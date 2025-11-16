Seara în care PRIMA TV a unit o țară întreagă – Lider absolut de audiență. 2 milioane de români au trăit împreună meciul naționalei

Suporterii au fost din nou acolo. În fața televizoarelor, sperând într-o seară care trebuia să ne apropie de calificare, dar care s-a transformat într-un duș rece pentru toți cei care iubesc fotbalul românesc. Milioane de fani au ales să trăiască emoțiile partidei de la Zenica alături de Prima TV, într-o seară care a început cu un gol în poarta bosniecilor și s-a sfârșit cu un scor dureros: 3–1 pentru Bosnia și Herțegovina.

Un rezultat greu de acceptat pentru că România a pierdut trei puncte decisive într-un moment în care fiecare șansă conta. Chiar și așa, drumul tricolorilor continuă—România merge la baraj, iar speranța rămâne. În ciuda înfrângerii, suporterii au demonstrat încă o dată că inima fotbalului bate cu putere, pe stadion si în fața micului ecran.

Aceeași inimă a bătut aseară, când Prima TV a devenit locul în care s-a strâns toată energia, tensiunea și dragostea fanilor pentru Naționala de fotbal. Postul din portofoliul Clever Group a urcat pe primul loc în topul audiențelor, pe toate categoriile de public monitorizate de Kantar Media, iar telespectatorii au trait, împreună, fiecare emoție.

În rândul telespectatorilor cu vârste cuprinse între 21 și 59 de ani din întreaga țară, Prima TV a fost alegerea numărul unu, înregistrând 8,7 puncte de rating și 28% cotă de piață. Practic, mai mult de un sfert dintre cei care se uitau la televizor în acel moment erau la Prima TV.

Momentul de maximă audiență a fost înregistrat la ora 22:27, când aproape 2 milioane de telespectatori din orașe urmăreau meciul sperând într-un final fericit pentru tricolori. În acel minut, Prima TV a înregistrat 11,9 puncte de rating si 31,7% cotă de piață.

Datele Kantar Media arată că Prima TV s-a detașat categoric și pe segmentul 18–54 urban cu 8,8 rating si 31,2% cotă de piață. Postul a surclasat competiția- Pro TV: 4,3 rating, 15,3% cotă de piață si Antena 1- 3,6 rating, 12,8% cotă de piață.

Meciul decisiv Bosnia – România a atras în special publicul masculin de la orașe. În intervalul 21:45–23:37, Prima TV a atins o cotă de piață de 39,1% în rândul bărbaților, aproape de trei ori mai mult decât următorul competitor, Pro TV.

A fost o seară grea pentru Națională, dar una încărcată de solidaritate din partea fanilor. Iar dacă fotbalul ne-a învățat ceva, e că, după fiecare cădere, există un nou început. Barajul ne așteaptă. Speranța încă exista. Iar Zidul Galben va fi acolo—ca de fiecare dată.

Sursa foto: PRIMA TV

Urmărește-ne pe Google News