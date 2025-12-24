Senzația de arsură oculară: de ce apare și cum poate fi tratată

Senzația de usturime sau arsură la nivelul ochilor este una dintre cele mai frecvente plângeri oftalmologice. Mulți pacienți descriu această stare ca pe o senzație de „ardere”, „înțepătură” sau disconfort constant care apare pe parcursul zilei și le afectează concentrarea și confortul vizual. Deși poate fi deranjantă, în majoritatea cazurilor această senzație are cauze comune și poate fi gestionată corect după o evaluare oftalmologică.

Usturimea oculară nu este o boală în sine, ci un simptom. Identificarea cauzei este esențială pentru a alege soluția potrivită și pentru a preveni agravarea problemei.

Ochiul uscat, una dintre cele mai frecvente cauze

Cea mai întâlnită cauză a senzației de arsură oculară este boala de ochi uscat. Acesta apare atunci când ochiul nu produce suficiente lacrimi sau când lacrimile se evaporă prea repede și nu mai protejează eficient suprafața oculară.

Pacienții cu ochi uscat pot acuza usturime, senzație de nisip în ochi, roșeață, oboseală oculară și vedere fluctuantă, mai ales după perioade lungi petrecute în fața ecranelor. Mediile cu aer condiționat sau încălzire, fumatul, clima uscată și unele afecțiuni ale pleoapelor pot agrava această problemă.

Ochiul uscat este adesea o afecțiune cronică, ceea ce înseamnă că nu dispare de la sine, dar poate fi controlată eficient dacă este corect evaluată și tratată.

Alergiile oculare

Alergiile nu afectează doar nasul sau căile respiratorii, ci și ochii. Polenul, praful, părul de animale sau alți alergeni din mediul înconjurător pot declanșa reacții inflamatorii la nivel ocular.

Atunci când ochii intră în contact cu alergeni, organismul eliberează histamină, substanță care provoacă usturime, mâncărime, lăcrimare excesivă și roșeață. Aceste simptome pot fi sezoniere sau persistente, în funcție de expunere.

În cazul alergiilor oculare, tratamentul corect nu înseamnă doar calmarea simptomelor, ci și reducerea expunerii la factorii declanșatori.

Oboseala oculară și utilizarea prelungită a ecranelor

Un alt motiv frecvent pentru care ochii pot ustura este oboseala oculară, mai ales în contextul utilizării intense a dispozitivelor digitale. Cititul, lucratul la calculator sau folosirea telefonului pentru perioade lungi reduc frecvența clipitului, ceea ce duce la uscarea suprafeței oculare.

Mușchii oculari suprasolicitați pot provoca senzație de arsură, ochi grei, dificultăți de focalizare și dureri de cap. De multe ori, oboseala oculară și ochiul uscat coexistă, ceea ce face ca simptomele să fie mai intense.

O evaluare oftalmologică poate face diferența între o simplă oboseală oculară și o problemă care necesită tratament specific.

Factorii de mediu iritanți

Mediul în care trăim are un impact direct asupra sănătății ochilor. Fumul de țigară, poluarea, clorul din piscine sau vaporii proveniți din produsele de curățenie pot irita suprafața oculară.

Acești factori pot usca filmul lacrimal sau pot inflama țesuturile sensibile ale ochiului, ducând la usturime, roșeață și disconfort. Expunerea repetată poate agrava simptomele, mai ales la persoanele cu ochi sensibili.

Pentru persoanele care poartă lentile de contact, usturimea oculară poate fi legată de modul de utilizare al acestora. Purtarea lentilelor mai mult decât este recomandat, igiena necorespunzătoare sau folosirea unor soluții inadecvate pot irita corneea.

De asemenea, lentilele vechi sau care nu mai sunt potrivite pot provoca disconfort persistent. În astfel de cazuri, schimbarea tipului de lentile sau a modului de purtare poate îmbunătăți semnificativ confortul ocular.

Este important ca orice simptom persistent apărut în timpul purtării lentilelor să fie evaluat de un medic oftalmolog.

De ce este important consultul oftalmologic

Usturimea oculară este un semnal că ochii au nevoie de atenție. Deși uneori cauza poate fi una simplă, alteori simptomul ascunde afecțiuni care necesită tratament specific.

Un consult oftalmologic complet permite identificarea cauzei reale și stabilirea unui plan de îngrijire adaptat fiecărui pacient. Autotratamentul sau ignorarea simptomelor poate duce la agravarea disconfortului și la complicații pe termen lung.Dacă te confrunți frecvent cu senzația de arsură oculară și ești din București, te așteptăm la clinica oftalmologică Euro-Optics, unde medicii pot evalua cauza simptomelor tale și îți pot recomanda soluțiile potrivite pentru confortul și sănătatea ochilor tăi.

Sursa foto: https://euro-optics.ro/

