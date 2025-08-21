  MENIU  
Home > Advertorial > Rinită alergică sau virală: cum facem diferența?

Rinită alergică sau virală: cum facem diferența?

Rinită alergică sau virală: cum facem diferența?
.

Nas înfundat, strănuturi repetate, secreții nazale abundente – sunt simptome extrem de comune, pe care majoritatea dintre noi le experimentăm de câteva ori pe an. Adesea, punem aceste manifestări pe seama unei simple „răceli” și apelăm la remedii simptomatice, așteptând ca problema să treacă de la sine. Însă, în spatele acestor simptome supărătoare se pot ascunde două afecțiuni complet diferite ca mecanism și, implicit, ca abordare terapeutică: rinita virală (răceala comună) și rinita alergică.

Înțelegerea diferențelor dintre cele două este esențială, deoarece un tratament nepotrivit nu doar că va fi ineficient, dar poate prelungi disconfortul sau poate masca o problemă cronică. Utilizarea antibioticelor este inutilă în ambele cazuri, iar decongestionantele nazale folosite pe termen lung pot crea dependență. De aceea, un diagnostic corect, stabilit de un medic, este primul pas către o vindecare rapidă sau un management eficient pe termen lung.

Rinita Virală (Răceala Comună)

Rinita virală este o infecție a mucoasei nazale cauzată de unul dintre numeroasele virusuri respiratorii. Este extrem de contagioasă și apare, de obicei, în sezoanele reci.

Cum o recunoști? Debutul este, de regulă, treptat. Adesea începe cu o stare generală de disconfort, oboseală, dureri de cap sau durere în gât, urmată la 1-2 zile de simptomele nazale. Secrețiile nazale sunt la început apoase și clare, dar după câteva zile pot deveni mai groase și de culoare galben-verzuie. Este important de știut că această modificare a culorii nu indică neapărat o suprainfecție bacteriană, ci este un semn al răspunsului imunitar normal al organismului. Un element distinctiv este prezența altor simptome generale, precum febra ușoară, durerile musculare sau tusea. Durata unei rinite virale este autolimitată, simptomele atingând un maxim în 2-3 zile și dispărând, de obicei, în 7-10 zile.

Răzbunarea lui Andrei. Când s-au difuzat imaginile la TV, cu iubita lui și ispita Teo, tânărul spunea că nu e deloc supărat, ba chiar e bucuros că a aflat adevărul despre femeia de lângă el, înainte de nuntă. A stat, s-a gândit, iar ce a făcut înainte de finalul emisiunii e uluitor! Incredibil cum s-a răzbunat!!
Răzbunarea lui Andrei. Când s-au difuzat imaginile la TV, cu iubita lui și ispita Teo, tânărul spunea că nu e deloc supărat, ba chiar e bucuros că a aflat adevărul despre femeia de lângă el, înainte de nuntă. A stat, s-a gândit, iar ce a făcut înainte de finalul emisiunii e uluitor! Incredibil cum s-a răzbunat!!
Recomandarea zilei

Rinita Alergică: Un sistem imunitar hiper-reactiv

Rinita alergică, pe de altă parte, nu este o infecție, ci un răspuns exagerat al sistemului imunitar la particule inofensive din mediu (alergeni), precum polenul, acarienii din praf sau părul de animale.

Cum o recunoști? Debutul este adesea brusc și exploziv, apărând la scurt timp după contactul cu alergenul. Simptomul cheie, care face cel mai adesea diferența, este mâncărimea (pruritul). Pacienții se plâng de mâncărimi intense la nivelul nasului, ochilor, gâtului și chiar al urechilor, un simptom care este absent în răceala comună. Strănuturile sunt frecvente și apar în salve (mai multe la rând). Secrețiile nazale sunt constant apoase și clare („ca apa”). Adesea, se asociază și cu simptome oculare (conjunctivită alergică): ochi roșii, lăcrimare și mâncărime. Rinita alergică nu este însoțită de febră sau dureri musculare, iar durata ei depinde strict de expunerea la alergen – poate dura săptămâni în timpul unui sezon polinic sau poate fi prezentă tot anul.

"Au primit și o sumă de bani în plus!" Daiana Prodan, fostă concurentă la Insula Iubirii, rupe tăcerea despre scena fierbinte din baie, dintre Ella și Teo, după ce s-a spus că a fost regizată. "Despre asta e show-ul. Vă zic din experiență!"
"Au primit și o sumă de bani în plus!" Daiana Prodan, fostă concurentă la Insula Iubirii, rupe tăcerea despre scena fierbinte din baie, dintre Ella și Teo, după ce s-a spus că a fost regizată. "Despre asta e show-ul. Vă zic din experiență!"
Recomandarea zilei

Importanța diagnosticului corect

Deoarece un autodiagnostic poate fi dificil, iar un tratament nepotrivit poate prelungi disconfortul, evaluarea de către un specialist este esențială. Pentru a identifica cu precizie cauza simptomelor dumneavoastră și pentru a exclude alte afecțiuni, un consult la alergologie în Suceava este cea mai sigură cale de a obține un diagnostic corect. Medicul alergolog poate recomanda teste specifice (cutanate sau de sânge) pentru a confirma o eventuală alergie și pentru a identifica exact agentul cauzator. De asemenea, în rețeaua noastră de clinici și centre medicale, se poate efectua consult alergologic și în Vatra Dornei, Iași și Rădăuți.

Concluzie

Deși se pot manifesta asemănător, rinita virală și cea alergică sunt două entități distincte. Prima este o infecție tranzitorie care necesită tratament simptomatic, în timp ce a doua este o afecțiune cronică ce necesită o strategie pe termen lung, bazată pe evitarea alergenilor și medicație specifică. A fi atent la contextul apariției, la durata simptomelor și la prezența mâncărimii te poate ajuta să faci diferența. Pentru un diagnostic de certitudine și un plan de tratament personalizat, apelează cu încredere la specialiștii Dorna Medical.

Sursa foto: shutterstock.com

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Gina Pistol, dezvăluiri șocante despre cum a rămas însărcinată: „Aveam ritualul acesta de rugăciuni și un brâu”. Medicii nu i-au dat nicio șansă
Gina Pistol, dezvăluiri șocante despre cum a rămas însărcinată: „Aveam ritualul acesta de rugăciuni și un brâu”. Medicii nu i-au dat nicio șansă
Bianca de la Insula Iubirii a izbucnit în lacrimi după ce a văzut imaginile cu Marian: „Îl fac astea cum vor ele. I-am zis că e bleguț” 
Bianca de la Insula Iubirii a izbucnit în lacrimi după ce a văzut imaginile cu Marian: „Îl fac astea cum vor ele. I-am zis că e bleguț” 
Proiecte speciale
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Fiica Antoniei, primele poze cu iubitul! La 15 ani, Maya e îndrăgostită și transformată radicat! E copia mamei sale
Fiica Antoniei, primele poze cu iubitul! La 15 ani, Maya e îndrăgostită și transformată radicat! E copia mamei sale
Cât de bogați sunt socrii Andreei Esca. Imaginile de la Nisa i-au dat acum de gol. Ce meserie a avut, de fapt, “tatăl socru” Melkon Eram, armean la origine
Cât de bogați sunt socrii Andreei Esca. Imaginile de la Nisa i-au dat acum de gol. Ce meserie a avut, de fapt, “tatăl socru” Melkon Eram, armean la origine
Elle
Cash Warren, fostul soț al Jessicăi Alba, văzut în timp ce o sărută pe noua lui parteneră, cu 21 de ani mai tânără decât el. Producătorul de film iubește din nou după divorțul de actriță și nu se ferește să arate acest lucru
Cash Warren, fostul soț al Jessicăi Alba, văzut în timp ce o sărută pe noua lui parteneră, cu 21 de ani mai tânără decât el. Producătorul de film iubește din nou după divorțul de actriță și nu se ferește să arate acest lucru
Alina Eremia, mărturisiri după ce s-a căsătorit cu Edi Barbu. Mesajul transmis de artistă: „S-a semnat contractul...”
Alina Eremia, mărturisiri după ce s-a căsătorit cu Edi Barbu. Mesajul transmis de artistă: „S-a semnat contractul...”
Anunț NEAȘTEPTAT! Unul dintre jurații "Românii au talent" părăsește emisiunea de la PRO TV. PRIMELE declarații: "Fac o pauză de televiziune"
Anunț NEAȘTEPTAT! Unul dintre jurații "Românii au talent" părăsește emisiunea de la PRO TV. PRIMELE declarații: "Fac o pauză de televiziune"
DailyBusiness.ro
O nouă campanie de propagandă a Moscovei în România: „Rusia nu este dușmanul meu”. Mesajul a ajuns și în alte țări europene
O nouă campanie de propagandă a Moscovei în România: „Rusia nu este dușmanul meu”. Mesajul a ajuns și în alte țări europene
Ianis Hagi, în culmea fericirii. Soția sa, Elena, a născut un băiețel. Gică Hagi, pentru prima dată bunic
Ianis Hagi, în culmea fericirii. Soția sa, Elena, a născut un băiețel. Gică Hagi, pentru prima dată bunic
A1.ro
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții
Câți bani cere Delia pentru un minut petrecut pe scenă. Suma uriașă pe care a câștigat-o artista în 2024
Câți bani cere Delia pentru un minut petrecut pe scenă. Suma uriașă pe care a câștigat-o artista în 2024
Horoscop 22 august 2025. Soarele intră în zodia Fecioară. Zodia care va avea o zi de coșmar. Nimic nu îi merge bine.
Horoscop 22 august 2025. Soarele intră în zodia Fecioară. Zodia care va avea o zi de coșmar. Nimic nu îi merge bine.
Maria Avram de la Insula Iubirii explică bilețelele de dragoste scrise lui Cătălin. Cum a motivat gestul care l-a făcut pe soțul ei să declare că divorțează
Maria Avram de la Insula Iubirii explică bilețelele de dragoste scrise lui Cătălin. Cum a motivat gestul care l-a făcut pe soțul ei să declare că divorțează
O fostă ispită de la „Insula Iubirii”, despre jocurile de culise ale producătorilor emisiunii: „Ne puneau condiții”
O fostă ispită de la „Insula Iubirii”, despre jocurile de culise ale producătorilor emisiunii: „Ne puneau condiții”
Observator News
Şi-a ucis soţia şi s-a aruncat pe fereastră. Incident tulburător în Craiova
Şi-a ucis soţia şi s-a aruncat pe fereastră. Incident tulburător în Craiova
Libertatea pentru Femei
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Ultima oră! Demisie din PRO TV! Cine pleacă din juriul “Românii au talent”. Știrea zilei vine din televiziune și nimeni nu se aștepta la asta
Ultima oră! Demisie din PRO TV! Cine pleacă din juriul “Românii au talent”. Știrea zilei vine din televiziune și nimeni nu se aștepta la asta
Alexia, pas uriaș în relația cu Tonghi! L-a dus la bunicii din Franța, Esca l-a adoptat deja de "ginere", imaginile astea spun tot! Ce n-o să vezi prea curând la TV
Alexia, pas uriaș în relația cu Tonghi! L-a dus la bunicii din Franța, Esca l-a adoptat deja de "ginere", imaginile astea spun tot! Ce n-o să vezi prea curând la TV
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
Viva.ro
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Alertă medicală. Un medicament obișnuit a dus la halucinații și diagnostic greșit
Alertă medicală. Un medicament obișnuit a dus la halucinații și diagnostic greșit
Alertă alimentară: Cafea retrasă de pe piață! Risc de perforație intestinală
Alertă alimentară: Cafea retrasă de pe piață! Risc de perforație intestinală
Topul celor mai bune spitale din lume – 2025
Topul celor mai bune spitale din lume – 2025
Guvernul a aprobat legea pensiilor private. Ce sumă pot retrage românii la pensionare
Guvernul a aprobat legea pensiilor private. Ce sumă pot retrage românii la pensionare
TV Mania
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Vedeta Pro TV, anunț surpriză: se retrage de la „Românii au talent”. „De anul acesta, emisiunea merge mai departe fără mine”
Vedeta Pro TV, anunț surpriză: se retrage de la „Românii au talent”. „De anul acesta, emisiunea merge mai departe fără mine”
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Cum arată azi Thalía, la 30 de ani de la Sărmana Maria! GALERIE FOTO și povești nespuse
Cum arată azi Thalía, la 30 de ani de la Sărmana Maria! GALERIE FOTO și povești nespuse
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
Semne clare că ai fost deocheat! Leacurile pe care bătrânii le folosesc pentru a alunga rapid deochiul
Semne clare că ai fost deocheat! Leacurile pe care bătrânii le folosesc pentru a alunga rapid deochiul
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan? A dispărut de la tv de mai bine de 10 ani. Cum arată acum, la 49 de ani! Imagini ireale cu fosta vedetă
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan? A dispărut de la tv de mai bine de 10 ani. Cum arată acum, la 49 de ani! Imagini ireale cu fosta vedetă
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton