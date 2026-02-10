Școala de Iarnă GPeC 11-14 februarie: 16 sesiuni de Cursuri de E-Commerce & Digital Marketing cu 7 speakeri internaționali și 15+ specialiști locali

Școala de Iarnă GPeC este singura serie de cursuri intensive de E-Commerce și Marketing Online care se va desfășura exclusiv online, pe Zoom, în perioada 11-14 februarie 2026, astfel încât cei interesați să o poată accesa de oriunde. În cele 4 zile de eveniment, participanții beneficiază de 16 sesiuni de cursuri și dezbateri despre tot ce e important și actual în Digital Marketing și E-Commerce, alături de 7 experți internaționali de top și peste 15 specialiști locali. Prețul unui bilet de acces este de 359 EUR + TVA, iar înscrierile se fac pe site-ul GPeC până pe 10 februarie: https://www.gpec.ro/scoala-de-iarna-gpec/#inscriere

Subiectele dezbătute și speakerii Școlii de Iarnă GPeC

Programul pe zile și pe ore este disponibil în Agenda Școlii de Iarnă GPeC, publicată pe site-ul organizatorilor.

Situația pieței de e-commerce la zi. Provocări și oportunități pentru 2026 – dezbatere alături de Arthur Rădulescu (MerchantPro), Cristi Movilă (ARMO), Laurențiu Țigăeru Roșca (Quasar), Oana Dumitrescu (Google), Tudor Manea (eMAG)

– dezbatere alături de Arthur Rădulescu (MerchantPro), Cristi Movilă (ARMO), Laurențiu Țigăeru Roșca (Quasar), Oana Dumitrescu (Google), Tudor Manea (eMAG) Creșterea unui eCommerce în 2026: Ce aș face ACUM dacă aș fi din nou eCommerce Manager după 20 de ani de experiență – Valentin Radu (Omniconvert)

– Valentin Radu (Omniconvert) Content Distribution in the Age of AI – Ross Simmonds

– Ross Simmonds Legendary Story Types that Sell in an AI-Driven World – Bryan Eisenberg

– Bryan Eisenberg Digital Marketing în 2026: De la Campanii la Sisteme Digitale de Creștere – Raluca Georgescu (MTH Digital)

– Raluca Georgescu (MTH Digital) Cum se construiește, în practică, identitatea și strategia unui brand – Roxana Hurducaș

– Roxana Hurducaș Risk is the spice of life – Dan Ariely

– Dan Ariely A live, 1 Hour „Ask Me Anything” session with Avinash Kaushik on the hottest topics for Romanian Marketers

on the hottest topics for Romanian Marketers Four areas where human marketers will thrive and survive in an AI world – Mark Schaefer (pre-recorded session)

– Mark Schaefer (pre-recorded session) E-commerce Autopilot: Cum să automatizezi procesele repetitive cu AI pentru a crește profitul fără a mări echipa – Lucian Pântece (eMAG)

– Lucian Pântece (eMAG) SEO & GEO Trends și Non-Trends în 2026 – Steffen Heringhaus (Five Elements Digital)

– Steffen Heringhaus (Five Elements Digital) Better Than Prompts: How to Build Custom GPTs for Marketers – Andy Crestodina

– Andy Crestodina Boosting Story Views – How to get your Most viewed Story Ever! – Brock Johnson

– Brock Johnson Trenduri HOT în E-Commerce și Digital Marketing care schimbă regulile jocului – dezbatere alături de Bogdan Manolea (TRUSTED.ro), Liviu Taloi (DWF), Mihai Vînătoru (DWF), Ștefan Chiriacescu (eCommerce Today Agency)

– dezbatere alături de Bogdan Manolea (TRUSTED.ro), Liviu Taloi (DWF), Mihai Vînătoru (DWF), Ștefan Chiriacescu (eCommerce Today Agency) Ecommerce în 2026 – Privind înainte spre trecut – Horia Neagu (Napoleon Digital)

– Horia Neagu (Napoleon Digital) Despre ce mai contează și ce nu azi în Digital Marketing, Influencer Marketing și Social Media – discuție liberă cu Cristian China Birta (Kooperativa 2.0)

Foto credit: GPeC

