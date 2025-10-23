  MENIU  
„Să nu ucizi." – o campanie a Ştirilor Kanal D împotriva femicidului

„Să nu ucizi.” – o campanie a Ştirilor Kanal D împotriva femicidului

„Să nu ucizi.” – o campanie a Ştirilor Kanal D împotriva femicidului
Actualizat 23.10.2025, 12:29

 O urgenţă naţională, care are nevoie de o lege pe măsură

În fiecare an, zeci de femei din România își pierd viaţa în urma violenței domestice. Ele nu reprezintă simple statistici.  Sunt fiice, mame, surori, prietene – femei care au fost reduse la tăcere de un act criminal, dar și de un sistem care nu le-a protejat la timp. Pentru fiecare dintre victimele femicidului acum este prea târziu, dar există încă zeci, sute de potenţiale victime în întreaga ţară. 

Campania Ştirilor Kanal D „Să nu ucizi.” vine să rupă această tăcere și să ceară o lege mult mai fermă pentru descurajarea acestor crime, măsuri concrete împotriva unui flagel care seceră o viaţă în fiecare săptămână. 

Bilanțul este unul înfiorător. În România, 5 femei sunt ucise, în medie, în fiecare lună, 165 sunt bătute zilnic de partener. Una din 4 femei din țara noastră a cunoscut abuzul cel puțin o dată în viață.  (sursa: raport comisie parlamentară “România fără violenţă domestică). În spatele fiecărui caz se află o istorie de teamă, tăcere și lipsă de reacție din partea celor din jur, dar şi a autorităţilor.  Femicidul este crimă sistematică si expresia extremă a unei violenţe cu repetiţie împotriva femeilor, o tragedie care afectează victima, familia victimei, dar şi comunitatăţi, acaparând întreaga societate. Tocmai de aceea această realitate îngrijorătoare, care se amplifică de la o saptămână la alta, trebuie tratată ca o urgenţă naţională.

Mihai Ghiţă, managerul Stirilor Kanal D şi prezentatorul emisiunii “Asta-i Romania!”,

Crima este ultimul act al unui lanț de abuzuri, agresiuni, de suferinţe. Fiecare viață pierdută este și un eșec al nostru, ca societate. Fiecare dintre noi trebuie să semnaleze abuzul, să nu închidă ochii și să ceară instituțiilor abilitate să ia atitudine. Ne dorim schimbarea legii, justiție reală pentru victime, ne dorim prevenție și o societate în care să nu dicteze frica. Cerem cu voce tare acţiune, responsabilitate, empatie. Prevenirea femicidului nu este opțională, este o datorie morală și socială”, a spus Mihai Ghiţă, managerul Stirilor Kanal D şi prezentatorul emisiunii “Asta-i Romania!”, de la Kanal D.

Începând din 28 octombrie, în fiecare marţi, în cadrul Stirilor Kanal D din Prime Time,  vor fi difuzate reportaje despre cazuri care au zguduit intreaga ţara, vom afla parcursul unor tragedii care ar fi putut fi prevenite, vom afla detalii cutremuratoare chiar de la supravieţuitoare, de la apropiaţi ai victimelor, vom sta de vorba cu autorităţile, cu cei care ar putea sa vina cu solutii concrete pentru a opri această spirală a violenţei. 

Doar prin solidaritate, intervenție timpurie și politici eficiente putem construi o societate în care femeile să trăiască în siguranță, nu în frică. Ne dorim să aducem în atenţie suferința ascunsă, să dăm voce victimelor violentei domestice și să cerem, cu voce tare, schimbarea legii, acțiune și responsabilitate din partea comunității și a autorităților.  

Claudia Costandiş, reporter al Stirilor Kanal D

Claudia Costandiş, reporter al Stirilor Kanal D, a realizat întreaga serie de reportaje din cadrul campaniei.  Demersul Ştirilor Kanal D va fi susţinut de vedetele Kanal D, Kanal D2 si Radio Impuls, în toate emisiunile celor două staţii TV şi ale radioului,  precum şi pe proprietăţile Digital din portofoliul Dogan Media.

Fiţi alături de Stirile Kanal D, în campania “Sa nu ucizi.”, îndreptată impotriva femicidului şi a violenţei domestice!  Când nu este prea tarziu, să acţionăm şi să spunem cu voce tare: “Sa nu ucizi” .

 În caz de urgență, numărul Telverde destinat victimelor violenţei domestice 0800.500.333 este pus la dispoziţie tuturor celor care au nevoie de ajutor sau care vor să semnaleze un caz de violenţă domestică.

Sursa foto: Kanal D

