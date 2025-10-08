  MENIU  
Slow Coffee Festival 2025 a încheiat ediția a noua cu recorduri: peste 20000 de vizitatori, 500 kg de cafea și o comunitate în creștere

Timp de trei zile, Pavilionul A de la Romexpo s-a transformat într-un spațiu dedicat comunității cafelei de specialitate. Profesioniști, antreprenori, pasionați și curioși au venit să guste, să descopere și să discute într-un format extins, care a marcat cea mai amplă ediție de până acum: peste 20000 de vizitatori, 128 de expozanți și peste 500 kg de cafea preparată live.

„A fost cea mai mare ediție a Slow Coffee Festival de până acum și am înțeles încă o dată puterea unei comunități reale. Mii de oameni din domeniul cafelei au venit alături și au făcut schimb de experiență și zeci de mii de pasionați, adulți și copii, au găsit un loc în Slow Coffee Festival în care să se distreze, să descopere lucruri, să se relaxeze. Ceea ce pregătim pentru a zecea ediție este și mai special”, a declarat Laura Roshanian, fondator Slow Coffee Festival.

O ediție în care comunitatea și inovația s-au întâlnit

Ediția din 2025 a marcat trecerea festivalului într-o nouă etapă – mai amplă, mai diversă și mai conectată cu tehnologia și antreprenoriatul, păstrând în același timp spiritul comunitar care l-a consacrat. Programul a reunit paneluri moderate de Mihai Morar, sesiuni de degustare, competiții dedicate pasionaților, zone de wellness și activități pentru familii, într-un format accesibil publicului larg și industriei.

Pe parcursul celor trei zile au fost consumați 5.000 litri de lapte, dintre care 1.400 litri lapte de origine animală și restul lapte alternativ.

Partenerii principali ai ediției, George – inovație BCR și Brewtifi, au contribuit decisiv la această transformare. George, primul sistem de banking inteligent din România, a susținut secțiunile dedicate antreprenorilor și dialogului de business, iar Brewtifi a integrat întreaga experiență de festival într-o aplicație mobilă dedicată pasionaților de cafea de specialitate, cu program, hartă interactivă și oferte speciale.

Alexandru Ovidiu Marius, câștigătorul Campionatului Național de Aeropress

Campionatul Național de Aeropress, desfășurat în a treia zi a festivalului, a fost unul dintre momentele centrale ale ediției. Zeci de participanți s-au întrecut în tehnică, precizie și creativitate, în fața unui public numeros. 

Trofeul a fost câștigat de Alexandru Ovidiu Marius, care activează în domeniul IT și care a reușit să impresioneze juriul prin echilibru și prin finețea gustului obținut. El va reprezenta România la Campionatul Mondial de Aeropress, ce va avea loc în decembrie 2025, la Seul (Coreea de Sud).

Următoarea ediție: 2 – 4 octombrie 2026

Ediția aniversară, a zecea, va avea loc în perioada 2 – 4 octombrie 2026, iar biletele vor fi disponibile pe iabilet.ro. Rămâneți la curent cu noutățile și edițiile următoare pe slowcoffeefestival.com.

Despre Slow Coffee Festival

Slow Coffee Festival este o inițiativă Artisan Coffee Gear, companie fondată de Laura și Afshin Roshanian. Prima ediție a avut loc în 2016, la Piața de Flori din București, pornind din dorința de a crea o platformă de conversație, degustare și dezvoltare a culturii cafelei de specialitate. Astăzi, festivalul este cel mai mare eveniment dedicat cafelei de specialitate din România și unul dintre cele mai importante din Europa de Est, care reunește expozanți, antreprenori, artiști și comunități din țară și din străinătate.

Artisan Coffee Gear activează de peste 10 ani pe piața locală, oferind industriei echipamente performante, ingrediente de calitate și know-how specializat. Compania joacă un rol esențial în dezvoltarea comunității de cafea de specialitate din România, conectând antreprenorii cu furnizori și soluții profesionale.

Ediția din 2025 a fost organizată în parteneriat cu Cromatic Studio, Key Digital Production, Amphitrion și Webspire.

Foto credit: Slow Coffee Festival

buton