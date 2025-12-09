Sfaturi de stil pentru bărbați: cum să porți șapca și iarna

Șapca nu mai este de mult un accesoriu rezervat doar pentru zilele călduroase. Mulți bărbați o poartă cu lejeritate tot anul, iar în sezonul rece poate deveni chiar o piesă utilă și stilată, atât timp cât alegi modelul potrivit și îl integrezi corect în ținută. Da, poți purta șapcă și iarna, iar dacă știi ce să cauți, poate arăta chiar mai bine decât în sezonul cald.

Deși ne gândim de obicei la căciuli atunci când vine frigul, șapca rămâne o opțiune excelentă pentru bărbații care preferă un accesoriu structurat, modern și versatil. Important este să ții cont de material, formă și modul în care o combini cu restul outfitului.

Mai jos găsești câteva recomandări, pe care le poți aplica ușor atunci când vrei să porți șapca bărbați în sezonul rece.

Alege materiale potrivite pentru iarnă

Primul lucru pe care trebuie să-l schimbi iarna este materialul. O șapcă subțire din bumbac nu o să te ajute deloc când bate vântul, așa că optează pentru variante realizate din stofă, lână, raiat sau piele. Aceste materiale sunt mai groase, mai călduroase și se potrivesc mult mai bine cu hainele de sezon.

Șepcile din stofă sunt cele mai populare în lunile reci, pentru că au un aspect curat, elegant și se potrivesc de minune cu paltoanele și gecile groase. Modelele din raiat sunt ideale pentru ținute casual, iar cele din piele oferă un look mai masculin și rafinat.

Atenție la culoare: simplu și funcțional

Iarna, nuanțele neutre sunt cele mai ușor de purtat. Gri, negru, maro, bleumarin sau bej sunt opțiuni sigure și se potrivesc fără probleme cu orice jachetă sau palton.

Dacă porți des haine închise la culoare, o șapcă într-o nuanță ușor contrastantă poate scoate ținuta din monotonie. De exemplu, o șapcă gri pe un palton negru arată foarte bine. În schimb, dacă preferi ținute casual în culori pământii, o șapcă bej sau maro se va integra perfect.

Combin-o corect cu paltonul sau geaca

Unul dintre avantajele șepcii este că poate fi adaptată ușor la stilul tău. Totuși, este important să alegi un model care se potrivește cu restul ținutei:

Cu palton: o șapcă din stofă, lână sau piele arată cel mai bine. Creează un look îngrijit și echilibrat.

Cu geacă matlasată: poți purta o șapcă mai casual, din raiat sau material tehnic.

Cu jachete sport: modelele clasice, simple, sunt cele mai potrivite.

Important este ca materialele să se potrivească între ele. O șapcă lucioasă purtată cu o geacă de puf mată poate arăta ușor nepotrivit, la fel cum o șapcă elegantă nu se potrivește cu o jachetă foarte sport.

Ai grijă la proporții

Iarna purtăm haine mai groase, cu volum, iar șapca trebuie să se armonizeze cu această siluetă. Dacă ai o geacă foarte voluminoasă, alege o șapcă simplă,minimalistă. Dacă porți paltoane lungi și bine structurate, o șapcă din lână sau stofă va completa perfect ținuta.

Proporțiile corecte fac diferența între un look îngrijit și unul neglijent. Nu alege nici o șapcă prea mică, nici una prea rigidă dacă restul outfitului este casual.

Poart-o cu încredere

Cel mai important lucru atunci când porți o șapcă iarna este atitudinea. Dacă alegi un model potrivit pentru stilul tău și pentru vremea de afară, șapca poate deveni accesoriul care îți definește lookul în lunile reci.

Nu te teme să o porți în contexte diferite. Merge bine la o ținută casual pentru oraș, la o combinație smart casual pentru birou și chiar la o escapadă de weekend la munte. Este acel accesoriu mic, dar cu efect mare.

Șapca purtată iarna nu este doar o alegere stilată, ci și una practică. Cu materialele potrivite, culorile corecte și combinată armonios cu hainele de sezon, poate deveni un accesoriu pe care îl folosești zi de zi. Fie că preferi un stil casual sau unul elegant, există o șapcă adaptată pentru fiecare.

Iarna nu înseamnă doar căciuli groase. Înseamnă și posibilitatea de a crea ținute moderne, confortabile și bine construite, în care șapca poate fi exact detaliul care le completează. Te așteptăm pe pami.ro cu modele actuale, la super preț.

