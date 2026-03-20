Simți gâtul înțepenit de la lucrul la calculator? Descoperă instrumente de masaj care te vor ajuta

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Munca la calculator poate fi mai plăcută față de alte activități ce implică efort fizic, dar și ea vine cu provocări: durere și senzația de gât înțepenit. Se întâmplă frecvent, mai ales când petreci în scaun, într-o poziție rigidă, mai mult de 8 ore. Totuși, nu ar trebui să suporți durerea, care se instalează peste zi. Masajul este o formă bună de eliminarea a tensiunii acumulate în această zonă. Din fericire există și soluții de automasaj, care îți permit să recapeți starea de bine după câteva minute. Află mai multe despre pistolul de masaj, un instrument util în astfel de situații.

Ce este pistolul masaj și cum ajută?

Un aparat masaj eficient pentru gât înțepenit, dar care remediază și alte tipuri de durere este pistolul. Un dispozitiv ce funcționează cu vibrații și care poate fi folosit acasă. Folosirea acestuia reduce rigiditatea musculară, îmbunătățește circulația sangvină și stimulează eliminarea substanțelor toxice din organism. Vine cu avantajul că permite realizarea de masaj localizat, deci poate fi folosit pentru zona gâtului, dar și pentru spate, coapse, brațe sau abdomen.

Câteva minute de automasaj ajută la relaxarea musculaturii, ceea ce îndepărtează rigiditatea și durerea. Practic după o zi petrecută într-o poziție rigidă în fața calculatorului îl poți folosi și vei observa cum corpul se relaxează.

Cum alegi un pistol de masaj care chiar funcționează?

Dacă cauți un pistol masaj, ar trebui să știi că un produs bun are câteva caracteristici cheie. În primul rând are mai multe trepte de control al intensității. Un produs bun poate avea până la 30 de trepte. Un alt aspect este legat de durata bateriei. Dacă nu îți dorești să stai blocat într-o anumită poziție din pricina firului ar trebui să alegi un aparat cu baterie cu autonomie de pana la 5 sau 7 ore fără întrerupere. Un pistol pentru automasaj bun are un design ergonomic și prezintă mâner antialunecare. Aceste caracteristici îți permite să realizezi mișcări ferme, care relaxează.

O altă caracteristică importantă a unui aparat de automasaj bun este legată de numărul de accesorii. Dacă îți dorești un produs pe care să-l folosești pentru gât înțepenit dar și pentru durere de umeri și spate ar trebui să te asiguri că dispozitivul pe care îl achiziționezi are mai multe capete. Acestea sunt adaptate pentru masaj localizat în mai multe zone ale corpului.

Prin masaj senzația de gât înțepenit cauzată de statul prelungit în fața calculatorului pot dispărea. Cu un pistol bun tu alegi când faci masaj și cât.

Sursă foto: stock.adobe.com

Urmărește-ne pe Google News