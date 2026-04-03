Reserved upcycled by INTU – o colecție creată din piese vestimentare reciclate

În cadrul colecției capsulă Reserved upcycled by INTU, au fost realizate 10 modele de îmbrăcăminte și accesorii, concepute și cusute din articole cu defecte de producție care nu au putut fi puse în vânzare.

Colecția include jachete cu paspoal contrastant și gulere supradimensionate; un set din muselină, compus din bluză și pantaloni scurți ce pot fi purtate împreună sau separat – într-o nuanță burgundy cu imprimeu buline; o vestă matlasată cu detalii contrastante; o geantă tip messenger purtată crossbody și un breloc-pouch care poate fi atașat genții sau purtat individual; un guler detașabil disponibil în două variante, gândit pentru a fi integrat în stylinguri cu pulovere, hanorace sau tricouri; un șorț și un scrunchie.

Colecția reprezintă o explorare ludică a formei, culorii și imprimeului, marcată de o afinitate clară pentru contraste și o abordare contemporană, orientată spre viitor. Procesul creativ în sine – upcycling-ul nu ca trend, ci ca mod de gândire – a fost principala sursă de inspirație. Îmbinarea resturilor de materiale, descoperirea unor noi soluții de construcție și tratarea materialelor existente ca punct de plecare pentru design au definit întregul concept. Limitările generate de materialele disponibile, precum și istoria și imprevizibilitatea lor, au stabilit direcția colecției. Lucrul cu ceea ce există deja permite experimentarea formelor, culorilor și proporțiilor, menținând în același timp coerența și rafinamentul siluetelor. Colecția demonstrează că upcycling-ul poate fi modern, estetic și inspirațional, redefinind percepția asupra acestui concept în moda contemporană.

Proiectul a luat naștere din dorința brandului Reserved de a oferi o nouă viață articolelor cu defecte de producție care nu puteau fi comercializate, transformându-le într-o colecție completă: „Încă de la început, a fost esențial pentru noi ca acesta să nu fie doar un experiment sau o inițiativă de marketing, ci o colecție în toată regula, creată după aceleași principii ca toate celelalte colecții Reserved”, spune Ewa Janczukowicz-Cichosz, Sustainability Expert. „Nu aveam experiență anterioară în upcycling și știam că va fi o provocare reală pentru brand. Atunci am decis că proiectul trebuie dezvoltat în colaborare cu creatori externi. Împreună cu echipa de produs, am căutat un partener care să nu fie intimidat nici de amploarea proiectului, nici de cerințele noastre. Așa am descoperit INTU Circularity, care a acceptat provocarea și a fost pregătit să lucreze într-un model adaptat realității unui brand de mari dimensiuni – de la design și tehnologie până la un produs care trebuie să fie dorit, să se încadreze în intervale de preț clar definite și să îndeplinească obiectivele de business.”

„Colaborarea a fost extrem de inspirațională pentru noi. Obiectivul comun a fost să oferim o nouă viață produselor existente în oferta noastră”, spune Joanna Górecka, Director of the Product Office la Reserved. „Designerii INTU au demonstrat o creativitate remarcabilă și au valorificat pe deplin potențialul tiparelor, oferindu-le o expresie proaspătă și modernă.”

Încă de la început, proiectul a adus provocări atât la nivel creativ, cât și la nivel de producție. Un rol-cheie l-au avut tehnologii implicați în scalarea economică a procesului. Obiectivul nu a fost doar crearea unor designuri unice, ci dezvoltarea acestora într-un mod compatibil cu structura unui brand mare, astfel încât să ajungă la clienți într-o formă atractivă și purtabilă. Upcycling-ul presupune o abordare complet diferită față de moda convențională.

„Upcycling-ul schimbă complet modul în care gândim designul”, explică Veronika Czarnocka, CEO INTU Circularity și designer al colecției realizate împreună cu Reserved. „Nu pornim de la o viziune finală clară, ci de la o idee și de la ceea ce avem efectiv la dispoziție. Fiecare material dictează decizii diferite și soluții distincte de construcție. Este un proces plin de provocări, dar și de o creativitate extraordinară. Pentru mine, a fost foarte important ca aceste piese upcycled să arate ca modă în adevăratul sens al cuvântului – estetică, modernă și firească. Vrem să demistificăm termenul și să arătăm că moda circulară poate arăta exact ca hainele pe care le cumpărăm zi de zi.”

Procesul de design nu începe cu o viziune rigidă, ci cu un concept general și o idee directoare. Abia după primirea materialelor disponibile poate începe munca propriu-zisă și pot fi luate deciziile de construcție. Producția pieselor upcycled reprezintă, la rândul ei, o provocare semnificativă pentru atelierele implicate. În acest tip de proces, etapa de croire este cea mai complexă și imprevizibilă: fiecare piesă necesită o abordare individuală și o precizie excepțională.

Atingerea unei scări de producție relevante, păstrând în același timp coerența designului, este extrem de dificilă, iar acest echilibru a devenit unul dintre pilonii centrali ai proiectului Reserved upcycled by INTU.

Proiectul face parte din eforturile mai ample ale brandului Reserved în direcția circularității. De ani buni, brandul dezvoltă inițiative menite să prelungească ciclul de viață al hainelor și să reducă deșeurile textile. Reserved a fost partener al proiectului Care for Your Clothes, care promovează utilizarea conștientă și responsabilă a îmbrăcămintei, și derulează programe de colectare în magazine pentru hainele uzate, care sunt apoi introduse într-un nou ciclu de viață sau trec prin procese de upcycling, downcycling ori reciclare. În plus, brandul pune la dispoziția clienților materiale educaționale despre îngrijirea și repararea articolelor vestimentare, prin intermediul platformei Product Care.

Colecția Reserved upcycled by INTU reprezintă o continuare firească a acestor inițiative și demonstrează că moda poate fi simultan estetică, funcțională și creată din materiale cu o a doua viață. Colecția este disponibilă online, în aplicația Reserved și pe www.reserved.com.

Foto: Reserved

