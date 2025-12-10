Rolul chirurgiei bariatrice în îmbunătățirea calității vieții pacienților cu obezitate

Obezitatea afectează milioane de persoane, având impact asupra sănătății fizice, psihice și sociale. Pentru mulți, metodele clasice de control al greutății – dietă, sport, tratamente medicamentoase – nu aduc rezultatele dorite sau nu mențin scăderea în greutate pe termen lung. Contextul medical modern oferă alternative, iar chirurgia bariatrică devine soluția tot mai frecventă pentru persoanele care se confruntă cu obezitate severă. Descoperă cum această intervenție poate schimba modul în care trăiești și ce implică fiecare etapă a procesului.

Ce este chirurgia bariatrică și la cine se adresează?

Chirurgia bariatrică reunește mai multe proceduri chirurgicale care modifică stomacul și uneori intestinul, cu scopul de a reduce consumul alimentar și absorbția caloriilor. Medicul recomandă aceste intervenții adulților cu indice de masă corporală (IMC) mare, care nu reușesc să slăbească folosind metode convenționale, în special celor cu boli asociate obezității, precum diabetul zaharat de tip 2 sau hipertensiunea arterială.

Tipuri de operații bariatrice

Există mai multe tehnici de bariatrie, fiecare cu beneficii specifice:

Gastrectomia longitudinală (sleeve gastric): Stomacul capătă o formă tubulară, ceea ce reduce cantitatea de alimente consumată la fiecare masă și scade nivelurile unor hormoni implicați în foame.

Stomacul capătă o formă tubulară, ceea ce reduce cantitatea de alimente consumată la fiecare masă și scade nivelurile unor hormoni implicați în foame. Bypass-ul gastric: Medicul combină reducerea volumului stomacului cu modificarea traseului alimentelor prin intestin, ceea ce influențează direct absorbția caloriilor și controlează glicemia.

Medicul combină reducerea volumului stomacului cu modificarea traseului alimentelor prin intestin, ceea ce influențează direct absorbția caloriilor și controlează glicemia. Bandarea gastrică: Chirurgul aplică un inel reglabil în jurul stomacului. Această procedură permite reglarea ulterioară a dimensiunii stomacului și, deși oferă rezultate mai moderate, se integrează bine pentru pacienții care doresc o opțiune reversibilă.

Tehnicile moderne, cum ar fi laparoscopia, scurtează recuperarea și reduc disconfortul postoperator.

Beneficiile pentru calitatea vieții

Schimbările după o operație bariatrică depășesc scăderea kilogramelor. Foarte mulți pacienți observă îmbunătățiri ale sănătății generale: glicemia revine la normal, necesarul de medicamente pentru hipertensiune scade sau chiar dispare, iar simptomele respiratorii legate de apneea de somn se atenuează. Mai mult, durerile articulare, dificultățile la mișcare și senzația de oboseală dispar treptat.

Cifrele obținute în studii indică faptul că majoritatea celor operați reușesc să mențină pierderea în greutate chiar și la ani distanță de intervenție. De exemplu, o persoană diagnosticată anterior cu diabet zaharat de tip 2 poate reduce drastic doza de insulină sau poate ajunge să nu mai aibă nevoie de tratament, sub îndrumarea medicului.

Pe lângă beneficiile fizice, operația susține și aspectele sociale și psihologice: crește stima de sine, scade stigmatizarea, iar reintegrarea în activități sociale devine mai ușoară. Persoanele active după operație participă din nou la activități zilnice, cum ar fi mersul la plimbare sau urcarea scărilor, fără dificultățile resimțite înainte.

În plus, centrele dedicate de bariatrie oferă consiliere continuă pentru adaptarea la noul stil de viață, atât înainte, cât și după operație.

Riscuri, contraindicații și monitorizare

Deși beneficiile pot fi mari, chirurgia bariatrică implică anumite riscuri. Complicațiile posibile includ infecții, sângerări sau fistule. Specialiștii atrag atenția asupra deficiențelor nutriționale, care pot apărea dacă pacientul nu respectă recomandările legate de alimentație și suplimente.

Nu orice persoană cu suprapondere sau obezitate se califică pentru intervenție. Medicii indică aceste proceduri doar dacă pacientul îndeplinește anumite criterii stricte, iar starea generală permite efectuarea unei astfel de operații. Evaluarea implică analize amănunțite, consulturi interdisciplinare și discuții cu psihologul.

Pași importanți înainte și după operație

Procesul începe cu o etapă de evaluare, în care medicii stabilesc dacă ești un candidat potrivit. Urmează:

Analize medicale specifice Consult psihologic Planificare nutrițională Alegerea tipului de operație împreună cu echipa medicală

După intervenție, -pacienții trec printr-o perioadă de recuperare supravegheată medical. Specialiștii recomandă:

alimentație adaptată, treptat, la noul stomac;

suplimente prescrise pentru evitarea carențelor;

vizite regulate la medic pentru monitorizarea stării de sănătate;

consiliere psihologică și sprijin pentru adoptarea unor rutine sănătoase.

Respectarea acestor pași crește șansele de succes pe termen lung.

Chirurgia bariatrică reprezintă o soluție medicală dovedită pentru persoanele cu obezitate care nu reușesc să slăbească prin alte metode. Această opțiune poate aduce îmbunătățiri semnificative în sănătate, mobilitate și calitatea vieții, însă decizia trebuie luată după consultări repetate cu specialiști și informare corectă.

Acest articol are rol informativ și nu înlocuiește consultația medicală de specialitate.

