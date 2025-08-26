  MENIU  
Home > Advertorial > Secretele unui look estival perfect: 4 Tipuri de accesorii care îți vor transforma ținutele de vară

Secretele unui look estival perfect: 4 Tipuri de accesorii care îți vor transforma ținutele de vară

Secretele unui look estival perfect: 4 Tipuri de accesorii care îți vor transforma ținutele de vară
.

Vara este anotimpul rochiilor vaporoase, al pantalonilor scurți lejeri și al ținutelor simple, care ne lasă pielea să respire. Însă, de multe ori, simplitatea poate părea banală. Secretul pentru a transforma o ținută de vară corectă într-una cu adevărat spectaculoasă și plină de personalitate stă, aproape întotdeauna, în alegerea accesoriilor potrivite. Acestea sunt detaliile care adaugă culoare, textură și rafinament, conturând o imagine studiată, chiar și atunci când porți doar un tricou alb și o pereche de blugi.

Dacă simți că garderoba ta de vară a intrat în monotonie, nu trebuie să investești într-o mulțime de haine noi. Este suficient să adaugi câteva accesorii cheie, care au puterea de a schimba complet dinamica unei ținute. Iată 4 categorii de accesorii esențiale care te vor ajuta să creezi look-uri de impact pe tot parcursul verii.

1. Pălăria de paie și eșarfa de mătase: Eleganță și protecție

Accesoriile de vară ideale sunt cele care îmbină perfect estetica și funcționalitatea. Pălăria și eșarfa sunt două exemple clasice care nu ar trebui să lipsească din garderoba ta, oferind atât protecție împotriva soarelui, cât și un plus de stil.

  • Pălăria de paie: O pălărie cu boruri largi, de inspirație „riviera chic”, poate transforma instantaneu o simplă rochie de plajă într-o ținută demnă de o vacanță de lux. Pe lângă aspectul estetic, aceasta îți protejează tenul, părul și ochii de razele UV puternice.
  • Eșarfa din mătase: Este, poate, cel mai versatil accesoriu. O poți purta ca o bentiță în păr pentru un look retro, o poți lega de toarta genții pentru o pată de culoare sau o poți înfășura în jurul încheieturii mâinii, pe post de brățară. Alege un model cu un imprimeu vibrant pentru a înviora orice ținută neutră.
NU se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică, în Botswana! „Delta este pur și simplu magnifică!”. Avem imaginile / Foto
NU se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică, în Botswana! „Delta este pur și simplu magnifică!”. Avem imaginile / Foto
Recomandarea zilei

2. Bijuteriile de vară: Strălucire discretă pe pielea bronzată

Pe timpul verii, pielea bronzată devine fundalul perfect pentru bijuterii delicate, care să reflecte lumina soarelui. Este momentul să renunți la piesele masive, de iarnă, și să optezi pentru accesorii fine, care pot fi purtate în straturi.

Vara este anotimpul perfect pentru a-ți scoate în evidență picioarele și sandalele preferate. Un detaliu fin și senzual, care a revenit în forță în tendințe, este o bratara de picior aur. Purtată pe glezna fină, atrage atenția într-un mod discret și adaugă o notă de prețiozitate și farmec boem oricărei ținute, fie că este vorba de o rochie vaporoasă sau de o pereche de pantaloni scurți din denim.

Prinsă cu minciuna! Ella și Teo au întreținut, din nou, relații intime la Insula Iubirii. Concurenta a pus la cale un plan atent gândit, dar ispita a dat-o de gol! „Mi-a zis că îmi va spune că îi e rău, să o ajut” Detalii incendiare despre ceea ce nu s-a văzut la TV
Prinsă cu minciuna! Ella și Teo au întreținut, din nou, relații intime la Insula Iubirii. Concurenta a pus la cale un plan atent gândit, dar ispita a dat-o de gol! „Mi-a zis că îmi va spune că îi e rău, să o ajut” Detalii incendiare despre ceea ce nu s-a văzut la TV
Recomandarea zilei

3. Ochelarii de soare și geanta de plajă: Funcționalitate cu stil

Nicio garderobă de vară nu este completă fără aceste două elemente esențiale. Ele sunt piese practice, dar care joacă și un rol major în definirea stilului tău personal.

  • Ochelarii de soare: Alege o pereche de ochelari care îți complimentează forma feței, dar care oferă și protecție UV 100%. Un model clasic, precum cel cat-eye sau aviator, nu se va demoda niciodată, în timp ce o pereche cu rame colorate sau într-o formă geometrică poate adăuga o notă modernă și jucăușă ținutei tale.
  • Geanta de vară: Geanta spațioasă din rafie, iută sau pânză nu mai este de mult rezervată doar pentru plajă. A devenit un accesoriu șic pentru oraș, perfect pentru zilele relaxate de weekend. Se potrivește de minune cu rochii albe din in, cu espadrile și cu o atitudine de vacanță.

4. Încălțămintea de vară: Confortul întâlnește designul

Pe timpul verii, picioarele au nevoie de confort și de materiale care să le permită să respire. Din fericire, opțiunile de încălțăminte de vară sunt extrem de variate și pot completa cu succes orice tip de ținută, de la cea mai relaxată, la cea mai elegantă.

  • Sandalele cu talpă joasă: O pereche de sandale simple, din piele naturală, cu barete fine, este probabil cea mai versatilă piesă de încălțăminte din garderoba de vară. Se potrivesc atât la rochii, cât și la pantaloni sau fuste.
  • Espadrilele cu platformă: Sunt alegerea ideală atunci când vrei să câștigi câțiva centimetri în înălțime, fără a sacrifica confortul. Merg de minune cu rochii maxi sau cu blugi evazați.
  • Saboții (mules): Fie că sunt cu talpă joasă sau cu toc, saboții adaugă o notă de eleganță relaxată și sunt extrem de ușor de purtat. Sunt perfecți pentru a completa o ținută de birou lejeră sau una de seară.

Stilul estival autentic stă în arta de a combina piese simple cu accesorii alese cu grijă. Nu ai nevoie de o garderobă copleșitoare pentru a arăta spectaculos. Câteva elemente cheie – o pălărie șic, bijuterii delicate, o pereche de ochelari de soare potrivită și încălțămintea confortabilă – sunt suficiente pentru a-ți exprima personalitatea și pentru a transforma fiecare zi de vară într-o ocazie de a te simți bine în pielea ta.

Sursa foto: Freepik

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Maria Avram a explodat în mediul online, după ce a fost intens criticată pentru acțiunile ei de la „Insula Iubirii”: „Adevărul este altul”
Maria Avram a explodat în mediul online, după ce a fost intens criticată pentru acțiunile ei de la „Insula Iubirii”: „Adevărul este altul”
Octavian Ursulescu, revoltat după Festivalul Mamaia 2025. "Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte un sfert de piesă?" Ce spune despre organizarea evenimentului. "Ca și cum noi am fi niște pensionari!"
Octavian Ursulescu, revoltat după Festivalul Mamaia 2025. "Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte un sfert de piesă?" Ce spune despre organizarea evenimentului. "Ca și cum noi am fi niște pensionari!"
Proiecte speciale
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Sărbătoare mare azi în România! Milioane de români poartă numele acestor sfinți! Cui spunem "La mulți ani" pe 26 august
Sărbătoare mare azi în România! Milioane de români poartă numele acestor sfinți! Cui spunem "La mulți ani" pe 26 august
Ce femeie superbă a devenit! La 14 ani cucerea România cu piesa "Ochii tăi", apoi a avut o relație zbuciumată cu Florin Chilian. Îndrăgita artistă a devenit mamă și este acum complet schimbată
Ce femeie superbă a devenit! La 14 ani cucerea România cu piesa "Ochii tăi", apoi a avut o relație zbuciumată cu Florin Chilian. Îndrăgita artistă a devenit mamă și este acum complet schimbată
Elle
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Primele rezultate ale anchetei privind decesul lui Felix Baumgartner. Ce au anunțat procurorii din Italia. Dezvăluirile sunt cutremurătoare
Primele rezultate ale anchetei privind decesul lui Felix Baumgartner. Ce au anunțat procurorii din Italia. Dezvăluirile sunt cutremurătoare
Hotelurile vedetelor atrag turiștii pe litoral cu tarife reduse în luna septembrie. Ce surprize le oferă Andreea Bănică sau Simona Halep și cât costă o noapte de cazare
Hotelurile vedetelor atrag turiștii pe litoral cu tarife reduse în luna septembrie. Ce surprize le oferă Andreea Bănică sau Simona Halep și cât costă o noapte de cazare
DailyBusiness.ro
Voucherele de vacanță pentru angajații din educație se acordă în continuare
Voucherele de vacanță pentru angajații din educație se acordă în continuare
Cum ajung angajații cu salariul mare să câștige atât de mulți bani. Secretul dovedit științific care te ajută în carieră
Cum ajung angajații cu salariul mare să câștige atât de mulți bani. Secretul dovedit științific care te ajută în carieră
A1.ro
Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Maria Avram i-a dezvăluit lui Cătălin ce a făcut cu biletul pe care îl căuta Marius
Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Maria Avram i-a dezvăluit lui Cătălin ce a făcut cu biletul pe care îl căuta Marius
Ce surpriză i-au făcut Gabriela Prisăcariu și Tiago lui Dani Oțil, de ziua lui de naștere. Cum a reacționat prezentatorul
Ce surpriză i-au făcut Gabriela Prisăcariu și Tiago lui Dani Oțil, de ziua lui de naștere. Cum a reacționat prezentatorul
Irina Loghin, prima apariție pe scenă după moartea soțului. "Ați fost alături de mine la bine, dar mai ales la greu!" Cum a reacționat publicul când a văzut-o
Irina Loghin, prima apariție pe scenă după moartea soțului. "Ați fost alături de mine la bine, dar mai ales la greu!" Cum a reacționat publicul când a văzut-o
Dana Săvuică a trecut pragul medicului estetician la 55 de ani. La ce intervenție estetică a apelat
Dana Săvuică a trecut pragul medicului estetician la 55 de ani. La ce intervenție estetică a apelat
Din ce face bani Vica Blochina. Vedeta își promovează intens afacerea
Din ce face bani Vica Blochina. Vedeta își promovează intens afacerea
Observator News
Hotelurile de pe litoral se închid mai devreme anul acesta: "Taxele au crescut, nu mai este rentabil"
Hotelurile de pe litoral se închid mai devreme anul acesta: "Taxele au crescut, nu mai este rentabil"
Libertatea pentru Femei
Cine e reputatul medic care a murit înecat cu fiul lui de 13 ani, în Lacul Snagov. Furtuna de vineri le-a fost fatală. „La cer a urcat un înger cu tatăl său, un om care a făcut mult bine pe pământ, un doctor care va lucra în ceruri”
Cine e reputatul medic care a murit înecat cu fiul lui de 13 ani, în Lacul Snagov. Furtuna de vineri le-a fost fatală. „La cer a urcat un înger cu tatăl său, un om care a făcut mult bine pe pământ, un doctor care va lucra în ceruri”
Trecutul neștiut al Dianei Buzoianu, cel mai tânăr ministru al guvernului Bolojan, care acum s-a luat de guler cu directorii de la Romsilva
Trecutul neștiut al Dianei Buzoianu, cel mai tânăr ministru al guvernului Bolojan, care acum s-a luat de guler cu directorii de la Romsilva
Cât de rea ești în funcție de zodie!
Cât de rea ești în funcție de zodie!
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
Viva.ro
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Unde și-a făcut Elena Udrea apariția ca o adevărată divă și cine a însoțit-o. Imaginile acestea au devenit virale
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Unde și-a făcut Elena Udrea apariția ca o adevărată divă și cine a însoțit-o. Imaginile acestea au devenit virale
Așa arăta Raluca Turcan înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, ridurile mai netezite, nasul mai mic, buzele mai pline și a adoptat un alt stil vestimentar. Cele mai recente fotografii cu fosta ministră au stârnit un val de reacții
Așa arăta Raluca Turcan înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, ridurile mai netezite, nasul mai mic, buzele mai pline și a adoptat un alt stil vestimentar. Cele mai recente fotografii cu fosta ministră au stârnit un val de reacții
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Redactia.ro
Cutremur puternic în România! Pământul s-a zguduit
Cutremur puternic în România! Pământul s-a zguduit
De când se vor trece copiii mici la întreținerea de la bloc
De când se vor trece copiii mici la întreținerea de la bloc
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
TOP 5 alimente de evitat la cină pentru un somn odihnitor
TOP 5 alimente de evitat la cină pentru un somn odihnitor
Atenţie! Aceste suplimente duc la coagularea sângelui dacă sunt luate împreună
Atenţie! Aceste suplimente duc la coagularea sângelui dacă sunt luate împreună
PONTURI. Iată cum poţi afla vârsta reală a inimii tale! Oamenii de ştiinţă recomandă un calcul simplu
PONTURI. Iată cum poţi afla vârsta reală a inimii tale! Oamenii de ştiinţă recomandă un calcul simplu
Alertă! Explozie de cazuri de COVID-19 la graniţa României! Varianta Stratus, extrem de contagioasă
Alertă! Explozie de cazuri de COVID-19 la graniţa României! Varianta Stratus, extrem de contagioasă
TV Mania
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
Andreea Esca în vacanță de vis la Saint-Tropez! „Nu mai e ca acum 30 de ani” Imaginile de pe Coasta de Azur care îți taie respirația!
Andreea Esca în vacanță de vis la Saint-Tropez! „Nu mai e ca acum 30 de ani” Imaginile de pe Coasta de Azur care îți taie respirația!
Toamna asta se anunță incendiară! Premierele pe care nu vrei să le ratezi la Pro TV și Antena 1
Toamna asta se anunță incendiară! Premierele pe care nu vrei să le ratezi la Pro TV și Antena 1
Detalii picante din trecutul ispitei Narcis Bujor. Ce fostă concurentă de la „Chefi la cuțite” i-a pus inima pe jar
Detalii picante din trecutul ispitei Narcis Bujor. Ce fostă concurentă de la „Chefi la cuțite” i-a pus inima pe jar
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
Îl mai recunoști? Acum e unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din România! În trecut a avut o altă meserie
Îl mai recunoști? Acum e unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din România! În trecut a avut o altă meserie
Aurel Moldoveanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Fanii au rămas șocați! Ce și-a făcut la față?
Aurel Moldoveanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Fanii au rămas șocați! Ce și-a făcut la față?
O recunoști pe celebra actriță? I-a cucerit pe toți cu frumusețea ei, în tinerețe. Astăzi, e total schimbată!
O recunoști pe celebra actriță? I-a cucerit pe toți cu frumusețea ei, în tinerețe. Astăzi, e total schimbată!
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton