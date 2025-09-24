Revenirea stilului boho

Ghid de stil de la bonprix

Când ne gândim la toamnă, stilul boho este unul dintre primele lucruri care ne vin în minte. În acest sezon, el revine într-o versiune modernă, mai ușoară – plină de franjuri și volane, piele de căprioară moale, jachete practice și paltoane elegante cu guler înalt. Colecția bonprix prezintă, de asemenea, o nouă interpretare a binecunoscutului model în carouri, care completează look-ul. Este o combinație de forme funcționale, texturi naturale și o paletă de culori discrete, care vă permite să creați stiluri ușoare și extrem de contemporane.

Lejeritate în mișcare sau franjuri și volane

În acest sezon, franjurile cuceresc scena modei – flutură pe genți și pantofi și apar pe pulovere și eșarfe, adăugând o notă de nonșalanță oricărei ținute. Volanele delicate, pe de altă parte, se drapează ușor peste topuri și bluze aerisite, iar caracterul lor atemporal le face perfecte pentru orice sezon. Acestea vor adăuga ușurință look-ului tău, menținând în același timp proporțiile siluetei tale. Aceste detalii însuflețesc cele mai clasice stiluri și le conferă dinamismul dorit în mișcare. Combinați-le cu croieli simple care vor „calma” ținuta dvs., optați pentru o rochie simplă, blugi drepți sau o centură lată. Sau optați pentru maximalism și texturi stratificate, alegeți un palton voluminos, bijuterii îndrăznețe și pantofi robuști.

Must-have în modă – pielea de căprioară

Pielea de căprioară rămâne una dintre cele mai importante tendințe ale ultimelor sezoane și constituie o bază solidă pentru stilurile de toamnă. Colecția bonprix este dominată de o paletă de culori maro – de la caramel și bejuri calde până la nuanțe de ciocolată neagră. Toate se potrivesc în mod natural cu atmosfera de toamnă. Nu numai jachetele din piele de căprioară sunt un succes în acest sezon, ci și gențile și pantofii care completează perfect ținutele tale: cizmele cowboy slim îți vor alungi picioarele, în timp ce gențile hobo și gențile messenger vor adăuga un caracter casual, urban, look-ului tău. O jachetă din piele întoarsă, asortată cu o rochie în stil boho sau cu blugi clasici, va fi potrivită atât pentru o alergare matinală prin oraș, cât și pentru întâlnirile de seară, garantând un efect consistent și atemporal.

Jachetele și paltoanele în centrul atenției

Hainele de exterior de calitate sunt baza garderobei tale de toamnă! Adesea, ele definesc întregul tău look. În noua colecție bonprix, vei găsi jachetele utility, foarte populare în prezent, care se disting prin buzunarele cargo practice și forma simplă. Nuantele de bej, verde și maro domină, fiind ușor de asortat cu alte elemente ale ținutei tale. Alături de acestea se află jachetele și paltoanele cu guler înalt – o tendință în ascensiune în această toamnă. Aceste modele nu numai că arată chic, dar sunt și extrem de funcționale, protejându-te de vânt. O jachetă utilitară este cea mai potrivită pentru ținutele lejere de zi cu zi, în timp ce un palton cu guler înalt este alegerea perfectă pentru look-uri mai sofisticate.

Carouri nu doar pe cămăși

Cunoscutul model în carouri rămâne în continuare la modă. În colecția bonprix, acesta depășește cadrul clasic al cămășilor: apare pe rochii, bluze și fuste cu forme asimetrice. Păstrat în tonuri pământii, se potrivește bine cu tricotajele și pielea de căprioară, permițându-ți să creezi ținute în spiritul boho modern. Pentru ținutele de toamnă, optează pentru straturi, poartă un cardigan sub o jachetă sau un pulover lung oversized. Acest lucru îți va păstra silueta proporționată și va face ca întreaga ținută să arate incredibil de ușoară.

Sursa foto: www.bonprix.ro

