  MENIU  
Home > Advertorial > Sandalele de damă : expresia verii în pași de stil

Sandalele de damă : expresia verii în pași de stil

Sandalele de damă : expresia verii în pași de stil
.

Vara este despre libertate, culoare și mișcare. De la plimbări lungi pe faleză până la ieșiri elegante în oraș, încălțămintea potrivită poate face diferența între un outfit banal și unul memorabil. În centrul acestui univers estival se află o piesă care nu încetează să atragă privirile și să ofere confort: sandalele de damă.

Acestea nu mai sunt de mult simple accesorii de vară. Au devenit un mijloc de exprimare, de evidențiere a personalității și de completare a unei garderobe versatile. Modelele variază de la minimaliste și comode, până la sofisticate și statement, acoperind nevoile oricărui stil.

O varietate care inspiră

Diversitatea modelelor de sandale de damă este impresionantă. Acestea se adaptează cu ușurință atât stilului casual, cât și celui elegant, oferind soluții pentru orice tip de activitate. Poți opta pentru o pereche cu barete subțiri și toc mediu pentru o zi de birou, sau pentru o pereche colorată, cu talpă joasă, ideală pentru plimbările de vacanță.

Din ce în ce mai populare sunt modelele care îmbină designul feminin cu funcționalitatea. Femeile caută încălțăminte care să le permită să se miște liber, dar care să nu facă rabat de la stil. Tocmai de aceea, pe străzi, în reviste sau pe rețelele sociale, se observă o preferință tot mai accentuată pentru confort, dar într-o formă care flatează silueta și ținuta.

NU se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică, în Botswana! „Delta este pur și simplu magnifică!”. Avem imaginile / Foto
NU se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică, în Botswana! „Delta este pur și simplu magnifică!”. Avem imaginile / Foto
Recomandarea zilei

De ce sunt preferate vara

Când temperaturile cresc, pielea are nevoie să respire. Sandalele oferă o aerisire naturală și, prin designul lor deschis, reduc senzația de disconfort generată de căldura excesivă. În plus, în combinație cu materialele naturale, precum pielea, efectul este dublu: pielea piciorului respiră, iar aspectul este deopotrivă estetic și practic.

Pe lângă latura funcțională, sandalele de damă au și un rol estetic. O pereche bine aleasă poate evidenția forma gleznei, poate alungi optic piciorul și poate completa armonios întreaga ținută. Fie că porți o rochie lejeră, o pereche de pantaloni largi sau o fustă plisată, acest tip de încălțăminte se adaptează perfect.

Prinsă cu minciuna! Ella și Teo au întreținut, din nou, relații intime la Insula Iubirii. Concurenta a pus la cale un plan atent gândit, dar ispita a dat-o de gol! „Mi-a zis că îmi va spune că îi e rău, să o ajut” Detalii incendiare despre ceea ce nu s-a văzut la TV
Prinsă cu minciuna! Ella și Teo au întreținut, din nou, relații intime la Insula Iubirii. Concurenta a pus la cale un plan atent gândit, dar ispita a dat-o de gol! „Mi-a zis că îmi va spune că îi e rău, să o ajut” Detalii incendiare despre ceea ce nu s-a văzut la TV
Recomandarea zilei

Eleganță cu înălțime: platformele din piele

Printre cele mai apreciate modele în sezonul cald se numără sandale cu platforma elegante din piele. Acestea combină grația unei înălțimi suplimentare cu confortul necesar unei zile active. Platforma asigură o distribuție echilibrată a greutății, ceea ce înseamnă mai puțină presiune pe talpă și un mers mai stabil.

Materialul din piele adaugă un plus de rafinament și este apreciat pentru durabilitatea sa. O pereche de sandale realizată din piele nu doar că arată bine, dar se mulează mai bine pe picior în timp și rezistă mai mult în fața uzurii.

Modelele cu platformă se remarcă prin versatilitate. Pot fi purtate la birou, la evenimente sau chiar în vacanțe urbane, unde confortul și stilul trebuie să meargă mână în mână. Ele sunt dovada clară că eleganța nu trebuie să sacrifice comoditatea.

Stiluri care domină sezonul

Pe lângă modelele clasice cu barete subțiri, sandalele de tip gladiator, cele cu baretă pe gleznă sau cele cu detalii metalice sunt din nou în trend. Culorile neutre precum bej, crem, alb sau negru rămân favorite, însă accentele metalice și tonurile pastel sunt din ce în ce mai prezente pe podiumuri și în colecțiile de vară.

În același timp, se pune accent pe texturi: piele întoarsă, piele lăcuită sau piele perforată. Toate acestea adaugă profunzime designului și permit integrarea cu ușurință în ținutele de zi sau de seară.

Cum se poartă cu stil

Una dintre calitățile de bază ale acestui tip de încălțăminte este ușurința cu care poate fi asortată. Iată câteva sugestii care funcționează perfect:

Cu rochii vaporoase: sandalele adaugă lejeritate și echilibru unei siluete fluide.

Cu jeanși scurți: creează un contrast casual-elegant, mai ales dacă alegi un model sofisticat.

Cu fuste midi sau plisate: oferă un look boem și confortabil, perfect pentru zilele călduroase.

Cu pantaloni palazzo: dacă sunt ușor evazați, o pereche de sandale cu toc sau platformă va adăuga eleganță.

Accesoriile joacă și ele un rol important. O geantă în nuanțe similare cu sandalele sau o brățară discretă din piele pot completa perfect o ținută fără a o supraîncărca.

Ce aleg femeile active

Femeile care au un stil de viață dinamic nu renunță la eleganță, dar caută modele care să le susțină ritmul zilnic. Aici intervin sandalele cu platformă sau cele cu talpă ortopedică, realizate din materiale de calitate. Un model din piele, bine realizat, poate fi purtat cu succes o zi întreagă, fără disconfort.

Sandalele cu platforma elegante din piele rămân o alegere frecventă pentru cele care doresc să îmbine stilul cu funcționalitatea. Acestea oferă un aspect sofisticat, dar pot fi purtate la fel de bine la cumpărături, la birou sau la o ieșire în oraș.

Versatilitatea ca trăsătură definitorie

Sandalele de damă nu mai sunt doar o piesă de sezon. Ele devin o declarație de stil, o extensie a personalității și un instrument de exprimare. Indiferent de vârstă, stil vestimentar sau program zilnic, fiecare femeie poate găsi o pereche care să i se potrivească perfect.

De la cele simple, în culori neutre, până la cele cu design extravagant, fiecare pereche spune o poveste. Iar în sezonul cald, această poveste e despre feminitate, mișcare și autenticitate.

Sursa foto: unsplash.com

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Maria Avram a explodat în mediul online, după ce a fost intens criticată pentru acțiunile ei de la „Insula Iubirii”: „Adevărul este altul”
Maria Avram a explodat în mediul online, după ce a fost intens criticată pentru acțiunile ei de la „Insula Iubirii”: „Adevărul este altul”
Octavian Ursulescu, revoltat după Festivalul Mamaia 2025. "Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte un sfert de piesă?" Ce spune despre organizarea evenimentului. "Ca și cum noi am fi niște pensionari!"
Octavian Ursulescu, revoltat după Festivalul Mamaia 2025. "Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte un sfert de piesă?" Ce spune despre organizarea evenimentului. "Ca și cum noi am fi niște pensionari!"
Proiecte speciale
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Sărbătoare mare azi în România! Milioane de români poartă numele acestor sfinți! Cui spunem "La mulți ani" pe 26 august
Sărbătoare mare azi în România! Milioane de români poartă numele acestor sfinți! Cui spunem "La mulți ani" pe 26 august
Ce femeie superbă a devenit! La 14 ani cucerea România cu piesa "Ochii tăi", apoi a avut o relație zbuciumată cu Florin Chilian. Îndrăgita artistă a devenit mamă și este acum complet schimbată
Ce femeie superbă a devenit! La 14 ani cucerea România cu piesa "Ochii tăi", apoi a avut o relație zbuciumată cu Florin Chilian. Îndrăgita artistă a devenit mamă și este acum complet schimbată
Elle
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Primele rezultate ale anchetei privind decesul lui Felix Baumgartner. Ce au anunțat procurorii din Italia. Dezvăluirile sunt cutremurătoare
Primele rezultate ale anchetei privind decesul lui Felix Baumgartner. Ce au anunțat procurorii din Italia. Dezvăluirile sunt cutremurătoare
Hotelurile vedetelor atrag turiștii pe litoral cu tarife reduse în luna septembrie. Ce surprize le oferă Andreea Bănică sau Simona Halep și cât costă o noapte de cazare
Hotelurile vedetelor atrag turiștii pe litoral cu tarife reduse în luna septembrie. Ce surprize le oferă Andreea Bănică sau Simona Halep și cât costă o noapte de cazare
DailyBusiness.ro
Voucherele de vacanță pentru angajații din educație se acordă în continuare
Voucherele de vacanță pentru angajații din educație se acordă în continuare
Cum ajung angajații cu salariul mare să câștige atât de mulți bani. Secretul dovedit științific care te ajută în carieră
Cum ajung angajații cu salariul mare să câștige atât de mulți bani. Secretul dovedit științific care te ajută în carieră
A1.ro
Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Maria Avram i-a dezvăluit lui Cătălin ce a făcut cu biletul pe care îl căuta Marius
Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Maria Avram i-a dezvăluit lui Cătălin ce a făcut cu biletul pe care îl căuta Marius
Ce surpriză i-au făcut Gabriela Prisăcariu și Tiago lui Dani Oțil, de ziua lui de naștere. Cum a reacționat prezentatorul
Ce surpriză i-au făcut Gabriela Prisăcariu și Tiago lui Dani Oțil, de ziua lui de naștere. Cum a reacționat prezentatorul
Irina Loghin, prima apariție pe scenă după moartea soțului. "Ați fost alături de mine la bine, dar mai ales la greu!" Cum a reacționat publicul când a văzut-o
Irina Loghin, prima apariție pe scenă după moartea soțului. "Ați fost alături de mine la bine, dar mai ales la greu!" Cum a reacționat publicul când a văzut-o
Dana Săvuică a trecut pragul medicului estetician la 55 de ani. La ce intervenție estetică a apelat
Dana Săvuică a trecut pragul medicului estetician la 55 de ani. La ce intervenție estetică a apelat
Din ce face bani Vica Blochina. Vedeta își promovează intens afacerea
Din ce face bani Vica Blochina. Vedeta își promovează intens afacerea
Observator News
Cine este românul găsit mort la groapa de gunoi din Zaragoza. A doua victimă ar fi tot un conaţional
Cine este românul găsit mort la groapa de gunoi din Zaragoza. A doua victimă ar fi tot un conaţional
Libertatea pentru Femei
Cine e reputatul medic care a murit înecat cu fiul lui de 13 ani, în Lacul Snagov. Furtuna de vineri le-a fost fatală. „La cer a urcat un înger cu tatăl său, un om care a făcut mult bine pe pământ, un doctor care va lucra în ceruri”
Cine e reputatul medic care a murit înecat cu fiul lui de 13 ani, în Lacul Snagov. Furtuna de vineri le-a fost fatală. „La cer a urcat un înger cu tatăl său, un om care a făcut mult bine pe pământ, un doctor care va lucra în ceruri”
Trecutul neștiut al Dianei Buzoianu, cel mai tânăr ministru al guvernului Bolojan, care acum s-a luat de guler cu directorii de la Romsilva
Trecutul neștiut al Dianei Buzoianu, cel mai tânăr ministru al guvernului Bolojan, care acum s-a luat de guler cu directorii de la Romsilva
Cât de rea ești în funcție de zodie!
Cât de rea ești în funcție de zodie!
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
Viva.ro
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Unde și-a făcut Elena Udrea apariția ca o adevărată divă și cine a însoțit-o. Imaginile acestea au devenit virale
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Unde și-a făcut Elena Udrea apariția ca o adevărată divă și cine a însoțit-o. Imaginile acestea au devenit virale
Așa arăta Raluca Turcan înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, ridurile mai netezite, nasul mai mic, buzele mai pline și a adoptat un alt stil vestimentar. Cele mai recente fotografii cu fosta ministră au stârnit un val de reacții
Așa arăta Raluca Turcan înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, ridurile mai netezite, nasul mai mic, buzele mai pline și a adoptat un alt stil vestimentar. Cele mai recente fotografii cu fosta ministră au stârnit un val de reacții
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Redactia.ro
Cutremur puternic în România! Pământul s-a zguduit
Cutremur puternic în România! Pământul s-a zguduit
De când se vor trece copiii mici la întreținerea de la bloc
De când se vor trece copiii mici la întreținerea de la bloc
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
TOP 5 alimente de evitat la cină pentru un somn odihnitor
TOP 5 alimente de evitat la cină pentru un somn odihnitor
Atenţie! Aceste suplimente duc la coagularea sângelui dacă sunt luate împreună
Atenţie! Aceste suplimente duc la coagularea sângelui dacă sunt luate împreună
PONTURI. Iată cum poţi afla vârsta reală a inimii tale! Oamenii de ştiinţă recomandă un calcul simplu
PONTURI. Iată cum poţi afla vârsta reală a inimii tale! Oamenii de ştiinţă recomandă un calcul simplu
Alertă! Explozie de cazuri de COVID-19 la graniţa României! Varianta Stratus, extrem de contagioasă
Alertă! Explozie de cazuri de COVID-19 la graniţa României! Varianta Stratus, extrem de contagioasă
TV Mania
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
Andreea Esca în vacanță de vis la Saint-Tropez! „Nu mai e ca acum 30 de ani” Imaginile de pe Coasta de Azur care îți taie respirația!
Andreea Esca în vacanță de vis la Saint-Tropez! „Nu mai e ca acum 30 de ani” Imaginile de pe Coasta de Azur care îți taie respirația!
Toamna asta se anunță incendiară! Premierele pe care nu vrei să le ratezi la Pro TV și Antena 1
Toamna asta se anunță incendiară! Premierele pe care nu vrei să le ratezi la Pro TV și Antena 1
Detalii picante din trecutul ispitei Narcis Bujor. Ce fostă concurentă de la „Chefi la cuțite” i-a pus inima pe jar
Detalii picante din trecutul ispitei Narcis Bujor. Ce fostă concurentă de la „Chefi la cuțite” i-a pus inima pe jar
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
Îl mai recunoști? Acum e unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din România! În trecut a avut o altă meserie
Îl mai recunoști? Acum e unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din România! În trecut a avut o altă meserie
Aurel Moldoveanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Fanii au rămas șocați! Ce și-a făcut la față?
Aurel Moldoveanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Fanii au rămas șocați! Ce și-a făcut la față?
O recunoști pe celebra actriță? I-a cucerit pe toți cu frumusețea ei, în tinerețe. Astăzi, e total schimbată!
O recunoști pe celebra actriță? I-a cucerit pe toți cu frumusețea ei, în tinerețe. Astăzi, e total schimbată!
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton