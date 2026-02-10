Home > Advertorial > Școala de Iarnă GPeC 11-14 februarie: 16 sesiuni de Cursuri de E-Commerce & Digital Marketing cu 7 speakeri internaționali și 15+ specialiști locali
Școala de Iarnă GPeC 11-14 februarie: 16 sesiuni de Cursuri de E-Commerce & Digital Marketing cu 7 speakeri internaționali și 15+ specialiști locali
.
Școala de Iarnă GPeC este singura serie de cursuri intensive de E-Commerce și Marketing Online care se va desfășura exclusiv online, pe Zoom, în perioada 11-14 februarie 2026, astfel încât cei interesați să o poată accesa de oriunde. În cele 4 zile de eveniment, participanții beneficiază de 16 sesiuni de cursuri și dezbateri despre tot ce e important și actual în Digital Marketing și E-Commerce, alături de 7 experți internaționali de top și peste 15 specialiști locali. Prețul unui bilet de acces este de 359 EUR + TVA, iar înscrierile se fac pe site-ul GPeC până pe 10 februarie: https://www.gpec.ro/scoala-de-iarna-gpec/#inscriere
Subiectele dezbătute și speakerii Școlii de Iarnă GPeC
Situația pieței de e-commerce la zi. Provocări și oportunități pentru 2026 – dezbatere alături de Arthur Rădulescu (MerchantPro), Cristi Movilă (ARMO), Laurențiu Țigăeru Roșca (Quasar), Oana Dumitrescu (Google), Tudor Manea (eMAG)
Creșterea unui eCommerce în 2026: Ce aș face ACUM dacă aș fi din nou eCommerce Manager după 20 de ani de experiență – Valentin Radu (Omniconvert)
Content Distribution in the Age of AI – Ross Simmonds
Legendary Story Types that Sell in an AI-Driven World – Bryan Eisenberg
Digital Marketing în 2026: De la Campanii la Sisteme Digitale de Creștere – Raluca Georgescu (MTH Digital)
Cum se construiește, în practică, identitatea și strategia unui brand – Roxana Hurducaș
Risk is the spice of life – Dan Ariely
A live, 1 Hour „Ask Me Anything” session with Avinash Kaushik on the hottest topics for Romanian Marketers
Four areas where human marketers will thrive and survive in an AI world – Mark Schaefer (pre-recorded session)
E-commerce Autopilot: Cum să automatizezi procesele repetitive cu AI pentru a crește profitul fără a mări echipa – Lucian Pântece (eMAG)
SEO & GEO Trends și Non-Trends în 2026 – Steffen Heringhaus (Five Elements Digital)
Better Than Prompts: How to Build Custom GPTs for Marketers – Andy Crestodina
Boosting Story Views – How to get your Most viewed Story Ever! – Brock Johnson
Trenduri HOT în E-Commerce și Digital Marketing care schimbă regulile jocului – dezbatere alături de Bogdan Manolea (TRUSTED.ro), Liviu Taloi (DWF), Mihai Vînătoru (DWF), Ștefan Chiriacescu (eCommerce Today Agency)
Ecommerce în 2026 – Privind înainte spre trecut – Horia Neagu (Napoleon Digital)
Despre ce mai contează și ce nu azi în Digital Marketing, Influencer Marketing și Social Media – discuție liberă cu Cristian China Birta (Kooperativa 2.0)