Rochia care a cucerit o divă globală: cum o româncă a devenit designerul preferat al Thalíei

Într-o industrie dominată de marile case de modă internaționale, povestea Roxanei Ostroveanu, o creatoare din România care ajunge să îmbrace una dintre cele mai iubite artiste latino ale lumii este mai mult decât un succes pentru moda românească.

Thalía, artistă emblematică a culturii pop latino și figură iconică pentru publicul din România încă din perioada telenovelei Sărmana Maria, revine în atenția publicului cu un nou proiect muzical de impact. Însă, dincolo de performanța piesei Miro tu cara en la luna, atenția industriei s-a concentrat asupra unui element-cheie: rochia purtată de artistă. Cleopatra dress: catifea, putere, feminitate

În videoclipul devenit viral — peste 5 milioane de vizualizări în prima săptămână — Thalía apare într-o rochie Cleopatra din catifea, o piesă cu alură regală, dramatică și profund feminină. Catifeaua, material dificil și pretențios, este folosită aici ca simbol al luxului atemporal, iar croiul accentuează silueta într-o manieră elegantă, fără artificii inutile.

Rochia poartă semnătura brandului IMROSKA, fondat de designerul român Roxana Ostroveanu care reușește să traducă feminitatea contemporană într-un limbaj couture recognoscibil la nivel internațional. Apariția nu este întâmplătoare și nici singulară: aceeași piesă vestimentară apare și pe cover-ul oficial al melodiei, prezent pe platforme globale precum Spotify și Amazon Music.

De la alegere estetică la preferință personală

Un detaliu esențial pentru industrie este faptul că Thalía a menționat în mod explicit creația IMROSKA în postările sale personale din social media, vorbind despre eleganța, forța și emoția transmise de rochie. Într-un univers în care artiștii colaborează constant cu zeci de branduri, această validare publică transformă rochia dintr-un styling de moment într-un simbol al unei relații de încredere între artist și designer.

Pentru IMROSKA, acest moment marchează mai mult decât o apariție mediatică: este confirmarea faptului că o creatoare din România poate deveni designerul preferat al unei vedete internaționale, nu prin exces sau trend, ci prin rafinament, construcție impecabilă și identitate clară.

Moda românească, pe scena globală

Apariția rochiei Cleopatra în contextul unui proiect muzical internațional de amploare repoziționează moda românească într-o zonă de lux cultural, unde designul nu mai este doar estetic, ci narativ. Într-o epocă a colaborărilor rapide, IMROSKA demonstrează că luxul real se construiește prin consistență și emoție, nu prin volum.

Pentru Thalía, rochia devine extensia vizuală a muzicii sale. Pentru IMROSKA, este momentul în care designul românesc își revendică locul firesc pe harta globală a modei — purtat, asumat și celebrat de una dintre cele mai influente artiste latino ale lumii.

