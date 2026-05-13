Secretul apartamentelor cu aspect de Showroom: Ce fac diferit designerii

Ai intrat vreodată într-un apartament și ai simțit imediat căarată altfel? Nu neapărat că e mai mare sau mai scump — doar că totul pare gândit, așezat, coerent. Apoi te uiți în jur și nu reușești să pui degetul exact pe ce face diferența. Ei bine, de obicei nu e vorba despre mobilier de lux. E vorba despre câteva detalii pe care designerii le aplică aproape automat și pe care noi le ignorăm complet.

Pereții nu sunt fundaluri — sunt parte din decor

Primul lucru pe care îl face un designer într-o cameră nouă e să trateze pereții ca pe un element activ de design, nu ca pe o suprafață neutră pe care o zugrăvești și o uiți. Un perete accent bine gândit schimbă complet percepția întregii camere.

Soluția preferată în momentul de față — și pe care o vezi în aproape orice proiect de interior modern — sunt riflajele decorative. Panouri cu caneluri verticale sau orizontale din lemn sau MDF care adaugă textură, volum și un aspect arhitectural pe care nu îl obții cu nicio vopsea sau tapet. Se montează pe un singur perete, de obicei cel din spatele canapelei sau al patului, și transformă camera instant.

Varianta și mai inteligentă sunt riflajele acustice — arată la fel, dar reduc și ecoul din cameră, ceea ce în apartamentele moderne cu mult parchet și puțin mobilier moale face o diferență reală în confortul zilnic.

Proporțiile contează mai mult decât prețul

Un designer nu cumpără neapărat mobilier mai scump — îl așază diferit și lucrează cu proporțiile spațiului. Cea mai comună greșeală în apartamentele românești e că totul e montat prea jos sau prea aproape de fereastră.

Galeriile pentru perdele sunt cel mai bun exemplu. Aproape toată lumea le montează imediat deasupra tocului ferestrei — și asta face ca orice cameră să pară mai mică și mai joasă. Designerii le montează aproape de tavan, la 10-15 centimetri distanță, și lasă perdeaua să cadă până la podea. Rezultatul: ferestre care par mai mari, tavan care pare mai înalt, cameră care pare mai spațioasă — fără să schimbi absolut nimic altceva.

Tot mai populare în proiectele de interior contemporan sunt galeriile metalice și sinele pentru perdele— modele din aluminiu mat, negru mat sau auriu periat, care se văd asumat și devin ele însele un element decorativ. Nu mai e nevoie să le ascunzi după o cornișă — dimpotrivă, o galerie metalică elegantă, montată sus, completează perfect un interior modern sau industrial.

Coerența de culoare — trucul pe care nu îl văd ochii neantrenați

Designerii nu aleg culori la întâmplare. Lucrează cu o paletă limitată de 2-3 nuanțe și le repetă în toată camera — în pernele de pe canapea, în obiectele decorative, în culoarea perdelelor, în finisajul galeriei. Ochiul tău percepe această coerență ca „bun gust”, chiar dacă nu știi exact de ce.

Dacă ai riflaje din lemn închis la culoare pe un perete, alege o galerie metalică în aceeași tonalitate — negru mat sau bronz — și perdele în nuanțe neutre, calde. Dacă ai riflaje vopsite în alb sau gri deschis, o galerie argintie sau crom mat funcționează perfect.

Lumina — elementul pe care îl adaugă ultimul

Niciun proiect de interior bine făcut nu depinde exclusiv de lumina de plafon. Designerii stratifică lumina — o sursă principală, una de ambient și una de accent. O bandă LED plasată în spatele riflajelor sau sub o poliță creează o lumină indirectă, moale, care face camera să arate complet diferit seara față de zi.

Această intervenție costă puțin și schimbă enorm. E diferența dintre o cameră care arată bine în poze și una caresimțică e plăcută de îndată ce intri în ea.

Ce poți face chiar de săptămâna aceasta

Nu ai nevoie de un proiect de renovare ca să schimbi aspectul unei camere. Trei intervenții concrete, cu buget controlabil: un perete cu riflaje decorative sau acustice, o galerie metalică remontată sus lângă tavan cu perdele lungi până la podea și un strat de lumină indirectă adăugat discret. Atât. Apartamentul tău va arăta ca și cum ai lucrat luni de zile la el — și nimeni nu va ști exact de ce.

Sursa foto: https://eradesign.ro/

