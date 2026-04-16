Home > Advertorial > Sistemul iluminator Artistry Labs: o noua abordare a ingrijirii specifice a tenului

Sistemul iluminator Artistry Labs: o noua abordare a ingrijirii specifice a tenului

O abordare bazata pe precizie pentru a reduce vizibil petele pigmentare si a reda tenului luminozitatea si uniformitatea naturale

Uniformitatea si luminozitatea tenului sunt rezultatul vizibil al unor procese biologice extrem de sofisticate, care determina felul in care se produce, se proceseaza si se manifesta pigmentul la suprafata pielii. In fiecare zi, aceste mecanisme sunt afectate de expunerea la UV, factorii agresivi din mediu, particulele poluante si stresul oxidativ. Cu timpul, presiunile externe pot stimula activitatea in exces a melaninei si perturba distributia echilibrata a acesteia in epiderma, ceea ce duce la aparitia petelor pigmentare, la tonul neuniform si la reducerea treptata a luminozitatii. Cand este compromisa claritatea naturala a tenului, ingrijirea la suprafata nu mai este suficienta. E nevoie de o strategie specifica, pentru a actiona pe mai multe cai asupra pigmentarii si a sustine un ten cu aspect mai luminos si mai uniform din interior.

Aceasta este viziunea de la baza Sistemului iluminator Artistry Labs, care contine Serul iluminator si Corectorul pentru pete pigmentare: un tratament extrem de performant, dezvoltat in peste zece ani de cercetari celulare  desfasurate de oameni de stiinta de la Amway si de la Universitatea Yale, in urma carora a fost descoperita Citidina, primul activ functional Artistry pentru iluminare inregistrat in Coreea.

Complexul Citidina  este o tehnologie avansata de iluminare care ajuta la reducerea aspectului petelor pigmentare, actionand in mai multe moduri asupra principalelor etape de formare a petelor pigmentare. Acest complex contine citidina, niacinamida si AA2G, o tehnologie cu vitamina C stabilizata, recunoscuta pentru capacitatea sa de a sustine luminozitatea si uniformitatea tonului.

„Mama ei mi‑a dat‑o pe fii‑sa... Eu nu mă feresc!” Așa scandal chiar nu s-a mai văzut în showbizul românesc! Ce a putut să povestească public Dan Bursuc, după declarațiile lui Fulgy, depășește orice imaginație. Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată
Aceasta tehnologie este imbunatatita cu o planta rara, trasabila: extract din radacina de Iris Florentina de la fermele Nutrilite, din plante cultivate printr-o metoda de extractie Nutrilite in curs de brevetare. Aceasta planta a fost selectata in urma unui proces complex de testare pentru proprietatile sale exceptionale de echilibrare a pigmentului. Fiecare planta are nevoie de un ciclu de crestere de mai multi ani inainte de recoltare, pentru o potenta maxima a fitonutrientilor. Odata recoltate, radacinile fac obiectul unui proces meticulos de extractie prin care li se pastreaza compusii activi.

Extractul rezultat ajuta la reducerea aspectului petelor pigmentare si la un ten cu aspect mai uniform. In combinatie cu Complexul Citidina, aceasta planta contribuie la o formula care imbina stiinta avansata a ingrijirii tenului cu precizia experientei in folosirea plantelor.

Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Baza stiintifica si botanica sofisticata sustine intregul Sistem iluminator: doua produse complementare, formulate sa functioneze in armonie pentru eficienta maxima.Textura, profilul senzorial si arhitectura ingredientelor acestora au fost gandite cu atentie pentru a asigura o experienta usoara si placuta de aplicare, dar si pentru a ameliora vizibil luminozitatea, claritatea si uniformitatea tenului, in general.

Primul pas, Serul iluminator, ofera baza esentiala pentru sistem. Aceasta formula usoara, cu absorbtie rapida, aluneca placut pe piele, oferindu-i imediat o senzatie de prospetime si o stralucire subtila. Rolul sau nu se limiteaza la luminozitatea vizibila: serul pregateste suprafata tenului pentru patrunderea optima a ingredientelor, creand conditiile ideale pentru al doilea pas. In formula sa, Complexul Citidina si extractul din radacina de Iris Florentina cultivat la fermele Nutrilite isi unesc fortele pentru un aspect vizibil mai luminos si mai echilibrat. Serul include si extract din floare de cactus, cunoscut pentru proprietatile sale de exfoliere delicata, care ajuta la reinnoirea stratului de la suprafata si sprijina o textura mai fina. Niacinamida si AA2G ajuta si ele la cresterea luminozitatii, a uniformitatii si a texturii fine a tenului, contribuind astfel, in general, la un ten mai radios si revitalizat.

Sistemul iluminator Artistry Labs: o noua abordare a ingrijirii specifice a tenului

Al doilea pas, Corectorul pentru pete pigmentare, urmareste performanta specifica, precisa. Formula sa concentrata a fost conceputa pentru a fi aplicata exact unde este nevoie, chiar si dupa crema hidratanta, asigurandu-se ca pana si cele mai puternice ingrediente active raman concentrate pe anumite zone cu probleme. Cu ajutorul extractului din radacina de Iris Florentina cultivat la ferme Nutrilite, al extractului din cactus si al acidului tranexamic, Corectorul pentru pete pigmentare ajuta la reducerea aspectului de pete pigmentare incapatanate, in special a celor care pot persista din cauza expunerii repetate la UV sau a decolorarii indelungate. Acidul tranexamic, cunoscut pentru capacitatea sa de a minimiza efectele vizibile ale decolorarii provocate de UV, potenteaza actiunea specifica a corectorului. Utilizarea frecventa ajuta la obtinerea progresiva a unui ten mai luminos si mai uniform, fiecare aplicare diminuand aspectul semnelor existente si sprijinind tranzitiile mai blande dintre tonurile pielii.

Folosite impreuna, serul si corectorul actioneaza in mai multe zone legate de pigmentarea tenului, de la productia de melanina la transferul acesteia in piele, intervenind astfel intr-un mod cuprinzator pentru a imbunatati vizibil claritatea si luminozitatea. In loc sa actioneze asupra unei singure cauze, Sistemul iluminator are o abordare mai larga si stratificata, reflectand insasi complexitatea pigmentarii.

Dezvoltat ca tratament intensiv pe durata a patru saptamani, Sistemul iluminator Artistry Labs este ideal pentru persoanele care isi doresc o resetare vizibila a luminozitatii si claritatii tenului. Pentru rezultate mai pronuntate si mai de durata, sistemul poate fi utilizat in siguranta pana la doisprezece saptamani, oferind progresiv imbunatatiri ale aspectului petelor pigmentare si ale luminozitatii si uniformitatii tenului, in general.

Reunind inovarea stiintifica si experienta in utilizarea plantelor trasabile, Sistemul iluminator Artistry Labs marcheaza un nou capitol in tratamentele de iluminare specifice. Metodologia sa duala, tehnologia avansata a ingredientelor si extractele din plante cu performanta inalta se combina intr-un ritual eficient si puternic, care ajuta la redarea claritatii si stralucirii naturale a tenului. Creat pentru persoanele care isi doresc precizie, eficienta si o experienta senzoriala imbunatatita, acesta reprezinta o abordare rafinata si moderna a luminozitatii si uniformitatii pielii, ajutand la obtinerea unui ten cu aspect mai clar, mai fin si mai luminos in mod natural, zi dupa zi.

Despre Amway

Amway este o companie de vanzari directe, ferm angajata sa ajute oamenii sa duca o viata mai buna in peste 100 de tari si teritorii din intreaga lume. Printre cele mai bine vandute marci Amway se numara Nutrilite™, Artistry™, eSpring™ si XS™ – toate vandute exclusiv de Intreprinzatori Amway. Amway este compania de vanzari directe nr. 1 din lume, potrivit listei 2025 Direct Selling News Global 100. Pentru stiri despre companie, acceseaza: https://news.amway.eu

Despre marca Artistry

Artistry este singura marca de frumusete sustinuta de Nutrilite*, marca numarul 1 in lume in vanzarea de vitamine si suplimente alimentare pe baza de plante. Cu 145 de ani de experienta combinata in nutritie, stare de bine si frumusete, produsele Artistry™ au la baza cercetari revolutionare privind tenul si nutrientii pe baza de plante, pentru a raspunde nevoilor unice ale fiecarei persoane. Frumusetea sanatoasa inseamna si frumusete curata, obiectivul fiind ca toate produsele viitoare Artistry™ sa fie concepute pe baza principiilor Artistry™ pentru formule curate si vegane**, cu ingrediente pure si sigure, procese de productie mai bune si multe altele. Cu produsele Artistry™, frumusetea nu mai trebuie sa fie o alegere sau un compromis. Produsele Artistry™ sunt vandute prin Parteneri Amway in peste 100 de tari si teritorii din intreaga lume.

*Nutrilite include vanzari ale produselor marca Nutrilite si Nutriway
*Conform GlobalData, pe baza datelor din 2025
**Se refera la formulele globale Artistry Skin Nutrition™

Google News Urmărește-ne pe Google News

