Schimbările fiscale îi obligă pe angajatori să investească în soluții inteligente de salarizare

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Anul 2026 a transformat administrarea salariilor într-un teren mișcător pentru companiile din România. Trecerea de la REVISAL la platforma REGES, majorarea salariului minim programată pentru 1 iulie și noile reguli privind concediile medicale schimbă fundamental modul în care lucrează departamentele de resurse umane. Angajatorii care se bazează încă pe foi de calcul sau pe sisteme învechite descoperă rapid că efortul manual nu mai ține pasul cu ritmul legislației.

Un an scindat legislativ care complică fiecare calcul

Particularitatea anului 2026 stă în faptul că funcționează cu două seturi de reguli fiscale. În prima jumătate a anului, salariul minim brut rămâne 4.050 lei, iar suma neimpozabilă este de 300 lei. De la 1 iulie, minimul urcă la 4.325 lei, iar suma scutită de taxe scade la 200 lei.

Această scindare obligă specialiștii HR să recalculeze tariful orar la mijlocul anului. Baza de calcul a timpului de muncă se modifică de la 165,334 la 166,667 ore lunar. Orice eroare în aceste valori se propagă în statul de plată al tuturor angajaților.

Companiile cu zeci sau sute de salariați resimt cel mai puternic presiunea. Fiecare modificare de salariu minim înseamnă emiterea unui act adițional pentru fiecare contract afectat, un volum administrativ greu de gestionat fără automatizare.

De ce un program salarizare devine investiția prioritară

Răspunsul firmelor pregătite a fost adoptarea unor instrumente moderne care preiau complexitatea. Un program salarizare actualizat permanent conform Codului fiscal elimină riscul ca o modificare legislativă să fie aplicată greșit sau cu întârziere.

Sistemele performante calculează automat contribuțiile, deducerile personale și impozitul pe venit, selectând formularul corect al declarației 112 în funcție de perioadă. Personalul introduce doar variabilele lunare, iar restul procesului se desfășoară fără intervenție.

Un soft de salarizare bine configurat reduce timpul alocat închiderii lunii și, mai important, semnalează situațiile problematice. Atunci când un calcul întâmpină o neconcordanță, aplicația indică exact angajatul vizat, înainte ca eroarea să ajungă pe fluturaș.

Pe lângă rapiditate, beneficiul real ține de conformitate. Sancțiunile pentru raportarea incorectă sau pentru întârzierea plății salariilor pornesc de la mii de lei pentru fiecare salariat, sume care depășesc rapid costul unei licențe software.

Există și un avantaj mai puțin vizibil. Datele istorice stocate digital permit generarea instantanee a adeverințelor și a rapoartelor cerute la un control, în câteva minute.

REGES și concediile medicale ridică ștacheta pentru sistemele HR

Înlocuirea REVISAL cu platforma REGES Online cere o acuratețe sporită a datelor. Noua platformă solicită informații detaliate despre contracte, suspendări, detașări și condiții de muncă, toate raportate corect și în timp util.

Un program de salarizare integrat cu modulul de personal și cu pontajul asigură ca orice modificare de program sau de salariu să se reflecte automat în evidențe. Această sincronizare reduce munca dublă și previne discrepanțele între departamente.

La fel de relevantă este schimbarea privind concediile medicale. Din februarie 2026, prima zi de incapacitate nu mai este plătită, iar angajatorul suportă zilele a doua până la a șasea. Aplicarea corectă a acestor reguli cere un sistem capabil să urmărească fiecare certificat și fiecare perioadă de suportabilitate.

Cum alegi soluția potrivită pentru compania ta

Decizia de a folosi un program salarizare nu se rezumă la calculul propriu zis al salariilor. Companiile au nevoie de o platformă care acoperă întregul ciclu, de la înregistrarea angajaților și gestionarea contractelor până la generarea declarațiilor și analiza costurilor cu personalul.

Criteriile esențiale includ actualizarea automată la modificările legislative, integrarea cu pontajul, securitatea datelor sensibile și controlul accesului pe roluri. Un sistem care respectă cerințele RGPD protejează informațiile despre salarii, conturi bancare și impozite.

Firmele cu structuri complexe, cu mai multe puncte de lucru sau cu tipuri diferite de contracte, au nevoie de flexibilitate în configurare. O soluție scalabilă crește odată cu organizația și acomodează situații speciale fără dezvoltări costisitoare.

Un alt aspect care merită atenție este viteza cu care furnizorul implementează schimbările legislative. Diferența dintre o aplicare imediată și o întârziere de câteva zile poate însemna declarații depuse greșit.

Reevaluarea grilelor de salarizare reprezintă o provocare adesea ignorată. Majorarea minimului îi aduce pe noii angajați aproape de nivelul colegilor cu vechime, iar un sistem capabil să simuleze scenarii ajută managerii să mențină o diferențiere bazată pe performanță.

Investiția în automatizare se transformă în avantaj competitiv

Angajatorii care tratează salarizarea ca pe o simplă obligație administrativă pierd teren. Cei care investesc în instrumente inteligente câștigă timp, reduc riscul de sancțiuni și eliberează echipele HR pentru activități cu valoare strategică.

Într-un context în care legislația se schimbă de mai multe ori pe an, capacitatea de a aplica rapid și corect noile reguli devine un diferențiator. Companiile pregătite trec prin perioadele de tranziție fără stres, în timp ce concurenții lor se zbat cu erori manuale.

Modificările fiscale din 2026 au transmis un mesaj clar mediului de afaceri. Salarizarea modernă nu mai este un lux, ci o condiție pentru funcționarea sănătoasă a oricărei organizații care vrea să rămână conformă și eficientă.

Sursa foto: envato.com

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