Schi sau snowboard? Avantaje și dezavantaje pentru începători

Vrei să te bucuri de iarnă și tot ce are de oferit? Este momentul să încerci un sport de iarnă. Iar, dacă nu știi cu ce să începi, te ajutăm cu informațiile de bază și sfaturi pentru o alegere care să ți se potrivească. Atât schiatul, cât și snowboardingul sunt sporturi distractive, solicitante, care îți oferă o libertate incredibilă pe pârtie, dar experiența diferă de la unul la celălalt. Dacă ești la început de drum și încerci să alegi varianta potrivită, acest ghid este exact ce ai nevoie.

Înainte să alegi: cât de pregătită ești pentru sporturile de iarnă

Înainte să te aventurezi pe pârtie, trebuie să îți răspunzi la trei întrebări importante. Acestea te ajută să afli care este nivelul tău de pregătire și rezistență fizică și ce sport ți se potrivește cel mai bine.

Nivelul de pregătire fizică

Dacă ești activă tot anul, tranziția către oricare sport va fi mai ușoară. Totuși, trebuie să știi că schiatul solicită în special picioarele și genunchii, în timp ce snowboardingul implică echilibru și forța trunchiului. Indiferent de alegerea ta, ai nevoie de încălțăminte călduroasă pentru drumul până la pârtie, așa că îți recomandăm să începi cu alegerea unor cizme de zăpadă de damă sau a unor apreschiuri impermeabile.

Obiectivele tale

Stabilește care sunt obiectivele tale, dacă vrei o activitate distractivă de iarnă sau cauți un sport complet pentru un antrenament de iarnă. Vrei să progresezi rapid? Alege sesiunile de schi alături de instructor. Vrei să te distrezi în grup? Încearcă o lecție de snowboarding.

Vârsta și preferințele personale

Sporturile de iarnă nu au limită de vârstă și sunt potrivite în orice moment când vrei să înveți o activitate nouă. Însă copiii tind să învețe mai ușor mișcările și tehnica de schi, în timp ce adulții se simt atrași de vibe-ul cool și modern al snowboardingului.

Schiul pentru începători: avantaje și dezavantaje

Avantaje

Mai intuitiv la început. Poziția naturală îi ajută pe mulți să se simtă mai în siguranță pe schiuri

Control mai bun la viteză mică folosind bețele, care adaugă stabilitate

Ideal pentru familii. Majoritatea școlilor de schi oferă programe excelente pentru copii și adulți

Dezavantaje

Coordonarea celor două schiuri poate fii dificilă la început

Solicită genunchii și coapsele intens

Căzăturile, deși sunt mai rare, pot fi mai periculoase

Până ajungi pe pârtie, ai grijă ca încălțămintea ta de iarnă să fie potrivită pentru zăpadă și gheață. Până să încalți clăparii de ski sau snowboard, poartă mereu ghete de iarnă de damă cu talpă antiderapantă și căptușeală termică

Snowboard pentru începători: avantaje și dezavantaje

Avantaje

Înveți rapid tehnica de bază. De obicei, în primele zile reușești să cobori singură pe o pârtie de începători

Flexibilitate și libertate în mișcare

Mai puțin solicitant pentru genunchi comparativ cu schiatul

Dezavantaje

Primele zile sunt pline de căzături, dar este normal până te obișnuiești cu poziția corectă pe placa de snowboard

Poziția laterală se poate simți ciudat la început

Trebuie să înveți tehnica de ridicare după căzătură ca să eviți oboseala și disconfortul

Cum alegi între schi și snowboard: factori-cheie

Ce tip de personalitate sportivă ai? Dacă îți plac precizia și controlul, alege schi. Dacă preferi libertatea și mișcările fluide, alege snowboarding.

Simți că nu ai stabilitate suficientă în genunchi? Poate snowboardingul este mai potrivit pentru tine. Ai un echilibru bun și forță în picioare? Sesiunile de schi pot deveni preferatele tale.

Cât despre costuri și bugetul alocat, trebuie să știi că echipamentele sunt similare din punctul de vedere al costurilor, dar îți recomandăm închirierea acestora, mai ales dacă ești începătoare. Toate stațiunile oferă servicii de închiriere pentru echipament, care te scutesc de costurile unui echipament nou.

Nu există o alegere greșită sau una corectă. Ambele sporturi sunt distractive, provocatoare și creează amintiri de neuitat. Important este să te simți confortabil, în siguranță și motivată să continui.

Sursa foto: Freepik.com

