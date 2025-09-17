Rezultatele chirurgiei plastice: cât durează și cum le poți menține

Frumusețea, de cele mai multe ori, înseamnă mai mult decât ceea ce vedem în oglindă. Îngrijirea pielii, atitudinea și, când vor fi necesare, intervențiile estetice – toate contribuie la felul în care ne simțim și arătăm în timp. Dar cât de durabile sunt rezultatele intervențiilor chirurgicale? Pot acestea să oprească cu adevărat procesul de îmbătrânire sau doar să îl întârzie? În acest articol, Dr. Ina Petrescu ne ghidează prin durata estimată a efectelor pentru patru proceduri populare în momentul de față; vom vedea ce influențează durata efectelor și ce putem face pentru ca acestea să reziste cât mai mult.

Augmentarea mamară: volum și formă care fac spectacol

Augmentarea mamară este una dintre cele mai solicitate proceduri ale Doamnei Dr. Ina Petrescu. Scopul principal este de a restabili sau crește volumul sânilor, de a oferi plenitudine și echilibru.

Dar cât timp se păstrează acest rezultat? „Implanturile în sine nu se “strică” după un anumit număr de ani, însă aspectul sânilor poate fi afectat de factori naturali: gravitația, modificările în greutate, sarcina, alăptarea și îmbătrânirea pielii. În general, forma, plasarea și volumul ales corect de către pacientă și chirurg pot face ca efectele să fie vizibile pentru mulți ani, dar nu există o garanție că nu va fi nevoie de ajustări sau de reintervenții pe parcurs”, spune Dr. Ina Petrescu care subliniază că „implanturile nu trebuie schimbate la un număr fix de ani, ci mai degrabă în funcție de schimbările organismului.”

Blefaroplastia: o privire odihnită pentru timp îndelungat

Blefaroplastia, intervenția care corectează excesul de piele și grăsime de pe pleoapele superioare și/sau inferioare, oferă rezultate rapide vizual și cu efecte care durează.

Imediat după operație, împreună cu umflăturile și vânătăile, se poate observa diferența majoră. După 2-3 luni rezultatul devine stabil, pielea se reface vizibil, iar cicatricile încep să capete culoarea pielii. În jurul unui an, cicatricile se „maturizează”, devin fine și mai puțin vizibile.

Cât timp își păstrează acest efect? Pentru majoritatea pacientelor, blefaroplastia oferă un rezultat de durată: deși pielea va continua să „cadă” sub influența îmbătrânirii și a gravitației, efectul intervenției rămâne semnificativ mulți ani. „Trebuie să luăm în calcul stilul de viață, expunerea la soare, obiceiurile de îngrijire și alți factori care pot grăbi laxitatea pielii”, completează Dr. Ina Petrescu.

R5

Lifting Deep Plane: rejuvenare profundă și durabilitate crescută

Liftingul în plan profund, sau Deep Plane Facelift, se distinge prin faptul că nu doar pielea este întinsă, ci și structura de susținere facială – țesuturile profunde, SMAS-ul, depozitele de grăsime afectate de gravitație – sunt repoziționate. Aceasta tehnică oferă un efect mai natural, mai armonios și cu o durabilitate sporită.

Conform informațiilor oferite de Dr. Ina Petrescu, diferența față de liftingurile tradiționale constă și în durata estimată a efectelor. Liftingurile clasice cu tehnici mai superficiale oferă adesea între 5 și 10 ani de efect vizibil, în timp ce liftingul Deep Plane poate aduce între 10 și 15 ani de îmbunătățire semnificativă, cu contur restabilit, volum facial rearanjat și riduri profunde diminuate.

„Totuși, atunci când semnele de îmbătrânire sunt încă active – pierderea de volum, laxitatea pielii etc. – procesul nu se oprește în totalitate. Deep Plane poate încetini și “reface” anumite daune, dar în timp fiecare față va resimți efectele vârstei”, adaugă Dr. Ina Petrescu.

Mommy Makeover: transformare corporală complexă

“Mommy Makeover” este un termen cu care Dr. Ina Petrescu definește combinarea mai multor intervenții pentru femeile care doresc recuperarea siluetei după sarcină, alăptare și modificările corpului: augmentare mamară, lifting mamar, abdominoplastie, liposucție etc.

În cadrul abdominoplastiei, spre exemplu, se spune că rezultatul final este vizibil la aproximativ 3 luni, iar persistența formei și conturului este “de lungă durată”, cu condiția să nu fie fluctuații mari de greutate sau o nouă sarcină.

În Mommy Makeover, cum este combinat mai multe intervenții majore, durata efectelor depinde de cum se îngrijesc zonele operate, de genetica pielii și de stilul de viață. Dacă cineva reușește să mențină o greutate stabilă, să evite variațiile mari, să aibă o alimentație bună și să nu supună pielea unor traume repetate, efectele cosmetice pot rămâne vizibile mulți ani.

Cum să maximizezi durata rezultatelor

Dr. Ina Petrescu oferă câteva recomandări care fac diferența și păstrează rezultatele intervențiilor pentru mulți ani:

Menținerea unei greutăți stabile: fluctuațiile mari (în sus sau în jos) pun presiune pe piele, implanturi, mușchi.

Evitarea factorilor care afectează elasticitatea pielii: expunere excesivă la soare, fumat, hidratare slabă.

Îngrijire adecvată postoperatorie: odihnă, evitarea efortului fizic intens în primele săptămâni, protejarea cicatricilor.

Stil de viață sănătos: alimentație echilibrată, hidratată, exerciții fizice moderate, gestionarea stresului.

Este esențial să înțelegem că îmbătrânirea nu se oprește; se poate doar încetini. Alegerea momentului potrivit, a chirurgului potrivit și asumarea responsabilității pentru îngrijire și stil de viață fac diferența între un rezultat frumos pe termen scurt și unul care oferă încredere și satisfacție pe termen lung.

Dacă te gândești la una dintre aceste intervenții, o consultație detaliată cu Dr. Ina Petrescu poate răspunde întrebărilor tale specifice și te poate ajuta să decizi ce este potrivit pentru tine. E bine să știi ce speri, ce aspiri, dar și ce poți susține — atât fizic cât și emoțional — pe parcursul întregului proces.

Urmărește-ne pe Google News