Secretul hotelurilor de 5 stele pe care îl poți avea acum și acasă

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Dacă ai intrat într-un hotel bun și ai simțit imediat că locul e pus la punct, nu e întâmplare.

Sunt mai multe lucruri care contribuie acolo — design, lumină, curățenie — dar unul dintre ele rămâne constant: mirosul din spațiu.

Nu îl analizezi, nu îl „cauți”, dar îl simți. Și, fără să îți dai seama, îți influențează starea.

Am văzut asta în foarte multe spații. Unele funcționează din prima, altele nu, chiar dacă arată bine. Diferența nu vine întotdeauna din ce se vede.

Unde apare marketingul olfactiv

În zona de business, lucrurile sunt clare de mult timp. Hoteluri, clinici, showroom-uri — toate au standarde legate de atmosferă, iar mirosul face parte din ele.

De aici vine și termenul de marketing olfactiv.

De ce nu exista acasă până acum

Până recent, soluțiile disponibile pentru locuințe nu aveau legătură cu ce se folosește în spațiile profesionale.

În același timp, echipamentele din zona comercială erau gândite pentru suprafețe mari și utilizare continuă, deci greu de adaptat într-un apartament sau o casă.

Ce s-a schimbat

Tehnologia a evoluat suficient încât lucrurile astea să poată fi folosite și acasă, fără bătăi de cap.

Asta a deschis o direcție nouă, pe care noi am urmărit-o de la început.

De unde vine numele „Marketing Olfactiv”

Am ales numele ăsta pentru companie pentru că descrie exact ce facem.

Ideea a fost simplă: să aducem marketingul olfactiv din zona de business în locuințe.

„Marketing Olfactiv” este și marcă înregistrată, dar mai important este direcția din spate — integrarea acestui tip de experiență în viața de zi cu zi, într-un mod simplu.

Cum arată în practică

În locuințe, sistemele sunt gândite să fie discrete și ușor de controlat.

Există variante pentru spații mici sau mai mari, iar majoritatea pot fi setate direct din telefon — când pornesc, cât funcționează, cât de intens.

Totul rămâne constant, fără variații deranjante.

Partea de parfum

Aici apare diferența reală.

Nu vorbim de produse clasice, ci de parfumuri create special pentru ambient, gândite să funcționeze corect în astfel de sisteme.

Există variante inspirate din branduri cunoscute, dar și creații proprii, dezvoltate exact pentru genul ăsta de utilizare.

Toate sunt conforme standardelor IFRA, ceea ce ține de siguranță și de modul în care sunt formulate pentru spații închise.

Ce observi în timp

Nu e o schimbare bruscă.

Mai degrabă, după o perioadă, îți dai seama că spațiul e constant. Nu mai există diferențe de la o zi la alta.

Și, de obicei, cei care vin în vizită observă ceva, dar nu pot spune exact ce.

Unde se potrivește

Cel mai des, sistemele sunt folosite în living sau în zona de intrare.

Pentru baie sau birou există variante mai compacte, adaptate ca putere.

Nu e nimic complicat — doar alegi varianta potrivită pentru spațiul respectiv.

Urmărește-ne pe Google News