Roborock devine brandul numărul 1 la nivel global în categoria roboților de curățenie inteligenți

Compania ocupă primul loc la nivel mondial ca număr de livrări și cotă de piață în 2025 și își consolidează poziția de lider pe segmentul roboților aspirator

Roborock a anunțat că a devenit marca nr. 1 mondială de roboți de curățenie inteligenți în 2025, potrivit IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker. Această recunoaștere reflectă leadershipul tehnologic al Roborock și expansiunea globală accelerată într-o industrie care intră într-o nouă etapă de dezvoltare, definită de extinderea portofoliilor de produse.

Conform IDC, luând în calcul companiile care comercializează aspiratoare robot, mașini de tuns iarba robotizate și alte tipuri de roboți pentru uz casnic, Roborock s-a clasat pe primul loc la nivel global în funcție de livrări (5,8 milioane de unități în 2025) și cotă de piață (17,7%). În România, Roborock este lider pe piața aspiratoarelor robot (RVC), în funcție de valoarea vânzărilor, încă din 2021.

În ceea ce privește segmentul roboților de curățenie inteligenți (RVC), Roborock s-a clasat constant pe primul loc în clasamentele IDC încă din a doua jumătate a anului 2023. În a doua jumătate a anului 2025, compania a atins o cotă de piață de 24,1%, cea mai ridicată de până acum, devenind pentru al treilea an consecutiv marca numărul 1 la nivel global în acest segment.

Numărul 1 la nivel global și pe piețe cheie din America, Europa și Asia

Analiza IDC evidențiază accelerarea dinamicii concurențiale globale, determinată de ritmul rapid al inovației, dezvoltarea inteligenței artificiale și influența tot mai mare a brandurilor chinezești pe piețele internaționale.

În acest context, Roborock a obținut pentru prima dată poziția de lider global nu doar în categoria aspiratoarelor robotizate, ci și în rândul tuturor producătorilor care activează în categorii extinse de produse pentru curățenie, incluzând aspiratoare robotizate, roboți de tuns gazonul și alte soluții pentru locuință.

Pe segmentul aspiratoarelor robotizate (RVC), Roborock a dominat clasamentele IDC în mod constant, trimestru de trimestru, atingând o cotă de piață de 24,1% în a doua jumătate a anului 2025.

IDC menționează, de asemenea, că Roborock s-a clasat pe primul loc în piețe importante precum Statele Unite, Germania și Coreea de Sud, evidențiind competitivitatea produselor sale la nivel global, pentru diverse tipuri de locuințe și obiceiuri de utilizare.

Succesul Roborock este susținut de avantajele tehnologice, extinderea internațională și un portofoliu de produse în continuă dezvoltare.

AI și performanța de curățare, diferențiatori pe termen lung

Rezultatul vine pe fondul creșterii întregii piețe de robotică pentru curățenia locuinței. Conform IDC, livrările globale au atins 32,72 milioane de unități în 2025, în creștere cu 20,1% față de anul precedent.

În cadrul acestei piețe, segmentul aspiratoarelor robotizate a înregistrat o creștere anuală de 17,1%, consolidându-și rolul central în dezvoltarea categoriei.

IDC subliniază că următoarea etapă de competiție va fi determinată de capabilitățile AI, inclusiv fuziunea datelor provenite de la senzori multipli, luarea deciziilor, înțelegerea mediului, evitarea obstacolelor, planificarea traseelor, recunoașterea petelor, auto-recuperarea și interacțiunea cu utilizatorul. În același timp, performanța de curățare rămâne criteriul fundamental pentru consumatori.

Roborock este recunoscut pentru dezvoltarea unor algoritmi avansați de curățare, integrați cu module hardware performante. Modelul Saros Z70 introduce brațul robotic OmniGrip, capabil să recunoască, să mute și să depoziteze obiecte mici în locații prestabilite. Saros Z70 este în prezent singurul model disponibil comercial care poate realiza aceste operațiuni în mod autonom.

La CES 2026, Roborock a prezentat și conceptul Saros Rover, evidențiind direcția de dezvoltare a noilor algoritmi AI, capabili să permită robotului să curețe scări, să traverseze suprafețe înclinate și să acceseze spații care depășesc scenariile tradiționale de utilizare.

Tot în cadrul CES 2026, compania a anunțat la nivel global modelele Saros 20 și Saros 20 Sonic, care aduc îmbunătățiri semnificative în designul ultra-subțire și performanța de curățare, asigurând o tranziție fluidă între diferite tipuri de suprafețe.

Extindere continuă a portofoliului

Roborock își extinde constant portofoliul de produse și tehnologii. În septembrie 2025, compania a intrat pe segmentul roboților de tuns gazonul în Europa, iar în ianuarie 2026 a anunțat extinderea acestei categorii și pe piața din Statele Unite. Împreună cu proiecte precum Saros Rover, aceste inițiative reflectă strategia companiei de a extinde utilizarea roboticii în cât mai multe scenarii din viața de zi cu zi.

Despre Roborock

Roborock este un brand de referință în domeniul soluțiilor inteligente de curățenie, recunoscut la nivel global pentru inovația și performanța produselor sale. Potrivit IDC, compania ocupă poziția de cel mai bine vândut brand de aspiratoare robot încă din 2023 și, în 2025, a devenit lider mondial în categoria Smart Cleaning Robots, care include producătorii de aspiratoare robot, roboți pentru tuns gazonul, precum și soluții pentru curățarea piscinelor și a ferestrelor.

Portofoliul Roborock cuprinde o gamă extinsă de produse, de la aspiratoare robot și verticale fără fir, până la aspiratoare wet/dry, roboți pentru tuns gazonul și mașini de spălat cu uscător. Printr-o abordare centrată pe utilizator și susținută de cercetare și dezvoltare continuă, compania creează soluții adaptate diverselor nevoi de curățenie, fiind prezentă în peste 170 de țări și regiuni.

Cu sediul central în Beijing și subsidiare strategice în piețe-cheie precum Statele Unite, Japonia, Olanda, Polonia, Germania și Coreea de Sud, Roborock își consolidează constant prezența la nivel global. Începând cu 2026, compania deservește peste 22 de milioane de gospodării din întreaga lume.

Pentru mai multe informații, vizitați https://global.roborock.com/.

