Rinită alergică sau virală: cum facem diferența?

Nas înfundat, strănuturi repetate, secreții nazale abundente – sunt simptome extrem de comune, pe care majoritatea dintre noi le experimentăm de câteva ori pe an. Adesea, punem aceste manifestări pe seama unei simple „răceli” și apelăm la remedii simptomatice, așteptând ca problema să treacă de la sine. Însă, în spatele acestor simptome supărătoare se pot ascunde două afecțiuni complet diferite ca mecanism și, implicit, ca abordare terapeutică: rinita virală (răceala comună) și rinita alergică.

Înțelegerea diferențelor dintre cele două este esențială, deoarece un tratament nepotrivit nu doar că va fi ineficient, dar poate prelungi disconfortul sau poate masca o problemă cronică. Utilizarea antibioticelor este inutilă în ambele cazuri, iar decongestionantele nazale folosite pe termen lung pot crea dependență. De aceea, un diagnostic corect, stabilit de un medic, este primul pas către o vindecare rapidă sau un management eficient pe termen lung.

Rinita Virală (Răceala Comună)

Rinita virală este o infecție a mucoasei nazale cauzată de unul dintre numeroasele virusuri respiratorii. Este extrem de contagioasă și apare, de obicei, în sezoanele reci.

Cum o recunoști? Debutul este, de regulă, treptat. Adesea începe cu o stare generală de disconfort, oboseală, dureri de cap sau durere în gât, urmată la 1-2 zile de simptomele nazale. Secrețiile nazale sunt la început apoase și clare, dar după câteva zile pot deveni mai groase și de culoare galben-verzuie. Este important de știut că această modificare a culorii nu indică neapărat o suprainfecție bacteriană, ci este un semn al răspunsului imunitar normal al organismului. Un element distinctiv este prezența altor simptome generale, precum febra ușoară, durerile musculare sau tusea. Durata unei rinite virale este autolimitată, simptomele atingând un maxim în 2-3 zile și dispărând, de obicei, în 7-10 zile.

Rinita Alergică: Un sistem imunitar hiper-reactiv

Rinita alergică, pe de altă parte, nu este o infecție, ci un răspuns exagerat al sistemului imunitar la particule inofensive din mediu (alergeni), precum polenul, acarienii din praf sau părul de animale.

Cum o recunoști? Debutul este adesea brusc și exploziv, apărând la scurt timp după contactul cu alergenul. Simptomul cheie, care face cel mai adesea diferența, este mâncărimea (pruritul). Pacienții se plâng de mâncărimi intense la nivelul nasului, ochilor, gâtului și chiar al urechilor, un simptom care este absent în răceala comună. Strănuturile sunt frecvente și apar în salve (mai multe la rând). Secrețiile nazale sunt constant apoase și clare („ca apa”). Adesea, se asociază și cu simptome oculare (conjunctivită alergică): ochi roșii, lăcrimare și mâncărime. Rinita alergică nu este însoțită de febră sau dureri musculare, iar durata ei depinde strict de expunerea la alergen – poate dura săptămâni în timpul unui sezon polinic sau poate fi prezentă tot anul.

Importanța diagnosticului corect

Deoarece un autodiagnostic poate fi dificil, iar un tratament nepotrivit poate prelungi disconfortul, evaluarea de către un specialist este esențială. Pentru a identifica cu precizie cauza simptomelor dumneavoastră și pentru a exclude alte afecțiuni, un consult la alergologie în Suceava este cea mai sigură cale de a obține un diagnostic corect. Medicul alergolog poate recomanda teste specifice (cutanate sau de sânge) pentru a confirma o eventuală alergie și pentru a identifica exact agentul cauzator. De asemenea, în rețeaua noastră de clinici și centre medicale, se poate efectua consult alergologic și în Vatra Dornei, Iași și Rădăuți.

Concluzie

Deși se pot manifesta asemănător, rinita virală și cea alergică sunt două entități distincte. Prima este o infecție tranzitorie care necesită tratament simptomatic, în timp ce a doua este o afecțiune cronică ce necesită o strategie pe termen lung, bazată pe evitarea alergenilor și medicație specifică. A fi atent la contextul apariției, la durata simptomelor și la prezența mâncărimii te poate ajuta să faci diferența. Pentru un diagnostic de certitudine și un plan de tratament personalizat, apelează cu încredere la specialiștii Dorna Medical.

Sursa foto: shutterstock.com

