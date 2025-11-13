Secretul unei măriri de buze reușite, explicat de Dr. Raluca Harnagea

În estetica modernă, frumusețea nu se măsoară în mililitri, ci în echilibru, precizie și înțelegerea profundă a fiecărui chip. În special în procedurile de mărire buze, succesul nu este dictat de marca produsului sau de cantitatea de acid hialuronic utilizată, ci de tehnica, experiența și simțul estetic al medicului care îl injectează.

Așa cum subliniază dr. Raluca Harnagea, medic estetician la clinica R1 Aesthetic din București, „acidul hialuronic este doar o unealtă. Ceea ce face diferența reală este mâna care îl manevrează, viziunea din spatele fiecărei injectări și capacitatea medicului de a înțelege ce se potrivește acelui chip, nu ce se poartă pe internet.”

Tehnica medicală – cheia unui rezultat natural

Înainte de a injecta acid hialuronic în buze, un medic cu experiență efectuează o anamneză detaliată. Se analizează proporțiile feței, forma buzelor, structura țesutului, hidratarea și chiar expresiile naturale ale pacientului. Toate aceste detalii ghidează alegerea tipului potrivit de acid hialuronic pentru buze, nivelul de cross-linkare (care influențează fermitatea și durata rezultatelor), dar mai ales tehnica de injectare.

De exemplu, un medic cu experiență va ști când este indicată o tehnică în „straturi”, pentru volum subtil și echilibru, sau una în „microdepozite”, pentru definirea conturului. În funcție de dorințele și particularitățile pacientului, injecțiile pot fi mai superficiale sau mai profunde, realizate cu ac sau canulă, cu scopul de a obține un efect cât mai natural.

De ce nu este suficient doar un produs bun

Piața esteticii oferă astăzi numeroase branduri de acid hialuronic, fiecare cu densități și proprietăți diferite. Totuși, nici cel mai scump acid hialuronic nu va garanta un rezultat armonios dacă este injectat fără respectarea principiilor anatomice și estetice.

„Un produs de calitate este important, dar dacă este injectat incorect, poate duce la asimetrii, migrarea acidului sau un aspect artificial. De aceea, tehnica, poziționarea exactă a materialului și dozajul corect sunt esențiale”, explică dr. Raluca Harnagea.

Tehnica medicului este, de fapt, semnătura sa personală. Este o combinație între știință, experiență și o doză de artă. Un medic cu o formare solidă în estetică facială înțelege că frumusețea nu înseamnă volum în exces, ci echilibru și proporție.

Volum și echilibru, fără a pierde naturalețea

Fiecare pacient este unic, iar obiectivul nu este doar creșterea volumului, ci redarea conturului natural al buzelor, hidratarea și armonizarea trăsăturilor feței. Procedura este minim invazivă, iar efectele se pot observa imediat, însă aspectul final devine vizibil după câteva zile, pe măsură ce acidul se integrează în țesut.

„Pentru mine, un rezultat reușit înseamnă buze care arată firesc, care se mișcă natural și se potrivesc perfect feței pacientului. Nu urmăresc un model unic, ci creez un echilibru estetic adaptat fiecărui chip”, spune dr. Raluca Harnagea.

Arta injecției – între știință și intuiție

Procedurile de mărire buze cu acid hialuronic au evoluat enorm în ultimii ani. Nu mai vorbim despre buze supradimensionate sau efecte artificiale, ci despre redarea volumului pierdut și definirea conturului într-un mod fin, elegant. Acest lucru se poate obține doar atunci când medicul cunoaște perfect anatomia facială și aplică tehnici adaptate fiecărui caz.

Rezultatele naturale nu apar întâmplător, ci sunt rezultatul unei formări continue. Dr. Raluca Harnagea participă constant la cursuri internaționale de perfecționare în injectări estetice, tocmai pentru a aduce în practica zilnică cele mai noi și sigure metode de tratament.

Într-o lume în care imaginea este tot mai importantă, tentația de a alege un produs „miraculos” este firească. Totuși, adevărata frumusețe nu se cumpără dintr-un flacon, ci se creează prin măiestria și viziunea medicului.

La clinica R1 Aesthetic fiecare procedură devine o experiență personalizată, în care știința și estetica se îmbină pentru a reda zâmbetului tău naturalețea și echilibrul perfect.

Cifrele care definesc excelența

✔ peste 50.000 de tratamente realizate

✔ peste 20.000 de pacienți mulțumiți

✔ peste 600 de recenzii pozitive✔ peste 1.000 de afecțiuni dermatologice tratate

