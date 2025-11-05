RMN-ul mamar: investigația cu cea mai mare sensibilitate în depistarea cancerului de sân

Cancerul de sân continuă să fie cea mai frecventă formă de cancer la femei, dar poate fi tratat cu succes dacă este depistat la timp. Cu cât este descoperit mai devreme, cu atât șansele de vindecare sunt mai mari. Totuși, în România, multe femei ajung la medic târziu, uneori abia după ce apar simptome vizibile sau durere. În aceste cazuri, investigațiile imagistice moderne, precum RMN-ul mamar, pot face diferența între un tratament simplu și o intervenție complexă.

RMN-ul mamar (imagistica prin rezonanță magnetică) este cea mai precisă metodă de examinare a sânului disponibilă astăzi. Folosește unde magnetice și radio pentru a crea imagini foarte clare și detaliate, fără a expune pacientul la radiații. Investigația este complet sigură, nedureroasă și oferă medicului informații esențiale despre structura glandei mamare, vascularizația acesteia și eventualele modificări care pot semnala o boală. „RMN-ul mamar este investigația cu cea mai mare sensibilitate în depistarea cancerului de sân. Poate identifica leziuni de câțiva milimetri, mult înainte ca acestea să fie detectabile la mamografie sau ecografie”, explică Dr. Mihai Toma, medic primar Radiologie-Imagistică Medicală în cadrul M Hospital.

Această metodă este indicată în special femeilor care au sâni denși – o caracteristică anatomică ce poate face ca mamografia să nu fie suficient de clară. Țesutul mamar dens are o structură compactă, ceea ce îngreunează observarea leziunilor mici pe imaginile radiografice. În România, un procent semnificativ de femei, mai ales cele tinere, se încadrează în această categorie.

RMN-ul mamar este, de asemenea, recomandat femeilor cu risc crescut de cancer – de exemplu, celor care au mutațiile genetice BRCA1 sau BRCA2, antecedente familiale semnificative sau care au fost deja diagnosticate cu o formă de cancer la un sân. De asemenea, este o metodă ideală pentru monitorizarea rezultatelor tratamentului oncologic sau pentru urmărirea pacientelor care au suferit o intervenție chirurgicală. „Femeile nu ar trebui să aștepte să apară simptome pentru a face investigații. RMN-ul este sigur, nu iradiază și oferă informații complete. În multe cazuri, investigația oferă liniștea că totul este în regulă”, adaugă Dr. Mihai Toma, medic primar Radiologie-Imagistică Medicală.

Procedura este simplă: pacienta stă întinsă pe burtă, într-un aparat care arată ca un tunel. Investigația durează între 20 și 30 de minute și este complet nedureroasă. În unele cazuri, se administrează o substanță de contrast, care ajută la diferențierea țesuturilor sănătoase de cele care ar putea prezenta modificări. După investigație, femeia își poate relua imediat activitățile obișnuite.

Importanța RMN-ului mamar este cu atât mai mare cu cât cancerul de sân nu doare în fazele incipiente. În stadiile timpurii, nu există modificări vizibile sau simptome care să alarmeze pacienta. De aceea, depistarea preventivă este esențială.

Pe lângă acuratețea diagnostică, RMN-ul mamar este extrem de util și în planificarea intervențiilor chirurgicale, permițând evaluarea exactă a dimensiunii și localizării unei tumori. De asemenea, ajută la identificarea posibilelor formațiuni multiple care nu pot fi vizibile prin alte metode.

