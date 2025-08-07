Rinita alergică: boala tăcută a secolului XXI. Cum o recunoști și ce soluții recomandă medicul ORL Dr. Cristina Ștefan din orașul medical

„Rinita alergică se manifestă prin strănuturi în salve, senzație de nas înfundat, secreții nazale apoase și mâncărimi ale nasului și ochilor. Factorii declanșatori sunt variabili, de la polen, mucegai și ambrozie, până la părul de animale de companie sau chiar alergeni întâlniți la locul de muncă”.

Rinita alergică este una dintre cele mai frecvente afecțiuni respiratorii, afectând milioane de persoane la nivel mondial, iar numărul pacienților este în continuă creștere. Dr. Cristina Ștefan, medic primar ORL în cadrul Enayati Medical City, atrage atenția asupra simptomelor care nu trebuie ignorate și a tipurilor de rinită care necesită diagnostic corect și tratament personalizat.

Tipuri de rinită alergică:

Sezonieră – apare primăvara și toamna, fiind provocată de polenul din iarbă, copaci, ambrozie sau spori de mucegai.

– apare primăvara și toamna, fiind provocată de polenul din iarbă, copaci, ambrozie sau spori de mucegai. Perenă – se manifestă pe tot parcursul anului, fiind determinată de acarienii din praful de casă, mucegai, pene sau scuamele de animale.

– se manifestă pe tot parcursul anului, fiind determinată de acarienii din praful de casă, mucegai, pene sau scuamele de animale. Profesională – declanșată de alergeni specifici de la locul de muncă, precum detergenți, solvenți sau pulberi.

– declanșată de alergeni specifici de la locul de muncă, precum detergenți, solvenți sau pulberi. Rinită alergică locală (RAL) – un tip particular, în care pacientul are simptome, dar testele alergice sunt negative. Diagnosticul se stabilește prin test de provocare nazală.

Simptomele care trebuie să te trimită la medic:

strănut repetat

nas înfundat și secreții apoase

prurit nazal, ocular sau faringian

tuse, dureri de cap, oboseală sau dificultăți de respirație

Dr. Cristina Ștefan subliniază că rinita alergică poate afecta semnificativ calitatea vieții și este frecvent subdiagnosticată: „În rinită alergică locală, până la 75% dintre adulții cu simptome sugestive au teste alergice negative, ceea ce întârzie corectarea cauzei reale”.

Diagnosticul corect se stabilește doar de către medicul ORL, în colaborare cu alergologul, prin anamneză, examen clinic și teste specifice. Tratamentul personalizat, început la timp, poate reduce considerabil simptomele și complicațiile.

Foto: Enayati Medical City

