el momentele lui”
Observator News
Zborurile de noapte, sistate pe Aeroportul Băneasa din 2025. Activitatea va fi limitată drastic
Zborurile de noapte, sistate pe Aeroportul Băneasa din 2025. Activitatea va fi limitată drastic
Libertatea pentru Femei
WOW! Neașteptat ce a decis Elena Udrea să facă în Postul Crăciunului: „De trei ori pe zi...”. Unii o blamează, alții o felicită, comentariile curg cu miile
WOW! Neașteptat ce a decis Elena Udrea să facă în Postul Crăciunului: „De trei ori pe zi...”. Unii o blamează, alții o felicită, comentariile curg cu miile
A fost zeița filmelor din anii ’80, o frumusețe care a făcut istorie, dar viața a dat de pământ cu ea, iar boala cumplită de care suferă i-a terminat cariera
A fost zeița filmelor din anii ’80, o frumusețe care a făcut istorie, dar viața a dat de pământ cu ea, iar boala cumplită de care suferă i-a terminat cariera
Surpriza-surprizelor! În ce relații sunt, după divorț, Tily Niculae și Dragoș Popescu: ”De 3 – 4 ori pe zi, înțelegi?”
Surpriza-surprizelor! În ce relații sunt, după divorț, Tily Niculae și Dragoș Popescu: ”De 3 – 4 ori pe zi, înțelegi?”
Gemenele Danei Budeanu au împlinit 21 de ani. Mesajul emoționant al celebrei creatoare de modă a topit Internetul
Gemenele Danei Budeanu au împlinit 21 de ani. Mesajul emoționant al celebrei creatoare de modă a topit Internetul
Viva.ro
S-a aflat cine vor fi, de fapt, nașii la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Mulți au rămas înmărmuriți când au aflat despre cine e vorba, căci toată lumea se aștepta la alt nume. Decizia pe care a mai luat-o artista, la scurt timp după ce a anunțat data nunții
S-a aflat cine vor fi, de fapt, nașii la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Mulți au rămas înmărmuriți când au aflat despre cine e vorba, căci toată lumea se aștepta la alt nume. Decizia pe care a mai luat-o artista, la scurt timp după ce a anunțat data nunții
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Omul propus ministru la Apărare și-a început cariera la Vara Ispitelor. Dansa lasciv cu Cosmina Păsărin la PRO TV și a ajuns să fie înșelat de vedeta TV
Omul propus ministru la Apărare și-a început cariera la Vara Ispitelor. Dansa lasciv cu Cosmina Păsărin la PRO TV și a ajuns să fie înșelat de vedeta TV
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Cine este doctorița care a fost găsită moartă în Dunăre. Era o profesionistă desăvârșită
Cine este doctorița care a fost găsită moartă în Dunăre. Era o profesionistă desăvârșită
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Medic de pe ambulanță SMURD, concediat disciplinar în urma decesului unui pacient. Nereguli grave!
Medic de pe ambulanță SMURD, concediat disciplinar în urma decesului unui pacient. Nereguli grave!
Simptome timpurii mai puțin cunoscute ale cancerului care ar trebui să vă alerteze
Simptome timpurii mai puțin cunoscute ale cancerului care ar trebui să vă alerteze
Rogobete anunță extinderea reţelei naţionale de centre de expertiză pentru bolile rare (CEBR)
Rogobete anunță extinderea reţelei naţionale de centre de expertiză pentru bolile rare (CEBR)
De ce unii oameni nu răcesc niciodată sau se îmbolnăvesc foarte rar?
De ce unii oameni nu răcesc niciodată sau se îmbolnăvesc foarte rar?
TV Mania
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arată vila de 1 milion € în care locuiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva? Și pentru Andreea Marin a fost un cămin de vis! Vezi interiorul spectaculos
Cum arată vila de 1 milion € în care locuiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva? Și pentru Andreea Marin a fost un cămin de vis! Vezi interiorul spectaculos
O vezi seară de seară la Pro TV, dar puțini știu adevărul: Andreea Esca dezvăluie unul dintre secretele care au ajutat-o în ultimii ani
O vezi seară de seară la Pro TV, dar puțini știu adevărul: Andreea Esca dezvăluie unul dintre secretele care au ajutat-o în ultimii ani
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină celebră? Imaginile din tinerețe i-au surprins pe fani și arată cât de mult s-a schimbat vedeta de-a lungul timpului
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină celebră? Imaginile din tinerețe i-au surprins pe fani și arată cât de mult s-a schimbat vedeta de-a lungul timpului
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton